मीराबाई चानू को लगा बड़ा झटका, लॉस एंजिल्स ओलंपिक से पहले खत्म हुई उनकी वेट कैटेगरी

हैदराबाद : भारत की वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को 2028 के लॉस एंजिल्स में होने वाले ओलंपिक्स में एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस कॉम्पिटिशन के लिए नई वेट कैटेगरी की घोषणा की गई है. इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन (IWF) ने एक नया ओलंपिक डिवीजन पेश किया है और मीराबाई की 49 kg वेट कैटेगरी को खत्म कर दिया गया है. यह तब हुआ है जब वेटलिफ्टिंग इवेंट्स की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई है, जो 2024 पेरिस गेम्स से ज्यादा है.

चानू ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में 49 kg डिवीजन में सिल्वर मेडल जीता था और पिछले साल पेरिस ओलंपिक्स में भी चौथे स्थान पर रही थीं. अब अगर वह लॉस एंजिल्स 2028 में हिस्सा लेना चाहती हैं तो उन्हें 53 kg वेट कैटेगरी में जाना होगा.

आईडब्लूएफ ने एक बयान के जरिए डिटेल्स बताई

आईडब्लूएफ ने एक बयान में कहा, 'IOC द्वारा लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों में वेटलिफ्टिंग प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए लिए गए उत्साहजनक फैसले के बाद जिसमें 12 इवेंट (छह पुरुष, छह महिलाएं) होंगे. आईडब्लूएफ ने आने वाले ओलंपिक मुकाबले के लिए बॉडीवेट कैटेगरी का चयन किया है. ये ओलंपिक बॉडीवेट कैटेगरी आईडब्लूएफ की 16 बॉडीवेट कैटेगरी (हर जेंडर के लिए आठ) में हाल ही में किए गए हल्के बदलाव में शामिल हैं'.