गायत्री गोपीचंद–त्रिशा जॉली ने जीता महिला युगल सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 खिताब; श्रीकांत की हुई हार

त्रिशा जॉली-गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 खिताब जीत लिया. वहीं पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत फाइनल में हार गये.

Photo Credit: सैय्यद मोदी बैडमिंटन एकेडमी
यह जोड़ी इस साल BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी बनी.
लखनऊ: शीर्ष वरीयता प्राप्त भारत की त्रिशा जॉली व गायत्री गोपीचंद पी. ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल एचएसबीसी वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप में संघर्ष के बाद रोमांचक जीत हासिल की. उन्होंने अपने खिताब का बचाव करते हुए भारत का परचम लहराया. दूसरी तरफ स्टार भारतीय शटलर के.श्रीकांत को तीन गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में हार के चलते उपविजेता बनकर संतोष करना पड़ा.

जापान की काहो ओसावा और माई तानाबे को मिली हार: लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल एचएसबीसी वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला युगल का खिताब पिछली विजेता शीर्ष वरीय भारत की त्रिशा जॉली व गायत्री गोपीचंद पी. ने जीता जिन्होंने रोमांचक फाइनल में आठवीं वरीय जापान की काहो ओसावा व माई तानाबे के खिलाफ 17-21, 21-13, 21-15 से जीत दर्ज की. एक घंटा 16 मिनट तक चले इस रोमांचक मैच में भारतीय जोड़ी को विरोधी टीम से कड़ी टक्कर मिली, लेकिन शानदार रैली के बावजूद उन्हें पहले गेम में हार का सामना करना पड़ा.

Photo Credit: सैय्यद मोदी बैडमिंटन एकेडमी
श्रीकांत ने वर्ष 2016 में सैयद मोदी इंटरनेशनल का खिताब जीता था.

त्रिशा और गायत्री की जोड़ी ने दिखाया कमाल: इसके बाद दूसरे गेम में त्रिशा और गायत्री की जोड़ी ने रणनीति बदली और दमदार कोर्ट कवरेज और शानदार जुगलबंदी के सहारे 9-2 की बढ़त के बाद जीत हासिल की. तीसरे व निर्णायक गेम में भी दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ लेकिन भारतीय जोड़ी ने कड़ी चुनौती पेश करते हुए आखिरी में छह मैच प्वाइंट अपने नाम करते हुए लगातार दूसरी बार खिताब जीत लिया. त्रिशा जॉली व गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी पिछले वर्ष भी विजेता रही थी, जबकि 2022 में उपविजेता रहकर संतोष करना पड़ा था.

हांगकांग के जेसन गुनावन ने जीता टाइटल: पुरुष एकल फाइनल में हांगकांग के जेसन गुनावन ने पांचवीं वरीय भारत के के. श्रीकांत को एक घंटा सात मिनट चले मैच में 21-16, 8-21, 22-20 से हराया. हांगकांग के वर्ल्ड 59वीं रैंकिंग जेसन गुनावन ने पहला गेम 21-16 से जीता. दूसरे गेम में श्रीकांत ने वापसी की और 13 गेम प्वाइंट हासिल करते हुए जीत हासिल की. हालांकि निणार्यक तीसरे गेम में श्रीकांत ने कई मौके गंवाए, जबकि गुनावन ने शानदार सर्विस से प्रेशर बनाए रखा.

Photo Credit: सैय्यद मोदी बैडमिंटन एकेडमी
लखनऊ के बाबू बनारसी दास इनडोर स्टेडियम में हुए मुकाबले.

श्रीकांत से मिस हुआ खिताब: इसी बीच अंतिम शॉट लाइन से बाहर खेलने के चलते इस साल अपने दूसरे बीडब्लूएफ फाइनल में जगह बनाने वाले श्रीकांत खिताब मिस कर बैठे. इस हार के साथ 2016 के सैय्यद मोदी बैडमिंटन चैंपियन के. श्रीकांत की लंबे समय से चले आ रहे खिताबी सूखे को समाप्त करने की उम्मीद टूट गई. श्रीकांत ने इससे पूर्व फ्रेंच ओपन 2017 में अपना आखिरी एकल खिताब जीता था. मिश्रित युगल खिताब आठवीं वरीय इंडोनेशिया के देजान फर्डिनानस्याह और बर्नाडिन अनिंदिया वारदाना ने जीता.

जापान की हीना अकेची ने जीता महिला एकल खिताब: उन्होंने सातवीं वरीय थाईलैंड के पक्कापोन तीरारतसाकुल व सप्सिरी तेरत्तनाचाईन को 21-19, 21-16 से हराया. इससे पहले देजान फर्डिनानस्याह ने 2023 में ग्लोरिया इमैनुएल विजाजा के साथ यहां मिश्रित युगल खिताब जीता था. महिला एकल फाइनल में पांचवीं वरीय जापान की हीना अकेची ने चौथी वरीय तुर्किये की नेस्लिहान अरीन को 21-16, 21-14 से हराया. पुरुष युगल के विजेता छठीं वरीय मलेशिया के एरन ताय व कांग खाई शिंग रहे, जिन्होंने तीसरी वरीय मलेशिया के ही ल्वी शेंग हाओ व चिया वेइजिए को 21-9, 21-19 से हराया.

समापन समारोह में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, विशिष्ट अतिथि आलोक कुमार (अपर मुख्य सचिव एमएसएमई़, उत्तर प्रदेश सरकार), सुहास एल वाई (आईएएस, सचिव खेल,उत्तर प्रदेश) सहित उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. नवनीत सहगल (चेयरमैन प्रसार भारती), बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष व उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के चेयरमैन विराज सागर दास, बीबीडी ग्रुप की चेयरपर्सन व बीबीडी यूनिवर्सिटी की चांसलर अलका दास, बीबीडी ग्रुप की उपाध्यक्ष सोनाक्षी दास, उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव व आयोजन सचिव डा.सुधर्मा सिंह, एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष आनंद खरे व उपाध्यक्ष अरुण कक्कड़ ने पुरस्कार वितरित करते हुए प्लेयर्स का हौसला बढ़ाया.

