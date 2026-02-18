चौथा दिन: फॉलोऑन की कगार पर उत्तराखंड, 149 रन पर गिर चुके 5 विकेट

उत्तराखंड के टॉप ऑर्डर के फेल होने से बढ़ी मुसीबत

भूपेन लालवानी, प्रशांत चोपड़ा, अवनीश सुधा, कप्तान कुणाल चंदेला और जगदीश सुचित मामूली स्कोर बनाकर हुए आउट. इसलिए ढही उत्तराखंड की पहली पारी.