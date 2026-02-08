ETV Bharat / sports

रणजी ट्रॉफी QF तीसरा दिन: उत्तराखंड को लगा 6वां झटका, शाश्वत डंगवाल 14 रन बनाकर हुए आउट

uttarakhand vs jharkhand ranji trophy quarter final
उत्तराखंड और झारखंड की बीच मुकाबला (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 8, 2026 at 8:53 AM IST

Updated : February 8, 2026 at 9:36 AM IST

देहरादून/जमशेदपुर: आज रविवार को उत्तराखंड और झारखंड की बीच जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में चल रहे रणजी ट्रॉफी क्वार्टरफाइनल का तीसरा दिन है. पहले दिन झारखंड की टीम पहली पारी में 235 रन पर आउट हो गई थी. दूसरे दिन उत्तराखंड के बल्लेबाजों ने झारखंड के गेंदबाजों को खूब छकाया. उत्तराखंड के तीन बल्लेबाजों ने अर्धशतक जमाए. ओपनर अवनीश सुधा ने 64 रन और कप्तान कुणाल चंदेला ने 68 रनों की पारियां खेलीं. जगदीश सुचित 60 बनाकर नाबाद हैं. दूसरे छोर पर उनका साथ शाश्वत डंगवाल दे रहे हैं. खेल के तीसरे दिन आज उत्तराखंड की कोशिश झारखंड से पहली पारी में ज्यादा से ज्यादा लीड लेने की रहेगी. जितनी ज्यादा लीड मिलेगी, वो दूसरी पारी में लक्ष्य हासिल करने में आसान रहेगी. खेल के दूसरे दिन झारखंड ने अपने 6 गेंदबाजों को आजमाया. पांच गेंदबाजों ने 1-1 विकेट लिए.

शाश्वत डंगवाल 14 रन बनाकर हुए आउट

रणजी ट्रॉफी क्वार्टरफाइनल के तीसरा दिन उत्तराखंड को 6वां झटका लगा. शाश्वत डंगवाल 14 रन बनाकर आउट हुए. शाश्वत डंगवाल के आउट होने के बाद अभय नेगी बल्लेबाजी करने आए हैं. उत्तराखंड ने 54 रन की लीड है.

