IPL 2026 Final Live: किस टीम के सिर सजेगा IPL का ताज, RCB या GT ? देखें पल-पल की अपडेट

IPL 2026 Final Live: इस सीजन में RCB vs GT मैच के नतीजे

इस सीजन यानी कि IPL 2026 में दोनों टीमों के बीच तीन मैच खेले गए. जिसमें आरसीबी ने दो मैच जीते जबकि गुजरात को एक मैच में जीत मिली.

पहला मैच: बेंगलुरु, 24 अप्रैल - साई सुदर्शन के शानदार शतक का जवाब विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल के तूफानी अर्धशतकों ने दिया. जब RCB ने GT के 205 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया.

दूसरा मैच: अहमदाबाद, 30 अप्रैल - इस मैच में GT ने RCB को 155 रनों पर ऑल आउट कर दिया और फिर 16 ओवर में ही लक्ष्य का पीछा कर लिया.

तीसरा मैच: क्वालीफायर 1, धर्मशाला, 26 मई - रजत पाटीदार के शानदार 93 रनों की बदौलत RCB ने IPL प्लेऑफ मैच का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर (254) बनाया, और फिर पावरप्ले के अंदर ही GT के शीर्ष तीन बल्लेबाजों को आउट करके 92 रनों से जीत दर्ज की.

चौथा मैच: आज का फाइनल, अहमदाबाद, 31 मई - विजेता टीम को सब कुछ मिलेगा, और वह दूसरी बार चैंपियन का ताज पहनेगा.