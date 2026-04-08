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IPL 2026 में सबसे लंबे छक्के मारने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, लिस्ट में RCB का जलवा

IPL 2026 Longest Six: IPL के 19वें सीजन में अब तक सबसे लंबा छक्का मारने वालों की लिस्ट में RCB का दबदबा है.

IPL 2026 में सबसे लंबे छक्के मारने वाले टॉप-5 बल्लेबाज
IPL 2026 में सबसे लंबे छक्के मारने वाले टॉप-5 बल्लेबाज (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 8, 2026 at 3:22 PM IST

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Updated : April 8, 2026 at 3:29 PM IST

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Longest Sixes in IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 14वां मैच आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच खेला जाना है. हर मैच में छक्कों की बरसात होती है. पिछले ही मैच में कुल 15 छक्के लगे थे. जिसमें मुंबई और राजस्थान आमने सामने थे. इससे पहले आरसीबी और सीएसके के मैच में कुल 30 छक्के लगे थे. इस मैच में कुल 14 अलग-अलग बल्लेबाजों ने कम से कम एक-एक छक्का लगाया.

जिसके बाद फैंस के मन में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि अब खेले गए मैच में सबसे लंबा छक्का किस बल्लेबाज ने लगाया है? इसलिये इस प्रश्न का जवाब देने के लिए हम इस कॉपी में उन पांच बल्लेबाज के बारे में बताने वाले हैं, जो अब तक सबसे लंबे छक्के लगाने वालों की सूची में शामिल हैं.

IPL 2026 का सबसे लंबा छक्का
IPL 2026 में खेले गए अब तक के मैचों में सबसे लंबा छक्का मारने का नाम आरसीबी के टिम डेविड के नाम है. उन्होंने चेन्नई के खिलाफ 5 मार्च को 106 मीटर लंबा छक्का जड़ा था, जो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर चला गया था. उसके बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पंजाब किंग्स के कूपर कोनोली हैं. उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 103 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ा था. तीसरे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद के अनिकेत वर्मा हैं. उन्होंने आरसीबी के खिलाफ 100 मीटर का सिक्स जड़ा था. लिस्ट में चौथे और पांचवें नंबर पर आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार हैं. जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 94 और 92 मीटर का छक्का जड़ा था.

IPL 2026 में सबसे लंबा छक्का मारने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

1- टिम डेविड (RCB) 106 मीटर

2- कूपर कोनली (PBKS) 103 मीटर

3- अनिकेत वर्मा (SRH) 100 मीटर

4- रजत पाटीदार (RCB) 94 मीटर

5- रजत पाटीदार (RCB) 92 मीटर

बता दें कि IPL 2026 के पॉइंट्स टेबल में अभी राजस्थान रॉयल्स 3 मैच में से तीन जीत के साथ टॉप पर है. पंजाब तीन मैच में दो जीत और एक मैच रद्द होने से 5 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है. जबकि आरसीबी दो मैच में दो जीत के साथ 4 अंक लेकर तीसरे नंबर पर है. वहीं ऑरेंज कैप यशस्वी जायसवाल के नाम है, जबकि पर्पल कैप रवि बिश्नोई के पास है. खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर की वजह से ये कैप हर मैच के बाद किसी दूसरे खिलाड़ी के सिर चली जाती है.

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Last Updated : April 8, 2026 at 3:29 PM IST

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