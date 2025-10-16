ETV Bharat / sports

IPL 2026 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने केन विलियमसन को दी बड़ी जिम्मेदारी

केन विलियमसन: मालिक संजीव गोयनका की पहली पसंद एलएसजी के मालिक और आरपीएसजी ग्रुप के चेयरमैन संजीव गोयनका ने केन विलियमसन को अपनी व्यक्तिगत पसंद बताया है. गोयनका ने बताया कि लंदन में विलियमसन के साथ उनकी मुलाकात के बाद यह निर्णय लिया गया. उन्होंने कहा, 'केन की रणनीतिक सोच और नेतृत्व ने न्यूजीलैंड के विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी में प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उनका व्यक्तित्व, नेतृत्व और खिलाड़ियों को प्रेरित करने की क्षमता मुझे हमेशा प्रभावित करती है.

एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका के अनुसार, विलियमसन आगामी आईपीएल सीजन के लिए टीम से जुड़ेंगे. यह दिग्गज बल्लेबाज भले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास नहीं ले चुका हो, लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का केंद्रीय अनुबंध छोड़कर फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अपनी राह बना रहा है. इसके साथ ही, फ्रेंचाइजी ने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज जस्टिन लैंगर को मुख्य कोच के रूप में बरकरार रखा है. इसके अलावा, इंग्लैंड के कार्ल क्रो को स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है. क्रो इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के साथ उसी भूमिका में काम कर चुके हैं.

लखनऊ: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने अपनी कोचिंग और रणनीतिक टीम को मजबूत करने के लिए बड़े बदलाव किए हैं. न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और विश्व क्रिकेट के 'फैब फोर' में शामिल केन विलियमसन को टीम का नया रणनीतिक सलाहकार नियुक्त किया गया है. 35 वर्षीय विलियमसन, जो विराट कोहली, जो रूट और स्टीव स्मिथ के साथ टेस्ट क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाजों में गिने जाते हैं, अब जहीर खान की जगह लेंगे, जो 2025 सीजन के लिए टीम के मेंटर थे.

गोयनका ने आगे बताया कि लंदन में विलियमसन ने पहले जस्टिन लैंगर और फिर कप्तान ऋषभ पंत के साथ लंबी चर्चा की. इन बैठकों के बाद सभी ने एकमत होकर विलियमसन को रणनीतिक सलाहकार के रूप में चुनने का फैसला किया. विलियमसन का क्रिकेट करियर शानदार रहा है. उन्होंने 105 टेस्ट मैचों में 9,276 रन और 173 वनडे में 7,235 रन बनाए हैं. आईपीएल में वह सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटन्स के लिए 2023 और 2024 सीजन में खेल चुके हैं.

कार्ल क्रो का अनुभव बढ़ाएगा स्पिन विभाग की ताकत

एलएसजी ने अपने स्पिन गेंदबाजी विभाग को मजबूत करने के लिए कार्ल क्रो को नियुक्त किया है. गोयनका ने बताया कि क्रो ने केकेआर के साथ काम करते हुए सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिनरों को निखारने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने कहा, 'स्पिनर आज के क्रिकेट में विकेट लेने में महत्वपूर्ण हैं. कार्ल का अनुभव और विशेषज्ञता हमारे स्पिनरों को और बेहतर बनाने में मदद करेगी.'

मजबूत रणनीतिक टीम का लक्ष्य

गोयनका ने बताया कि विलियमसन, लैंगर, गेंदबाजी कोच भरत अरुण और क्रो के साथ मिलकर एक मजबूत रणनीतिक थिंक टैंक तैयार किया गया है. यह टीम आगामी सीजन में एलएसजी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है۔ गोयनका ने कहा, 'केन की स्पष्टवादिता, खुलेपन और खिलाड़ियों को प्रेरित करने की क्षमता उन्हें खास बनाती है. हमारा लक्ष्य एक ऐसी टीम बनाना है जो हर सीजन में बेहतर प्रदर्शन करे.

एलएसजी का अब तक का सफर

एलएसजी ने अपने पहले दो सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई थी, लेकिन पिछले दो सीजन में उनका प्रदर्शन अपेक्षाओं से कम रहा. गोयनका ने कहा, 'क्रिकेट में उतार-चढ़ाव आते हैं. हम हर सीजन से सीखते हैं और बेहतर करने की कोशिश करते हैं. हमारा लक्ष्य है कि अच्छे सीजन की संख्या खराब सीजन से कहीं ज्यादा हो.