INDW vs SAW Live: भारत ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

INDW vs SAW Live Updates: भारत ने जीता टॉस

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. इस अहम मुकाबले में सबकी नजरें भारतीय टीम पर हैं, क्योंकि प्रेमा रावत अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर रही हैं. युवा स्पिनर के लिए यह वर्ल्ड स्टेज पर कदम रखने का एक बड़ा मौका है. बॉलिंग यूनिट में भी एक अहम बदलाव हुआ है. अरुंधति रेड्डी की प्लेइंग-11 में वापसी हुई है और उन्होंने क्रांति गौड़ की जगह ली है, जिससे भारत के पेस अटैक को अनुभव मिलेगा. वहीं साउथ अफ्रीका ने भी टीम में कुछ खास बदलाव किए हैं. उन्होंने डेन वैन नीकर्क और तजमिन ब्रिट्स को शामिल किया है, जो सुने लूस और कायला रेनेके की जगह लेंगी.