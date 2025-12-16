IPL Auction Live: आईपीएल मिनी-ऑक्शन शुरू, ग्रीन बने सबसे मंहगे विदेशी खिलाड़ी, लिविंगस्टन हुए अनसोल्ड

IPL Auction Live updates: नीलामी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए 369 खिलाड़ी

आईपीएल की 10 टीमों में केवल 77 खिलाड़ियों के ही स्लॉट खाली है और हर टीम को अधिकतम 25 खिलाड़ी अपने स्क्वाड में रखने की अनुमति है. बता दें कि इस मिनी ऑक्शन के लिए 1355 खिलाड़ियों ने अपने नाम रजिस्टर्ड कराए थे, जिसमें से लगभग 350 खिलाड़ियों को ऑक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, बाद में 19 और खिलाड़ियों को नीलामी लिस्ट में शामिल किया गया है, जिससे बोली लगने वाली कुल खिलाड़ियों की तादाद 369 हो गई है.