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LSG vs DC: समीर-स्टब्स ने पलटा मैच, दिल्ली ने लखनऊ को 6 विकेट से दी मात

दिल्ली कैपिटल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स ( IANS )

LSG vs DC IPL 2026: समीर रिजवी के नाबाद 70 रन और ट्रिस्टन स्टब्स के नाबाद 39 रनों की बदौल दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 6 विकेट से मात दे दी. समीर को प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया. समीर-स्टब्स ने पलटा मैच

142 रनों का पीछा करने उतरी दिल्ली एक समय काफी मुश्किल में थी. उन्होंने 26 के स्कोर पर ही अपने 4 बड़े विकेट खे दिए थे. जिसमें केएल राहुल (0), निसांका (1), नितीश राणा (15) और अक्षर पटेल (0) का विकेट शामिल था. तब ये लग रहा था की यहां से दिल्ली का जीतना काफी मुश्किल है, लेकिन स्टब्स और समीर ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया और पांचवें विकेट के लिए 76 गेंद में 119 रनों की साझेदारी करके दिल्ली को मैच जीता दिया. समीर ने 47 गेंद में 70 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल थे. जबकि स्टब्स ने 32 गेंद में 39 रनों की पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और एक छक्का लगाया. लखनऊ के गेंदबाजों ने शुरू में शानदार गेंदबाजी की, लेकिन वो 142 रनो का बचाव नहीं कर पाए. मोहम्मद शामी ने 4 ओवर में 28 रन देकर एक विकेट लिया. जबकि मोहसिन खान ने 4 ओवर में केवल 19 रन देकर 1 विकेट लेने में सफल हो पाए. वहीं प्रिंस यादव ने 3 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट लिए. लेकिन एनरिक नॉर्टजे महंगे साबित हुए और चार ओवर में बिना कोई विकेट लिए 39 रन खर्च कर दिए. इससे पहले इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का पांचवें मैच में दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. लखनऊ सुपर जायंट्स को अपने होम ग्राउंड इकाना क्रिकेट स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी का मौका मिला. लेकिन वो स्कोर बोर्ड पर बड़ा टारगेट नहीं सेट कर सके. आपनिंग करने आए ऋषभ पंत 7 बनाकर रन आउट हो गए. उसके बाद उनका विकेट गिरता रहा और 10वें ओवर में उन्होंने 71 के स्कोर पर अपना पांच विकेट खो दिया. टॉप ऑर्डर में मार्श ने 35 रन बनाए. उसके बाद अबदुल समद ने 36 रन बनाए. जबकि शहबाज अहमद 15 रन और मुकुल चौधरी ने 14 रनो का छोटा योगदान दिया और पूरी टीम 18.4 ओवर में 141 पर ही सिमट गई.