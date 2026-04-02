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LSG की हार पर ऋषभ पंत और संजीव गोयनका आमने सामने, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

LSG vs DC IPL 2026: लखनऊ कप्तान ऋषभ पंत और टीम के मालिक संजीव गोयनका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

लखनऊ सुपर जायंट्स
लखनऊ सुपर जायंट्स (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 2, 2026 at 3:00 PM IST

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Sanjiv Goenka Rishabh Pant Video: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की आईपीएल 2026 में शुरुआत अच्छी नहीं रही. बुधवार रात को दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 17 गेंद शेष रहते हुए 6 विकेट से मात दे दी. इस हार के बाद एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत और हेड कोच जस्टिन लैंगर को टीम के मालिक संजीव गोयनका के साथ तीखी बहस करते देखा गया. जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ LSG की हार के बाद गोयनका और केएल राहुल के बीच हुई बहस की याद ताजा कर दी. बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब गोयनका मैदान में टीम के कप्तान से मैच हारने के बाद बाद की है. ऐसा कई बार वो कर चुके हैं. जिसकी वजह से उनके बारे में ये कहा जाने लगा कि अपनी इस हरकतों से खिलाड़ियों पर दबाव बना रहे हैं.

मैच में LSG की बल्लेबाजी का प्रदर्शन औसत से काफी नीचे रहा, लेकिन उनके तेज गेंदबाजों ने गेंद में काफी मूवमेंट लाकर DC को कड़ी चुनौती दी. 142 रनों के लक्ष्य का बचाव करना आसान नहीं था, लेकिन DC ने समीर रिजवी की नाबाद 70 रनों की पारी की बदौलत छह विकेट से जीत हासिल कर अपने IPL 2026 अभियान की शानदार शुरुआत की.

कप्तान पंत ने बताया हार का मुख्य कारण
मैच के बाद पंत ने हार का मुख्य कारण विपक्षी टीम को दिए गए अतिरिक्त रन को बताया. पंत ने कहा, 'जब आप 140 रन बनाते हैं, तो आप कुछ ज्यादा ही कोशिश करने लगते हैं... अगर वे सामान्य क्रिकेट खेलते, तो वे जीत जाते. पावर-प्ले में कुछ और विकेट मिल जाते, तो उन पर दबाव बन सकता था.' लखनऊ ने मैच में कुल 20 नर एक्सट्रा दिए थे.

हार के बाद संजीव गोयनका ने क्या कहा?
IPL 2026 में अपना पहला मैच हारने के बाद, LSG फ्रेंचाइजी के मालिक संजीव गोयनका ने टीम और कप्तान ऋषभ पंत का हौसला बढ़ाया और कहा कि टीम इस सीजन में शानदार वापसी करेगी, और टीम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है.'

उन्होंने एक्स पर लिखा,'यह एक लंबा सीजन है, और ऐसे पल कुछ सार्थक बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं. मुझे अपने कप्तान और टीम पर पूरा भरोसा है कि वे पूरी ताकत से वापसी करेंगे. हमारे प्रशंसकों को, एकाना में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, हम और भी मजबूती से वापसी करेंगे. इस सीजन में लखनऊ की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है,'

LSG vs DC IPL 2026 मैच की हाइलाइट्स
टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहे जाने पर, LSG को शुरुआत से ही लय बनाने में संघर्ष करना पड़ा. LSG के कप्तान ऋषभ पंत ने पारी की शुरुआत की, लेकिन उनकी किस्मत खराब रही और एक स्ट्रेट ड्राइव पर नॉन-स्ट्राइकर छोर पर 7 रन बनाकर रन आउट हो गए.

मिशेल मार्श (28 गेंदों में 35 रन) और अब्दुल समद (25 गेंदों में 36 रन) के अहम योगदान ने यह सुनिश्चित किया कि मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद स्कोरबोर्ड चलता रहे, और दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभालने के लिए सही समय पर चौके-छक्के लगाए. हालांकि, नियमित अंतराल पर विकेट गिरने के कारण लखनऊ की पारी 18.4 ओवरों में 141 रनों पर समाप्त हो गई.

लक्ष्य का बचाव करते हुए, LSG को शुरुआती विकेटों की जरूरत थी, और मोहम्मद शमी ने अपने फ्रेंचाइजी डेब्यू पर एक जबरदस्त शुरुआत दी. लखनऊ के दर्शकों में जोश भरते हुए, शमी ने पारी की पहली ही गेंद पर दिल्ली के ओपनर केएल राहुल को बिना खाता खोले (गोल्डन डक) आउट कर दिया. यह सिलसिला जारी रहा जब युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पांचवें ओवर में पथुम निसांका और अक्षर पटेल को आउट कर दिया, जिससे विरोधी टीम 26/4 के स्कोर पर लड़खड़ा गई.

हालांकि गेंदबाजों ने अनुशासन और जोश बनाए रखा, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरे हाफ में धीरे-धीरे मैच पर फिर से पकड़ बना ली. समीर रिजवी ने नाबाद 70 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई और 17.1 ओवर में ही मैच अपने नाम कर लिया.

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