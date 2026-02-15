रणजी सेमीफाइनल पहला दिन: कर्नाटक को लगा पहला झटका, आदित्य रावत ने मयंक अग्रवाल को किया आउट

जगदीश सुचित का शानदार खेल

बताते चलें कि उत्तराखंड की टीम में शामिल जगदीश सुचित ने अपने ऑलराउंड खेल से सभी को प्रभावित किया है. सुचित टीम के संकटमोचक बनकर सामने आए हैं. उन्होंने शानदार गेंदबाजी से टीम की जीत सुनिश्चित की है. साथ ही वो अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं.वो 8 मैचों की 11 पारियों में 4 अर्धशतकों की मदद से 414 रन बना चुके हैं. उन्होंने स्पिन गेंदबाजी से 25 विकेट भी लिए हैं.