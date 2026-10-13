Ranji Trophy: माधव कौशिक और रिंकू सिंह का महाशतक, यूपी की धमाकेदार जीत
रणजी ट्रॉफी में यूपी ने माधव कौशिक के 152 रनों के दम पर बिहार को पारी और 267 रनों के अंतर से हरा दिया.रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : October 13, 2026 at 7:42 PM IST
नालंदा: रणजी ट्रॉफी एलीट सीजन 2026-27 के अहम मुकाबले में उत्तर प्रदेश (यूपी) की टीम ने मेजबान बिहार को एक पारी और 267 रनों के बहुत बड़े अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज कर ली है. नालंदा जिले के राजगीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच को यूपी ने तीसरे दिन ही समाप्त कर दिया. इस मुकाबले की पूरी कहानी यूपी के सलामी बल्लेबाज माधव कौशिक की शानदार बल्लेबाजी के इर्द-गिर्द बुनी गई, जिन्होंने शुरुआत से ही मैच पर दबदबा बनाए रखा.
माधव कौशिक का रनों का तूफान
यूपी की जीत की मजबूत नींव रखने वाले सलामी बल्लेबाज माधव कौशिक ने राजगीर के मैदान पर रनों की जमकर बारिश करते हुए शानदार 152 रनों की मैराथन पारी खेली. उनकी इस बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह को भी खुलकर रन बनाने का मौका मिला. रिंकू ने भी 110 रनों की आक्रामक शतकीय पारी खेलकर टीम को बेहद मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया. इसके बाद मिडिल ऑर्डर में आराध्य यादव ने 86 रन और जीशान अंसारी ने 58 रन बनाए.
पहली पारी में सिमटा बिहार
माधव कौशिक के रनों की बदौलत उत्तर प्रदेश ने अपनी पहली पारी 153.1 ओवर में 540 रनों के विशाल स्कोर पर खत्म की. इस पहाड़ जैसे स्कोर के मनोवैज्ञानिक दबाव के सामने बिहार के बल्लेबाज क्रीज पर टिकने का धैर्य बिल्कुल नहीं दिखा सके. यूपी के गेंदबाजों की धारदार गेंदों के सामने मेजबान टीम ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए. नतीजतन, बिहार की पहली पारी 52.1 ओवर में महज 141 रनों पर सिमट गई, जिसमें मंगल महरौर ने टीम के लिए सर्वाधिक 25 रन बनाए.
बिहार को फॉलोऑन का झटका
यूपी की ओर से पहली पारी में गेंदबाजी करते हुए कार्तिक त्यागी और करण शर्मा ने घातक गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश किया. इन दोनों ने बिहार के 4-4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिससे यूपी को पहली पारी के आधार पर 399 रनों की भारी-भरकम बढ़त मिल गई. माधव कौशिक की पारी से मिली इस विशाल बढ़त के बाद यूपी ने बिहार को फॉलोऑन खेलने के लिए मजबूर किया ताकि मैच को तीसरे दिन ही खत्म किया जा सके.
दूसरी पारी में भी फ्लॉप रही बिहार
फॉलोऑन खेलने उतरी बिहार की टीम से उम्मीद थी कि दूसरी पारी में उसके बल्लेबाज कुछ जिम्मेदारी दिखाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. दूसरी पारी में भी बिहार की बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही और पूरी टीम 36.4 ओवर में मात्र 132 रन बनाकर ढेर हो गई. बिहार की टीम तीसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले ही अपने कुल 18 विकेट मात्र 229 रनों के भीतर गंवा बैठी, जिसके कारण उन्हें यह शर्मनाक हार झेलनी पड़ी.
दूसरी पारी में गेंदबाजों का कहर
बिहार की दूसरी पारी में मंगल महरौर ने 27, स्पिनर सूरज कश्यप ने 25 और कप्तान साकिबुल गनी ने 24 रनों का योगदान दिया, लेकिन यह नाकाफी साबित हुआ. यूपी की ओर से दूसरी पारी में स्पिनर जीशान अंसारी ने अपनी फिरकी के जाल में 4 बल्लेबाजों को फंसाया. इसके अलावा करण शर्मा ने 3, कार्तिक त्यागी ने 2 और अभिनंदन ने 1 विकेट चटकाकर बिहार की दूसरी पारी का बहुत जल्द अंत कर मैच को पूरी तरह समाप्त कर दिया.
गेंदबाजों के संयुक्त आंकड़े
पूरे मैच में यूपी के करण शर्मा ने दोनों पारियों को मिलाकर 22 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 4 मेडन रखते हुए 45 रन खर्चे और 7 विकेट झटके. तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने 26.1 ओवर में 73 रन देकर 6 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया, जबकि जीशान अंसारी ने 17.4 ओवर में 5 मेडन फेंककर 63 रन लुटाए और 5 विकेट हासिल किए. इस करारी हार के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर टीम के बल्लेबाजी प्रदर्शन पर गहरी चिंता व्यक्त की है.
माधव कौशिक को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड
संघ का मानना है कि रणजी ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित घरेलू टूर्नामेंट में बने रहने के लिए टीम को बल्लेबाजी में मजबूती लानी होगी और बड़ी साझेदारियां बनाने पर विशेष ध्यान देना होगा. इस शानदार मुकाबले में उत्तर प्रदेश को एकतरफा जीत दिलाने वाले ओपनर माधव कौशिक को उनके बेहतरीन 152 रनों के शतक के लिए "प्लेयर ऑफ द मैच" चुना गया. मैच में रेफरी डानियाल मनोहर रहे, जबकि शंकर सिवासुब्रमनियां और रमेश के.एन. ने मैदानी अंपायर की जिम्मेदारी निभाई.
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