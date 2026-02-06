रणजी ट्राफी QF स्कोर: उत्तराखंड ने टॉस जीता, झारखंड का दूसरा विकेट गिरा, मयंक को मिली सफलता

मयंक मिश्रा ने झारखंड को दिया दूसरा झटका

उत्तराखंड ने झारखंड को दिया दूसरा झटका. दूसरे ओपनर भी पवेलियन लौटे. मयंक मिश्रा ने अपने पहले ही ओवर में दिलाई सफलता. मयंक अब इस सीजन रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने.