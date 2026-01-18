IPL 2026 से पहले RCB फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL मैच कराने की मिली मंजूरी
कर्नाटक सरकार के गृह विभाग ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर इंटरनेशनल और IPL मैच आयोजित करने की इजाजत दे दी है.
Published : January 18, 2026 at 3:56 PM IST
हैदराबाद: कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) ने शनिवार को कहा कि बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) और इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों की मेजबानी करने की फिर से मंजूरी मिल गई है.
KSCA के ऑफिशियल प्रवक्ता विनय मृत्युंजय ने एक बयान में कहा, 'हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कर्नाटक सरकार के गृह विभाग ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन को इस मशहूर जगह पर इंटरनेशनल और IPL मैच आयोजित करने की इजाजत दे दी है. यह इजाजत सरकार और संबंधित अधिकारियों द्वारा तय की गई खास शर्तों और नियमों के पालन पर निर्भर है.'
इस स्टेडियम में बड़े क्रिकेट मैचों की वापसी के लिए औपचारिक मंज़ूरी मिलने से महीनों की अनिश्चितता खत्म हो गई है. 4 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के IPL 2025 खिताब जीतने के जश्न के दौरान भगदड़ मचने के बाद स्टेडियम को क्रिकेट कैलेंडर से हटा दिया गया था, जिसमें 11 लोग मारे गए थे, जबकि 56 लोग घायल हो गए थे.
इसके बाद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने चिन्नास्वामी स्टेडियम से कई बड़े इवेंट्स को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था, जिसमें दलीप ट्रॉफी, भारत-दक्षिण अफ्रीका पुरुष ए सीरीज, विजय हजारे ट्रॉफी और 2025 ICC महिला ODI विश्व कप, जिसमें फाइनल भी शामिल था.
मैदान पर फिर से मैच आयोजित करना जस्टिस माइकल डी'कुन्हा रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने पर निर्भर था, जिसे इस त्रासदी की जांच के हिस्से के रूप में बनाया गया था.
मृत्युंजय ने आगे कहा, 'KSCA सभी तय शर्तों को पूरा करने को लेकर आश्वस्त है. एसोसिएशन पहले ही एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी के सामने एक विस्तृत कंप्लायंस रोडमैप पेश कर चुका है और सभी सुरक्षा, सिक्योरिटी और भीड़-प्रबंधन उपायों को पूरी तरह से लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.'
KSCA को प्रशासनिक उथल-पुथल का भी सामना करना पड़ा, दोनों के कोषाध्यक्ष और सचिव ने इस त्रासदी के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद महीनों तक बिना कोषाध्यक्ष और सचिव के काम करना पड़ा. पिछले साल, वेंकटेश प्रसाद के नेतृत्व वाले पैनल ने कार्यभार संभाला और इस मशहूर क्रिकेट स्थल पर मैचों को वापस लाने की अपनी पहली प्राथमिकता पर काम करना शुरू किया.
राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या RCB अपने IPL 2026 के सभी होम गेम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलेगी, यह देखते हुए कि उसके वाइस-प्रेसिडेंट राजेश मेनन ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई से नया रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दो गेम खेलने के लिए मुलाकात की थी.