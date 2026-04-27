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LSG vs KKR: IPL 2026 के पहले सुपर ओवर में KKR ने LSG को हराया, रिंकू सिंह रहे मैच के हीरो

IPL 2026 के पहले सुपर ओवर में KKR ने LSG को हराया, रिंकू सिंह बने मैच के हीरो ( IANS )

IPL 2026 Super Over: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के पहले सुपर ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को हरा दिया. दोनों टीमों की तरफ से 155 रन बनाने के बाद सुपर ओवर में लखनऊ ने केकेआर को केवल 2 रनों का ही लक्ष्य दिया, जिसको केकेआर के रिंकू सिंह ने पहली ही गेंद पर चौका मारकर हासिल कर लिया. IPL 2026 का पहला सुपर ओवर

मैच जीतने के लिए लखनऊ को आखिरी ओवर में 17 रनों की जरूरत थी. केकेआर की तरफ से आखिरी ओवर कार्तिक त्यागी ने डाला, जिसमें उन्होने दो नो बॉल डालकर मैच को लेखनऊ के पाले की तरफ झुका दिया, फिर भी लखनऊ को आखरी 2 गेंद पर मैच जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत थी. लेकिन स्ट्राइक मोहम्मद शामी ने पांचवीं गेंद मिस कर दी, लेकिन आखिरी गेंद पर छ्क्का मारकर मैच को टाई करा दिया और इस सीजन का पहला सुपर ओवर खेला गया. सुपर ओवर में लखनऊ की तरफ से निकोलस पूरन और एडिन मार्कराम बल्लेबीज करने आए. केकेआर ने गेंद अपने सबसे अनुभवी स्पिनर सुनील नरेन को थमा दी. जिन्होंने पहली ही गेंद पर पूरन को क्लीन बोल्ड कर दिया. उसके बाद बल्लेबाजी करने आर कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए और एक रन देकर मार्करम को स्ट्राइक दे दी. मार्करम ने फिर तीसरी गेंद पर छक्का मारने की कोशिश में बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए. जिससे केकेआर को केवल दो रनों का लक्ष्य मिला.