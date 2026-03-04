SA vs NZ Semifinal Live: न्यूजीलैंड ने जीत टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसल, दोनों टीमों में हुए बड़े बदलाव

SA vs NZ Semifinal Live: न्यूजीलैंड ने जीता टॉस

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. टॉस के समय न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने कहा, 'पिछली रात पिच काफी अच्छी लग रही थी. हम जानते हैं कि वे एक बेहतरीन टीम हैं और हमें भी तैयार रहना है, हमें अपना काम करना है, उन्हें प्रेशर में डालना है और देखना है कि क्या होता है. टीम में मैट हेनरी और जेमी नीशम वापस आ गए हैं.'

वहीं साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने कहा, 'सभी ने किसी न किसी स्टेज पर योगदान दिया जो वाकई में अच्छा है. उम्मीद है कि हम बल्ले से अच्छी शुरुआत कर पाएंगे और बोर्ड पर अच्छा स्कोर बना पाएंगे. हमने कल रात यहां ट्रेनिंग की और नॉकआउट गेम में रन बनाना कोई बुरी बात नहीं है. हमने टीम में 3 बदलाव किए हैं. रबाडा, मार्को जेनसेन और केशव महाराज हमारे लिए वापस आ गए हैं.