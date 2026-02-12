ETV Bharat / sports

MS Dhoni मानहानि केस: हाई कोर्ट ने पूर्व कप्तान को 10 लाख रुपये देने का दिया आदेश, जानें क्यों?

पिछले 12 सालों से चल रहे इस केस में आज का ऑर्डर अहम माना जा रहा है, क्योंकि ट्रांसलेशन का काम पूरा होने के बाद, डेटा दोनों पार्टियों को दिया जाएगा और जांच का आखिरी स्टेज शुरू होने की उम्मीद है.

जस्टिस मंजुला ने पिटीशनर महेंद्र सिंह धोनी को 12 मार्च तक चीफ जस्टिस के रिलीफ फंड में ट्रांसलेशन फीस के तौर पर 10 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया. इसके साथ जज ने ट्रांसलेटर और टाइपिस्ट को मार्च के तीसरे हफ्ते तक ट्रांसलेशन का काम पूरा करने का भी आदेश दिया और सुनवाई 12 मार्च तक के लिए टाल दी.

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी द्वारा रिटायर्ड IPS ऑफिसर संपत कुमार के खिलाफ दारय किए गए मानहानि केस में बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को CD डॉक्यूमेंट्स को लिखित रूप में बदलने के लिए 10 लाख रुपये फीस देने को कहा है.

क्या है पूरा मामल?

दरअसल 2013 के IPL सीजन के दौरान मैच में जुआ और फिक्सिंग के कई आरोप लगे थे. जिसके बाज जांच बैठाई गई और उन जांच अधिकारियों में से एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर संपत कुमार ने एक प्राइवेट टेलीविजन डिबेट शो में कुछ विवादित कमेंट किया था. शो में, उन्होंने यह आरोप लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया था कि उस समय चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी IPL सट्टेबाजी में शामिल थे.

इसके बाद, महेंद्र सिंह धोनी ने मद्रास हाई कोर्ट में रिटायर्ड IPS ऑफिसर संपत कुमार और एक प्राइवेट टेलीविजन कंपनी के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि केस किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने उनकी छवी को खराब की है.

हाई कोर्ट ने पहले क्या कहा था?

इसके बाद हाई कोर्ट ने 2014 में फाइल किए गए इस केस से जुड़े CD डॉक्यूमेंट्स को लिखित रूप में बदलने का आदेश दिया था. साथ ही यह शर्त भी लगाई थी कि इसके लिए फीस देनी होगी. ऐसे में, आज मद्रास हाई कोर्ट में जस्टिस आर.एन. मंजुला के सामने केस की सुनवाई हुई. उस समय, ट्रांसलेटर और टाइपिस्ट ने केस से जुड़ी CD को लिखित रुप में करने के लिए लेगने वाला समय और उसका खर्च बताया. जिसके बाद कोर्ट ने धोनी को 12 मार्च तक चीफ जस्टिस के रिलीफ फंड में ट्रांसलेशन फीस के तौर पर 10 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया.