रणजी सेमीफाइनल तीसरा दिन: उत्तराखंड को पहली पारी में लगा पहला झटका, चोपड़ा आउट, कर्नाटक के हैं 736 रन

कर्नाटक 736 रन पर ऑल आउट

उत्तराखंड के गेंदबाजों की 195 ओवर की मैराथन गेंदबाजी के बाद कर्नाटक की टीम पहली पारी में 736 रन पर ऑल आउट हो गई है. उत्तराखंड के आदित्य रावत ने 154 रन देकर 4 और मयंक मिश्रा ने 173 रन देकर 3 विकेट लिए. अभय नेगी, अवनीश सुधा और लक्ष्य रायचंदानी को 1-1 विकेट मिले. कर्नाटक की ओर से लोकेश राहुल और समरन ने शतक बनाए कप्तान देवदत्त पडिक्कल ने दोहरा शतक बनाया. करुण नायर, कृतिख कृष्णा और विद्याधर पाटिल ने अर्धशतक बनाए.