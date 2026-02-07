रणजी ट्रॉफी QF दूसरा दिन: उत्तराखंड की बल्लेबाजी शुरू हुई, झारखंड पहली पारी में 235 रन पर ऑल आउट
देहरादून/जमशेदपुर: आज शनिवार को उत्तराखंड और झारखंड के बीच जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में चल रहे रणजी ट्रॉफी क्वार्टरफाइनल का दूसरा दिन है. पहले दिन उत्तराखंड के गेंदबाजों ने झारखंड की टीम को पहली पारी में 235 रन पर ऑल आउट कर दिया था. झारखंड के आदित्य सिंह 83 रनों के साथ टॉप स्कोरर रहे. कप्तान विराट सिंह ने 47 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेली. उत्तराखंड के जन्मेजय जोशी ने 4, आदित्य रावत और मयंक मिश्रा ने 3-3 विकेट लिए. मयंक मिश्रा इस रणजी सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हो गए हैं. उनके कुल 47 विकेट हो चुके हैं. शुक्रवार को सिर्फ एक ओवर खेलने के लिए उत्तराखंड के ओपनर मैदान में उतरे. उस ओवर में चार रन बने थे. आज सुबह मैच शुरू हुआ तो उत्तराखंड ने सावधानी से अपनी पारी को आगे बढ़ाया है. दोनों ओपनर अवनीश सुधा और भूपेन लालवानी क्रीज पर हैं. अवनीश सुधा 2 चौके लगा चुके हैं. लालवानी ने भी चौके का खाता खोल दिया है.