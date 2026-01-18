ETV Bharat / sports

IPL 2026 से पहले RCB फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL मैच कराने की मिली मंजूरी

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम ( IANS PHOTO )

हैदराबाद: कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) ने शनिवार को कहा कि बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) और इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों की मेजबानी करने की फिर से मंजूरी मिल गई है. KSCA के ऑफिशियल प्रवक्ता विनय मृत्युंजय ने एक बयान में कहा, 'हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कर्नाटक सरकार के गृह विभाग ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन को इस मशहूर जगह पर इंटरनेशनल और IPL मैच आयोजित करने की इजाजत दे दी है. यह इजाजत सरकार और संबंधित अधिकारियों द्वारा तय की गई खास शर्तों और नियमों के पालन पर निर्भर है.' इस स्टेडियम में बड़े क्रिकेट मैचों की वापसी के लिए औपचारिक मंज़ूरी मिलने से महीनों की अनिश्चितता खत्म हो गई है. 4 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के IPL 2025 खिताब जीतने के जश्न के दौरान भगदड़ मचने के बाद स्टेडियम को क्रिकेट कैलेंडर से हटा दिया गया था, जिसमें 11 लोग मारे गए थे, जबकि 56 लोग घायल हो गए थे. इसके बाद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने चिन्नास्वामी स्टेडियम से कई बड़े इवेंट्स को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था, जिसमें दलीप ट्रॉफी, भारत-दक्षिण अफ्रीका पुरुष ए सीरीज, विजय हजारे ट्रॉफी और 2025 ICC महिला ODI विश्व कप, जिसमें फाइनल भी शामिल था.