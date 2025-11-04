ETV Bharat / sports

मीराबाई चानू को लगा बड़ा झटका, लॉस एंजिल्स ओलंपिक से पहले खत्म हुई उनकी वेट कैटेगरी

स्टार इंडियन वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को 2028 ओलंपिक से पहले एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनकी वेट कैटेगरी खत्म कर दी गई है.

Mirabai Chanu
मीराबाई चानू (ians)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 4, 2025 at 12:50 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : भारत की वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को 2028 के लॉस एंजिल्स में होने वाले ओलंपिक्स में एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस कॉम्पिटिशन के लिए नई वेट कैटेगरी की घोषणा की गई है. इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन (IWF) ने एक नया ओलंपिक डिवीजन पेश किया है और मीराबाई की 49 kg वेट कैटेगरी को खत्म कर दिया गया है. यह तब हुआ है जब वेटलिफ्टिंग इवेंट्स की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई है, जो 2024 पेरिस गेम्स से ज्यादा है.

चानू ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में 49 kg डिवीजन में सिल्वर मेडल जीता था और पिछले साल पेरिस ओलंपिक्स में भी चौथे स्थान पर रही थीं. अब अगर वह लॉस एंजिल्स 2028 में हिस्सा लेना चाहती हैं तो उन्हें 53 kg वेट कैटेगरी में जाना होगा.

आईडब्लूएफ ने एक बयान के जरिए डिटेल्स बताई
आईडब्लूएफ ने एक बयान में कहा, 'IOC द्वारा लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों में वेटलिफ्टिंग प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए लिए गए उत्साहजनक फैसले के बाद जिसमें 12 इवेंट (छह पुरुष, छह महिलाएं) होंगे. आईडब्लूएफ ने आने वाले ओलंपिक मुकाबले के लिए बॉडीवेट कैटेगरी का चयन किया है. ये ओलंपिक बॉडीवेट कैटेगरी आईडब्लूएफ की 16 बॉडीवेट कैटेगरी (हर जेंडर के लिए आठ) में हाल ही में किए गए हल्के बदलाव में शामिल हैं'.

लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक्स के लिए वेटलिफ्टिंग कैटेगरी

पुरुष: 65kg, 75kg, 85kg, 95kg, 110kg, +110kg

महिला: 53kg, 61kg, 69kg, 77kg, 86kg, +86kg

मीराबाई के सामने चुनौतियां
31 साल की मीराबाई के सामने आगे दो चुनौतियां हैं. एक उन्हें एक ऊंची वेट कैटेगरी के लिए तैयारी करनी होगी, जिसकी उन्हें आदत नहीं है. साथ ही, 53 kg कैटेगरी में लगातार 200kg या उससे ज्यादा वजन उठाना महत्वपूर्ण होगा. 2024 ओलंपिक्स में उन्होंने स्नैच और क्लीन एंड जर्क मिलाकर 199kg वजन उठाया था. इसके अलावा, उन्होंने पिछले महीने हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1999 kg वजन उठाया और सिल्वर मेडल जीता. इसके साथ ही हाल ही में उनकी फिटनेस भी एक समस्या रही है, मीराबाई को कंधे और कलाई में चोट लगी है.

