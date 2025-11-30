ETV Bharat / sports

गायत्री गोपीचंद–त्रिशा जॉली ने जीता महिला युगल सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 खिताब; श्रीकांत की हुई हार

यह जोड़ी इस साल BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी बनी. ( Photo Credit: सैय्यद मोदी बैडमिंटन एकेडमी )

लखनऊ: शीर्ष वरीयता प्राप्त भारत की त्रिशा जॉली व गायत्री गोपीचंद पी. ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल एचएसबीसी वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप में संघर्ष के बाद रोमांचक जीत हासिल की. उन्होंने अपने खिताब का बचाव करते हुए भारत का परचम लहराया. दूसरी तरफ स्टार भारतीय शटलर के.श्रीकांत को तीन गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में हार के चलते उपविजेता बनकर संतोष करना पड़ा. जापान की काहो ओसावा और माई तानाबे को मिली हार: लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल एचएसबीसी वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला युगल का खिताब पिछली विजेता शीर्ष वरीय भारत की त्रिशा जॉली व गायत्री गोपीचंद पी. ने जीता जिन्होंने रोमांचक फाइनल में आठवीं वरीय जापान की काहो ओसावा व माई तानाबे के खिलाफ 17-21, 21-13, 21-15 से जीत दर्ज की. एक घंटा 16 मिनट तक चले इस रोमांचक मैच में भारतीय जोड़ी को विरोधी टीम से कड़ी टक्कर मिली, लेकिन शानदार रैली के बावजूद उन्हें पहले गेम में हार का सामना करना पड़ा. श्रीकांत ने वर्ष 2016 में सैयद मोदी इंटरनेशनल का खिताब जीता था. (Photo Credit: सैय्यद मोदी बैडमिंटन एकेडमी) त्रिशा और गायत्री की जोड़ी ने दिखाया कमाल: इसके बाद दूसरे गेम में त्रिशा और गायत्री की जोड़ी ने रणनीति बदली और दमदार कोर्ट कवरेज और शानदार जुगलबंदी के सहारे 9-2 की बढ़त के बाद जीत हासिल की. तीसरे व निर्णायक गेम में भी दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ लेकिन भारतीय जोड़ी ने कड़ी चुनौती पेश करते हुए आखिरी में छह मैच प्वाइंट अपने नाम करते हुए लगातार दूसरी बार खिताब जीत लिया. त्रिशा जॉली व गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी पिछले वर्ष भी विजेता रही थी, जबकि 2022 में उपविजेता रहकर संतोष करना पड़ा था.