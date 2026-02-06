ETV Bharat / sports

रणजी ट्राफी QF स्कोर: उत्तराखंड ने टॉस जीता, झारखंड का दूसरा विकेट गिरा, मयंक को मिली सफलता

Ranji Trophy Season 2026
रणजी ट्रॉफी क्वार्टरफाइनल (Photo courtesy - CAU and JCA)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 6, 2026 at 9:22 AM IST

देहरादून/जमशेदपुर: रणजी ट्रॉफी सीजन 2025-26 का पहला नॉक आउट मुकाबला यानी क्वार्टरफाइनल झारखंड में जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में शुरू हो गया है. उत्तराखंड के कप्तान कुणाल चंदेला ने टॉस जीता है. टॉस जीतकर चंदेला ने झारखंड को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया है. आज ही तीन अन्य क्वार्टरफाइनल मुकाबले भी खेले जा रहे हैं. उत्तराखंड चौथी बार रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है. इस बार टीम का प्रयास रहेगा कि वो सेमीफाइनल में पहुंचें.

मुंबई और कर्नाटक का मुकाबला है. मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है. मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर के मुकाबले में एमपी ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी है. आंध्र प्रदेश के खिलाफ बंगाल ने भी टॉस जीतकर फील्डिंग ली है.

LIVE FEED

10:33 AM, 6 Feb 2026 (IST)

मयंक मिश्रा ने झारखंड को दिया दूसरा झटका

उत्तराखंड ने झारखंड को दिया दूसरा झटका. दूसरे ओपनर भी पवेलियन लौटे. मयंक मिश्रा ने अपने पहले ही ओवर में दिलाई सफलता. मयंक अब इस सीजन रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने.

10:10 AM, 6 Feb 2026 (IST)

पहले घंटे के खेल में झारखंड 14 ओवर में 1 विकेट पर 41 रन

पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद झारखंड की सधी बल्लेबाजी. पहले घंटे में 14 ओवर में 1 विकेट पर बनाए 41 रन. आदित्य रावत और अभय नेगी नहीं दिला पाए कोई सफलता.

9:39 AM, 6 Feb 2026 (IST)

झारखंड को 14 रन पर लगा पहला झटका

उत्तराखंड ने झारखंड को दिया शुरुआती झटका. जन्मेजय जोशी ने ओपनर शिखर मोहन को 4 रन पर पवेलियन भेजा. झारखंड ने 14 रन पर खोया पहला विकेट

9:36 AM, 6 Feb 2026 (IST)

अब तक उत्तराखंड और झारखंड का सिर्फ एक मुकाबला हुआ है.

झारखंड और उत्तराखंड के बीच अभी तक रणजी ट्रॉफी में सिर्फ मुकाबला हुआ है. उस मुकाबले में झारखंड विजयी रहा था.

RANJI TROPHY SEASON 2026
UTTARAKHAND JHARKHAND RANJI TROPHY
RANJI TROPHY KNOCKOUT MATCH
रणजी ट्रॉफी क्वार्टरफाइनल लाइव
RANJI TROPHY QUARTERFINAL LIVE

