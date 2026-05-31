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IPL 2026 Final Live: किस टीम के सिर सजेगा IPL का ताज, RCB या GT ? देखें पल-पल की अपडेट

IPL 2026 Final GT vs RCB
IPL 2026 फाइनल मैच RCB बनाम GT (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 31, 2026 at 5:45 PM IST

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Updated : May 31, 2026 at 6:31 PM IST

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IPL 2026 फाइनल मैच की हमारे लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. जहां आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस (GT) से होगा. दोनों ही टीमें दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. गुजरात ने 2022 में तो आरसीब ने पिछले साल अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती थी. इस बड़े मैच से जुड़ी पल-पल की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें.

LIVE FEED

6:25 PM, 31 May 2026 (IST)

IPL 2026 Final Live: चैंपियन बनने वाली टीम पर एक नजर

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के चैंपियन का नाम आज आधी रात को सामने आ जाएगा. अब तक खेले गए 18 सीजन में पांच-पांच बार चेन्नई और मुंबई चैंपियन रहे हैं जबिक केकेआर तीन और हैदराबाद दो बार चैंपियन रहे. इसके अलावा राजस्थान, आरसीबी और गुजरात एक-एक बार चैंपियन बने हैं.

5:55 PM, 31 May 2026 (IST)

IPL 2026 Final Live: RCB vs GT हेड टू हेड

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 9 मैच खेले गए हैं. जिसमें RCB ने 5 मैच जीते हैं जबकि गुजरात ने 4 मैच में जीत हासिल की है. वहीं अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों का रिकॉर्ड 1-1 से बराबर है. दोनों टीमों के बीच खेले गए 9 मैचों में से 8 मैच लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीते हैं.

5:45 PM, 31 May 2026 (IST)

IPL 2026 Final Live: इस सीजन में RCB vs GT मैच के नतीजे

इस सीजन यानी कि IPL 2026 में दोनों टीमों के बीच तीन मैच खेले गए. जिसमें आरसीबी ने दो मैच जीते जबकि गुजरात को एक मैच में जीत मिली.

पहला मैच: बेंगलुरु, 24 अप्रैल - साई सुदर्शन के शानदार शतक का जवाब विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल के तूफानी अर्धशतकों ने दिया. जब RCB ने GT के 205 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया.

दूसरा मैच: अहमदाबाद, 30 अप्रैल - इस मैच में GT ने RCB को 155 रनों पर ऑल आउट कर दिया और फिर 16 ओवर में ही लक्ष्य का पीछा कर लिया.

तीसरा मैच: क्वालीफायर 1, धर्मशाला, 26 मई - रजत पाटीदार के शानदार 93 रनों की बदौलत RCB ने IPL प्लेऑफ मैच का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर (254) बनाया, और फिर पावरप्ले के अंदर ही GT के शीर्ष तीन बल्लेबाजों को आउट करके 92 रनों से जीत दर्ज की.

चौथा मैच: आज का फाइनल, अहमदाबाद, 31 मई - विजेता टीम को सब कुछ मिलेगा, और वह दूसरी बार चैंपियन का ताज पहनेगा.

5:41 PM, 31 May 2026 (IST)

IPL 2026 Final Live: दोनों टीमों का स्क्वाड

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार, रोमारियो शेफर्ड, सुयश शर्मा, कनिष्क चौहान, अभिनंदन सिंह, जॉर्डन कॉक्स, फिलिप साल्ट, रिचर्ड ग्लीसन, स्वप्निल सिंह, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा, मंगेश यादव, सात्विक देसवाल.

गुजरात टाइटंस टीम: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, रविश्रीनिवासन साई किशोर, कैगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, कुमार कुशाग्र, अरशद खान, ल्यूक वुड, कॉनर एस्टरहुइज़न, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, शाहरुख खान, कुलवंत खेजरोलिया, मानव सुथार, गुरनूर बराड़, अशोक शर्मा.

Last Updated : May 31, 2026 at 6:31 PM IST

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