रणजी सेमीफाइनल 5वां दिन: कर्नाटक की दूसरी पारी 323 पर समाप्त, उत्तराखंड को मिला 827 रन का असंभव लक्ष्य

UTTARAKHAND KARNATAKA RANJI SEMI
रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल (Photo courtesy of CAU+DDP Social Media)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 19, 2026 at 8:52 AM IST

Updated : February 19, 2026 at 10:29 AM IST

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में कर्नाटक ने उत्तराखंड के खिलाफ 802 रनों की बढ़त बना ली है. चौथे दिन स्टंप्स तक कर्नाटक ने 6 विकेट पर 299 रन बना लिए थे. उस समय पहली पारी के शतकवीर लोकेश राहुल 70 रन बनाकर खेल रहे थे. उत्तराखंड की ओर से अभय नेगी और मयंक मिश्रा ने 2-2 विकेट लिए हैं. अवनीश सुधा और सुचित को 1-1 विकेट मिले हैं. कर्नाटक का सेमीफाइनल में जाना तभी तय हो गया था जब उत्तराखंड की पहली पारी सिर्फ 233 रन पर सिमट गई थी. कर्नाटक ने उत्तराखंड को फॉलोआन न देकर फाइनल मैच के लिए बल्लेबाजी अभ्यास करने को ज्यादा तवज्जो दी. ऐसे में उत्तराखंड के खिलाड़ियों को लगातार फील्डिंग करनी पड़ी है. आज रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल के 5वें और आखिरी दिन भी कर्नाटक बल्लेबाजी करेगा तो फिर से उत्तराखंड की टीम को फील्डिंग के लिए उतरना पड़ेगा. कर्नाटक की पारी को अगर उत्तराखंड के गेंदबाज सुबह जल्दी समेट देते हैं, तो फिर उत्तराखंड की बल्लेबाजी आएगी. हालांकि ये सेमीफाइनल मैच अब उत्तराखंड के लिए बस औपचारिकता रह गया है.

LIVE FEED

10:33 AM, 19 Feb 2026 (IST)

कर्नाटक की दूसरी पारी 323 रन पर समाप्त

रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में कर्नाटक की दूसरी पारी 323 रन पर समाप्त हो गई है. कप्तान देवदत्त पडिक्कल घायल होने के कारण बल्लेबाजी करने नहीं उतरे. इस तरह कर्नाटक की पारी 9 विकेट पर 323 रन पर समाप्त हो गई. लोकेश राहुल 86 रन बनाकर नाबाद रहे. दूसरे छोर से उनका साथ कोई बल्लेबाज नहीं दे सका. नहीं तो राहुल भी स्मरण रविचंद्रन की तरह दोनों पारियों में शतक लगा सकते थे. उत्तराखंड की ओर से कर्नाटक की दूसरी पारी में मयंक मिश्रा सबसे सफल बॉलर रहे. मयंक ने 69 रन देकर 4 विकेट लिए. अभय नेगी को 63 रन खर्च करके 2 विकेट मिले. अवनीश सुधा और सुचित को 1-1 विकेट मिले हैं. एक खिलाड़ी रन आउट हुआ.

10:28 AM, 19 Feb 2026 (IST)

कर्नाटक की दूसरी पारी में 9वां विकेट गिरा

कर्नाटक की दूसरी पारी में 9वां विकेट गिर गया है. प्रसिद्ध रन आउट हुए हैं. लोकेश राहुल शतक के करीब हैं

10:13 AM, 19 Feb 2026 (IST)

कर्नाटक का 8वां विकेट गिरा

कर्नाटक का 8वां विकेट गिरा, शिखर शेट्ठी मयंक मिश्रा का शिकार बने.

9:55 AM, 19 Feb 2026 (IST)

कर्नाटक की दूसरी पारी का 7वां विकेट गिरा. लीड 817 रन की हुई. वैशाक कुमार शून्य पर आउट. मयंक मिश्रा को मिला तीसरा विकेट

8:53 AM, 19 Feb 2026 (IST)

कर्नाटक के स्मरण रविचंद्रन ने दोनों पारियों में जमाए शतक

कर्नाटक के उभरते युवा बल्लेबाज स्मरण रविचंद्रन ने उत्तराखंड के खिलाफ रणजी ट्रॉफी 2025-26 सेमीफाइनल में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है. उन्होंने मैच की दोनों पारियों में शतक 135 और 127 रन जड़े हैं. लखनऊ में खेले जा रहे इस सेमीफाइनल मैच में स्मरण ने अपनी टीम कर्नाटक को फाइनल में पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

