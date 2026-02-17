ETV Bharat / sports

रणजी सेमीफाइनल तीसरा दिन: उत्तराखंड को पहली पारी में लगा पहला झटका, चोपड़ा आउट, कर्नाटक के हैं 736 रन

Uttarakhand vs Karnataka Ranji Trophy Semi Final
उत्तराखंड और कर्नाटक का रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल मैच (Photo courtesy of CAU+DDP Social Media)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 17, 2026 at 9:27 AM IST

Updated : February 17, 2026 at 10:55 AM IST

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में चल रहे उत्तराखंड और कर्नाटक के बीच रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल मैच का आज तीसरा दिन है. दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक कर्नाटक पहली पारी में 6 विकेट पर 689 रन बना चुका था. अभी उन्होंने अपनी पारी घोषित नहीं की है. दो दिन में 180 ओवर गेंदबाजी करके उत्तराखंड सिर्फ 6 विकेट गिरा सका है. उधर कर्नाटक के बल्लेबाजों ने तीन शतक जमाए हैं, जिनमें कप्तान देवदत्त पडिक्कल का दोहरा शतक शामिल है. इसके साथ ही दो बल्लेबाजों ने अर्धशतक जमाए हैं. चौंकाने वाली बात ये है कि उत्तराखंड के स्टार स्पिनर मयंक मिश्रा को 38 ओवर करने के बाद भी एक भी विकेट नहीं मिला है. अब दिलचस्प बात ये होगी कि कर्नाटक कितने के स्कोर पर पारी घोषित करता है या फिर उत्तराखंड के बॉलर आज उन्हें कितने पर ऑल आउट कर पाते हैं. तीसरे दिन का खेल शुरू हो चुका है. कर्नाटक ने अपनी पारी को 689 रन से आगे बढ़ाया है.

LIVE FEED

11:38 AM, 17 Feb 2026 (IST)

उत्तराखंड को पहला झटका

उत्तराखंड को पहली पारी में 5वें ओवर में ही पहला झटका लग गया है. प्रशांत चोपड़ा सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए हैं. उन्हें विद्याधर पाटिल ने आउट किया. उत्तराखंड पर फॉलोऑन का खतरा मंडरा रहा है. टीम को फॉलोऑन से बचने के लिए 537 रन बनाने हैं.

11:15 AM, 17 Feb 2026 (IST)

उत्तराखंड की पहली पारी शुरू

कर्नाटक की पहली पारी 736 रन पर ऑल आउट होने के बाद उत्तराखंड ने अपनी पहली पारी शुरू कर दी है. भारी दबाव के बीच दोनों ओपनर भूपेन लालवानी और प्रशांत चोपड़ा बैटिंग करने आए हैं.

10:52 AM, 17 Feb 2026 (IST)

कर्नाटक 736 रन पर ऑल आउट

उत्तराखंड के गेंदबाजों की 195 ओवर की मैराथन गेंदबाजी के बाद कर्नाटक की टीम पहली पारी में 736 रन पर ऑल आउट हो गई है. उत्तराखंड के आदित्य रावत ने 154 रन देकर 4 और मयंक मिश्रा ने 173 रन देकर 3 विकेट लिए. अभय नेगी, अवनीश सुधा और लक्ष्य रायचंदानी को 1-1 विकेट मिले. कर्नाटक की ओर से लोकेश राहुल और समरन ने शतक बनाए कप्तान देवदत्त पडिक्कल ने दोहरा शतक बनाया. करुण नायर, कृतिख कृष्णा और विद्याधर पाटिल ने अर्धशतक बनाए.

10:47 AM, 17 Feb 2026 (IST)

कर्नाटक का 734 रन पर 9वां विकेट गिरा

मयंक मिश्रा ने आज का अपना तीसरा विकेट लिया है. कर्नाटक का 734 रन पर 9वां विकेट गिरा है.

10:24 AM, 17 Feb 2026 (IST)

कर्नाटक का 8वां विकेट गिरा

कर्नाटक का 8वां विकेट गिरा. मयंक मिश्रा ने वाइसक को आउट किया. 717 रन पर गिरा 8वां विकेट

10:13 AM, 17 Feb 2026 (IST)

कर्नाटक का 7वां विकेट गिरा

आखिरकार उत्तराखंड को रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल के तीसरे दिन विकेट मिल गया. कर्नाटक ने 717 रन के स्कोर पर कल के शतकवीर समरन का विकेट खोया है. मयंक मिश्रा को 39 ओवर गेंदबाजी करने के बाद पहला विकेट मिला है.

9:54 AM, 17 Feb 2026 (IST)

कर्नाटक ने अपनी पहली पारी में 700 रन बना लिए

कर्नाटक ने अपनी पहली पारी में 700 रन बना लिए हैं. अभी उनके 6 विकेट गिरे हैं. शतकवीर समरन अभी क्रीज पर डटे हैं. उनके साथ विद्याधर पाटिल क्रीज पर हैं

9:34 AM, 17 Feb 2026 (IST)

समरन ने सीजन का तीसरा शतक जमाया

कर्नाटक के लिए सेमीफाइनल के दूसरे दिन आर समरन ने भी शतक जमाया. इस सीजन में समरन का ये तीसरा शतक रहा. वो अभी भी क्रीज पर डटे हैं.

9:31 AM, 17 Feb 2026 (IST)

पडिक्कल के दोहरे शतक से कर्नाटक ड्राइविंग सीट पर

कर्नाटक के कप्तान देवदत्त पडिक्कल ने सेमीफाइनल के दूसरे दिन दोहरा शतक जमाया

Last Updated : February 17, 2026 at 10:55 AM IST

