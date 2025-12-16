IPL Auction Live: आईपीएल मिनी-ऑक्शन शुरू, ग्रीन बने सबसे मंहगे विदेशी खिलाड़ी, लिविंगस्टन हुए अनसोल्ड
Published : December 16, 2025 at 1:51 PM IST
Updated : December 16, 2025 at 3:30 PM IST
ईटीवी भारत स्पोर्ट्स टीम के लाइव पेज में आपका स्वागत है. आज आईपीएल 2026 मिनी-ऑक्शन अबु धाबी में आयोजित होने जा रहा है, जो भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से शुरू हो गया है. ऑक्शन की हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए ईटीवी भारत के लाइव पेज से जुड़े रहें...
IPL Auction Live updates: फिन एलेन, डकेट और डी कॉक सोल्ड
दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डीकॉक को मुंबई इंडियन ने एक करोड़ में खरीद लिया है, जबकि इंग्लैंड के बेन डकेट को दिल्ली ने और न्यूजीलैंड के फिन एलेन को केकेआर ने 2-2 करोड़ में खरीदा है.
IPL Auction Live updates: वेंकटेश अय्यर को आरसीबी ने खरीदा
दो करोड़ की बेस प्राइज वाले वेंकटेश अय्यर को आरसीबी ने 7 करोड़ में खरीद लिया है. इससे पहले वो केकेआर के लिए खलते थे. लेकिन इस बार आरसीबी ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया है.
IPL Auction Live updates: ग्रीन को केकेआर ने खरीदा
कैमरून ग्रीन को 25.20 करोड़ में केकेआर ने खरीद लिया है. इसके साथ वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए. लेकिन उनको केवल 18 करोड़ रुपये ही मिलेंगे. क्योंकि आईपीएल के नए नियम के अनुसार विदेशी खिलाड़ी की आईपीएल फीस 18 करोड़ से ज्यादा की नहीं हो सकती है. अगर 18 करोड़ से ज्यादा बोली लगती है तो वो बाकी रकम बीसीसीआई के वेलफेयर फंड में चली जाएगी.
IPL Auction Live updates: लियम लिविंगस्टन हुए अनसोल्ड
लियम लिविंगस्टन को कोई भी खरीदार नहीं मिला. उनकी बेस प्राइज 2 करोड़ रुपये थी.
IPL Auction Live updates: जेक फ्रेजर-मैकगर्क अनसोल्ड, मिलर को दो करोड़ में बिके
आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन के पहली बोली लगने वाले खिलाड़ी जेक फ्रेजर-मैकगर्क को कोई खरीदार नहीं मिला. उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था. वहीं डेविड मिलर को 2 करोड़ में दिल्ली ने खरीद लिया है. इसके साथ वो इस ऑक्शन के पहले बिकने वाले खिलाड़ी बन गए.
IPL Auction Live updates: नीलामी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए 369 खिलाड़ी
आईपीएल की 10 टीमों में केवल 77 खिलाड़ियों के ही स्लॉट खाली है और हर टीम को अधिकतम 25 खिलाड़ी अपने स्क्वाड में रखने की अनुमति है. बता दें कि इस मिनी ऑक्शन के लिए 1355 खिलाड़ियों ने अपने नाम रजिस्टर्ड कराए थे, जिसमें से लगभग 350 खिलाड़ियों को ऑक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, बाद में 19 और खिलाड़ियों को नीलामी लिस्ट में शामिल किया गया है, जिससे बोली लगने वाली कुल खिलाड़ियों की तादाद 369 हो गई है.
IPL Auction Live updates: किस टीम के पास कितने स्लॉट खाली?
आईपीएल 2026 में हर टीम को ज्यादा से ज्यादा 25-25 खिलाड़ियों का स्क्वाड बनाना है. उस हिसाब से अभी तक केकेआर के पास सबसे ज्यादा 13 स्लॉट खाली है. उसके बाद दूसरे नंबर पर हैदराबाद की टीम है, जिनके पास 10 स्लॉट खाली है. जबकि राजस्थान के पास 9 और दिल्ली व आरसीबी के पास 8-8 खिलाड़ियों का स्लॉट खाली है.
IPL Auction Live updates: एक्स ग्रूक ने ग्रीन पर लगाए इतने करोड़
आईपीएल मिनी ऑक्शन शुरू होने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एआई टूल ग्रूक का अनुमान है कि तीन खिलाड़ी-कैमरन ग्रीन, लिविंग्सटन और पथीराना इस ऑक्शन में सबसे मंहगे खिलाड़ी बन सकते हैं. ग्रूक के अनुसार कैमरन ग्रीन को सीएसके 20 से 30 करोड़ रुपये में खरीद सकती है जबकि लियाम लिवंग्सटन को केकेआर 15 से 25 करोड़ में हासिल कर सकती है वहीं एसआरएच मथीशा पथिराना पर 10 से 20 करोड़ खर्च कर सकती है.
IPL Auction Live updates: किस टीम के पास कितना पैसा बाकी?
आईपीएल मिनी ऑक्शन में जाने से पहले सबसे ज्यादा केकेआर के पास पैसे बचे हैं. उनके पास अभी तक 64.3 करोड़ रुपये हैं. उसके बाद सीएसके का नंबर है, जिनके पास 43.4 करोड़ रुपये हैं. इसलिए ये संभावना है कि इस आक्शन में केकेआर और सीएसके बड़े खिलाड़ियों पर पैसे लुटा सकती है. केकेआर के पास सबसे ज्यादा 13 प्लेयर्स के स्लॉट खाली खाली हैं.