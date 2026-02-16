रणजी सेमीफाइनल: उत्तराखंड को पांचवीं सफलता, श्रेयस गोपाल बिना खाता खोले पवेलियन लौटे

कर्नाटक का तीसरा विकेट गिरा, करुण नायर आउट

सेमीफाइनल मैच के दूसरे दिन के शुरुआत समय उत्तराखंड को तीसरी सफलता हाथ लगी. कर्नाटक के बल्लेबाज करुण नायर को उत्तराखंड के गेंदबाद अभय नेगी ने सौरभ रावत के हाथों के कैच आउट कराया. करुण नायर ने 105 गेंदों में 60 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और एक छक्का शामिल है.