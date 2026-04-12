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IPL 2026: आज पहले मैच में लखनऊ के नवाब का गुजरात के टाइटन्स से होगा मुकाबला, जानें किसका पलड़ा भारी?

ऋषभ पंत और शुभमन गिल ( IANS )

LSG vs GT IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 19वें मैच में आज (12 अप्रैल) लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और गुजरात टाइटन्स (GT) इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगे. ये मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा. LSG की IPL 2026 की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन करके जल्द ही अपनी स्थिति सुधार ली है. टीम ने दबाव वाले हालात में भी जबरदस्त संयम दिखाया है और लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी गेंद पर रोमांचक जीत हासिल की है. अपने पिछले मैच में मुकुल चौधरी हीरो बनकर उभरे. उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हार के जबड़े से जीत छीनते हुए सिर्फ 27 गेंदों में नाबाद 54 रन बनाए. अंक तालिका में वो 3 मैच में दो जीत और एक हार के साथ 4 अंक लेकर पांचवें नंबर पर हैं. वहीं दूसरी ओवर 2022 की चैंपियन गुजरात टाइटन्स इस सीजन में अभी तक अपनी लय नहीं पकड़ पाई है और कुल मिलाकर उनका प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा है. उन्हें पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने शुरुआती दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा. हालांकि, अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिली एक रन की जीत उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है. शुभमन गिल की कप्तानी में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे लखनऊ में होने वाले अगले मुकाबले में इस लय को बरकरार रख पाते हैं या नहीं. गुजरात तीन मैच में दो हार और एक जीत के साथ अंक तालिका में सातवें स्थान पर है.