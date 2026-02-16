रणजी सेमीफाइनल: उत्तराखंड को पांचवीं सफलता, श्रेयस गोपाल बिना खाता खोले पवेलियन लौटे
Published : February 16, 2026
Updated : February 16, 2026
उत्तराखंड और कर्नाटक के बीच लखनऊ में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल के दूसरे दिन का खेल शुरू हो चुका है. कर्नाटक पहली पारी में बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा है. कप्तान देवदत्त पडिक्कल 200 रन पूरे कर चुके हैं. करुण नायर ने भी अर्धशतक लगाया. कर्नाटक का स्कोर 450 पहुंचने वाला है, अभी उनके 3 विकेट ही गिरे हैं.
उत्तराखंड को पांचवीं सफलता
उत्तराखंड को पांचवीं सफलता श्रेयस गोपाल के रूप में मिली. जहां श्रेयस 6 गेंद खेलकर बिना खाता खोले आदित्य रावत की गेंद पर आउट हो गए. हालांकि कर्नाटक मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है.
देवदत्त पडिक्कल हुए आउट
कर्नाटक की टीम को बड़ा झटका लगा है. कर्नाटक का चौथा विकेट गिर गया है. देवदत्त पडिक्कल 232 रन बनाकर आउट हुए.
देवदत्त पडिक्कल ने लगाई डबल सेंचुरी
कर्नाटक टीम के कप्तान देवदत्त पडिक्कल ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए उत्तराखंड के खिलाफ दोहरा शतक जमा दिया है. उन्होंने 299 गेंदों में 200 रन पूरे किए. इसमें 25 चौके औ 2 छक्के शामिल हैं.
कर्नाटक का तीसरा विकेट गिरा, करुण नायर आउट
सेमीफाइनल मैच के दूसरे दिन के शुरुआत समय उत्तराखंड को तीसरी सफलता हाथ लगी. कर्नाटक के बल्लेबाज करुण नायर को उत्तराखंड के गेंदबाद अभय नेगी ने सौरभ रावत के हाथों के कैच आउट कराया. करुण नायर ने 105 गेंदों में 60 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और एक छक्का शामिल है.
देवदत्त पडिक्कल डबल सेंचुरी के नजदीक
उत्तराखंड और कर्नाटक के बीच रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में पहली पारी में कर्नाटक 400 रन के पार पहुंच गई है. जबकि देवदत्त पडिक्कल डबल सेंचुरी के नजदीक हैं.