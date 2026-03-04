SA vs NZ Semifinal Live: न्यूजीलैंड ने जीत टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसल, दोनों टीमों में हुए बड़े बदलाव
T20 World Cup Semifinal Live: ईटीवी भारत स्पोर्ट्स टीम के लाइव पेज में आपका स्वागत है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल मैच साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड के बीच कोलकाता के ईडन गार्डेन्स में खेला जा रहा. साउथ अफ्रीकी टीम शानदार फॉर्म में है और वो एकमात्र ऐसी टीम है जो अभी सेमीफाइनल में बिना कोई मैच हारे पहुंची है. वहीं न्यूजीलैंड ने भी शानदार खेल का प्रदर्शन करके यहां तक पहुंचा है, लेकिन वो टूर्नामेंट के इतिहास में प्रोटियाजा को कभी हरा नहीं सके हैं, पिछले सभी पांच मैच हारे हैं, और कोलकाता में वे इस ट्रेंड को बदलना चाहेंगे. मैच से जुड़ी पल-पल की जानकारी के लिए हमारे पेज से जुड़े रहें.
SA vs NZ Semifinal Live: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI: टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर (कप्तान), कोल मैककॉन्ची, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन.
साउथ अफ्रीका की प्लेइंग XI: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जेनसेन, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी
SA vs NZ Semifinal Live: न्यूजीलैंड ने जीता टॉस
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. टॉस के समय न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने कहा, 'पिछली रात पिच काफी अच्छी लग रही थी. हम जानते हैं कि वे एक बेहतरीन टीम हैं और हमें भी तैयार रहना है, हमें अपना काम करना है, उन्हें प्रेशर में डालना है और देखना है कि क्या होता है. टीम में मैट हेनरी और जेमी नीशम वापस आ गए हैं.'
वहीं साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने कहा, 'सभी ने किसी न किसी स्टेज पर योगदान दिया जो वाकई में अच्छा है. उम्मीद है कि हम बल्ले से अच्छी शुरुआत कर पाएंगे और बोर्ड पर अच्छा स्कोर बना पाएंगे. हमने कल रात यहां ट्रेनिंग की और नॉकआउट गेम में रन बनाना कोई बुरी बात नहीं है. हमने टीम में 3 बदलाव किए हैं. रबाडा, मार्को जेनसेन और केशव महाराज हमारे लिए वापस आ गए हैं.
SA vs NZ Semifinal Live: नॉकआउट मैच में न्यूजीलैंड का साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड
टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दक्षिण अफ्रीकी टीम का न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड है, लेकिन ICC इवेंट्स के नॉकआउट मैचों में न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड शानदार है. अब तक ये दोनों टीमें तीन बार नॉकआउट मैचों में आमने सामने आई हैं और तीनों बार साउथ अफ्रीका को हारका सामना करना पड़ा है.
25 मार्च 2011 – मीरपुर: न्यूजीलैंड ने वनडे वर्ल्ड कप 2011 के क्वार्टर फाइनल में साउथ अफ्रीका को 49 रन से हराया.
24 मार्च 2015 – ऑकलैंड: न्यूजीलैंड ने वनडे वर्ल्ड कप 2015 के सेमीफाईनल में साउथ अफ्रीका को चार विकेट से हराया.
5 मार्च 2025 – लाहौर: न्यूजीलैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 50 रन से हराया.
SA vs NZ Semifinal Live: न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका हेड टू हेड
टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने सभी पांच मैच जीते हैं. उन्होंने इस टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में अहमदाबाद में भी न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया था. आइए एक नजर उनके पिछले टी20 वर्ल्ड कप मैचों के नतीजों पर डालते हैं.
19 सितंबर 2007 – डरबन: साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ छह विकेट से जीत हासिल की.
9 जून 2009 – लॉर्ड्स: साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक रन से जीत हासिल की.
6 मई 2010 – ब्रिजटाउन: साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 13 रन से जीत हासिल की.
24 मार्च 2014 – चटगांव: साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दो रन से जीत हासिल की.
14 फरवरी 2026 – अहमदाबाद: साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सात विकेट से जीत हासिल की.