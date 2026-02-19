रणजी सेमीफाइनल 5वां दिन: कर्नाटक की दूसरी पारी 323 पर समाप्त, उत्तराखंड को मिला 827 रन का असंभव लक्ष्य

कर्नाटक की दूसरी पारी 323 रन पर समाप्त

रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में कर्नाटक की दूसरी पारी 323 रन पर समाप्त हो गई है. कप्तान देवदत्त पडिक्कल घायल होने के कारण बल्लेबाजी करने नहीं उतरे. इस तरह कर्नाटक की पारी 9 विकेट पर 323 रन पर समाप्त हो गई. लोकेश राहुल 86 रन बनाकर नाबाद रहे. दूसरे छोर से उनका साथ कोई बल्लेबाज नहीं दे सका. नहीं तो राहुल भी स्मरण रविचंद्रन की तरह दोनों पारियों में शतक लगा सकते थे. उत्तराखंड की ओर से कर्नाटक की दूसरी पारी में मयंक मिश्रा सबसे सफल बॉलर रहे. मयंक ने 69 रन देकर 4 विकेट लिए. अभय नेगी को 63 रन खर्च करके 2 विकेट मिले. अवनीश सुधा और सुचित को 1-1 विकेट मिले हैं. एक खिलाड़ी रन आउट हुआ.