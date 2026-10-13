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Ranji Trophy: माधव कौशिक और रिंकू सिंह का महाशतक, यूपी की धमाकेदार जीत

माधव कौशिक को समामानित करते अधिकारी ( ETV Bharat )

नालंदा: रणजी ट्रॉफी एलीट सीजन 2026-27 के अहम मुकाबले में उत्तर प्रदेश (यूपी) की टीम ने मेजबान बिहार को एक पारी और 267 रनों के बहुत बड़े अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज कर ली है. नालंदा जिले के राजगीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच को यूपी ने तीसरे दिन ही समाप्त कर दिया. इस मुकाबले की पूरी कहानी यूपी के सलामी बल्लेबाज माधव कौशिक की शानदार बल्लेबाजी के इर्द-गिर्द बुनी गई, जिन्होंने शुरुआत से ही मैच पर दबदबा बनाए रखा.

माधव कौशिक का रनों का तूफान

यूपी की जीत की मजबूत नींव रखने वाले सलामी बल्लेबाज माधव कौशिक ने राजगीर के मैदान पर रनों की जमकर बारिश करते हुए शानदार 152 रनों की मैराथन पारी खेली. उनकी इस बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह को भी खुलकर रन बनाने का मौका मिला. रिंकू ने भी 110 रनों की आक्रामक शतकीय पारी खेलकर टीम को बेहद मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया. इसके बाद मिडिल ऑर्डर में आराध्य यादव ने 86 रन और जीशान अंसारी ने 58 रन बनाए.