रणजी सेमीफाइनल: उत्तराखंड को पांचवीं सफलता, श्रेयस गोपाल बिना खाता खोले पवेलियन लौटे

UTTARAKHAND VS KARNATAKA
रणजी सेमीफाइनल (Photo courtesy of CAU+DDP Social Media)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 16, 2026 at 10:10 AM IST

Updated : February 16, 2026 at 11:56 AM IST

उत्तराखंड और कर्नाटक के बीच लखनऊ में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल के दूसरे दिन का खेल शुरू हो चुका है. कर्नाटक पहली पारी में बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा है. कप्तान देवदत्त पडिक्कल 200 रन पूरे कर चुके हैं. करुण नायर ने भी अर्धशतक लगाया. कर्नाटक का स्कोर 450 पहुंचने वाला है, अभी उनके 3 विकेट ही गिरे हैं.

11:53 AM, 16 Feb 2026 (IST)

उत्तराखंड को पांचवीं सफलता

उत्तराखंड को पांचवीं सफलता श्रेयस गोपाल के रूप में मिली. जहां श्रेयस 6 गेंद खेलकर बिना खाता खोले आदित्य रावत की गेंद पर आउट हो गए. हालांकि कर्नाटक मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है.

11:41 AM, 16 Feb 2026 (IST)

देवदत्त पडिक्कल हुए आउट

कर्नाटक की टीम को बड़ा झटका लगा है. कर्नाटक का चौथा विकेट गिर गया है. देवदत्त पडिक्कल 232 रन बनाकर आउट हुए.

11:06 AM, 16 Feb 2026 (IST)

देवदत्त पडिक्कल ने लगाई डबल सेंचुरी

कर्नाटक टीम के कप्तान देवदत्त पडिक्कल ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए उत्तराखंड के खिलाफ दोहरा शतक जमा दिया है. उन्होंने 299 गेंदों में 200 रन पूरे किए. इसमें 25 चौके औ 2 छक्के शामिल हैं.

10:52 AM, 16 Feb 2026 (IST)

कर्नाटक का तीसरा विकेट गिरा, करुण नायर आउट

सेमीफाइनल मैच के दूसरे दिन के शुरुआत समय उत्तराखंड को तीसरी सफलता हाथ लगी. कर्नाटक के बल्लेबाज करुण नायर को उत्तराखंड के गेंदबाद अभय नेगी ने सौरभ रावत के हाथों के कैच आउट कराया. करुण नायर ने 105 गेंदों में 60 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और एक छक्का शामिल है.

10:21 AM, 16 Feb 2026 (IST)

देवदत्त पडिक्कल डबल सेंचुरी के नजदीक

उत्तराखंड और कर्नाटक के बीच रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में पहली पारी में कर्नाटक 400 रन के पार पहुंच गई है. जबकि देवदत्त पडिक्कल डबल सेंचुरी के नजदीक हैं.

UTTARAKHAND VS KARNATAKA
RANJI TROPHY SEMI FINAL FINAL
उत्तराखंड रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल
रणजी ट्राफी सेमीफाइन
UTTARAKHAND KARNATAKA RANJI SEMI

