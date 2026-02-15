रणजी सेमीफाइनल पहला दिन: कर्नाटक को लगा पहला झटका, आदित्य रावत ने मयंक अग्रवाल को किया आउट
देहरादून: पहली बार रणजी ट्राफी के सेमीफाइनल में पहुंची उत्तराखंड का मुकाबला आठ बार की रणजी चैंपियन रही कर्नाटक से हैं. सेमीफाइनल मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है. उत्तराखंड की टीम झारखंड को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची है. कर्नाटक ने क्वार्टर फाइनल में मुंबई को हराया था. उम्मीद है कि लखनऊ के दर्शकों को पांच दिन रेड बॉल से रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा. वहीं उत्तराखंड की टीम की इस सफलता से क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड और क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर है.
LIVE FEED
जगदीश सुचित का शानदार खेल
बताते चलें कि उत्तराखंड की टीम में शामिल जगदीश सुचित ने अपने ऑलराउंड खेल से सभी को प्रभावित किया है. सुचित टीम के संकटमोचक बनकर सामने आए हैं. उन्होंने शानदार गेंदबाजी से टीम की जीत सुनिश्चित की है. साथ ही वो अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं.वो 8 मैचों की 11 पारियों में 4 अर्धशतकों की मदद से 414 रन बना चुके हैं. उन्होंने स्पिन गेंदबाजी से 25 विकेट भी लिए हैं.
उत्तराखंड टीम में खेल रहे ये खिलाड़ी
उत्तराखंड टीम के पंद्रह खिलाड़ियों में अवनीश सुधा, भूपेन लालवानी, कुणाल चंदेला (कप्तान), लक्ष्य राजचंदानी, प्रशांत चोपड़ा, शाश्वत डंगवाल, युवराज चौधरी, सौरभ रावत, आंजनेय सूर्यवंशी, जन्मेजय जोशी, अभय नेगी, आदित्य रावत, देवेंद्र बोरा, जगदीश सुचित और मयंक मिश्रा शामिल हैं. यही टीम सेमीफाइनल भी खेल रही है.
लखनऊ इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा मैच
उत्तराखंड और कर्नाटक के बीच सेमीफाइनल मैच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम (इंटरनेशनल स्टेडियम) में खेला जा रहा है. इस स्टेडियम में भारतीय टीम के साथ ही आईपीएल के मैच भी होते हैं.
कर्नाटक को लगा पहला झटका
रणजी ट्राफी के सेमीफाइनल के पहले दिन कर्नाटक को बड़ा झटका लगा है. उत्तराखंड के आदित्य रावत ने मयंक अग्रवाल को आउट किया. मयंक अग्रवाल 5 रन बनाकर आउट हुए.
कप्तान कुणाल चंदोला ने चुनी फील्डिंग
रणजी ट्राफी के सेमीफाइनल के पहले दिन उत्तराखंड के कप्तान कुणाल चंदोला ने टॉस जीता. जिसके बाद कप्तान कुणाल चंदोला ने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया.