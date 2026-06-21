INDW vs SAW Live: भारत ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11
Published : June 21, 2026 at 6:53 PM IST|
Updated : June 21, 2026 at 7:04 PM IST
INDW vs SAW Live: महिला टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले में आज भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से हो रहा है. ये महा मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जा रहा है. जहां भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. भारत इस मैच में जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने की उम्मीदों को और मजबूत करना चाहेगा. वहीं, पाकिस्तान को हराने के बाद प्रोटियाज टीम अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी.
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INDW vs SAW Live Updates: हेड टू हेड रिकॉर्ड
हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बहुत कम अंतर है. भारत ने 24 मैचों में से 11 जीते हैं और साउथ अफ्रीका ने 10 मैच में जीत हासिल की है. हालांकि, महिला T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ये दोनों टीमें अभी तक एक-दूसरे से नहीं भिड़ी हैं, जिससे इस अहम मुकाबले को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है. लेकिन हाल के समय में साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने घर पर T20I सीरीज में भारत को 4-1 से हराया था.
INDW vs SAW Live Updates: सबसे ज्यादा T20I मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी
200 - हरमनप्रीत कौर (भारत)
184 - सूजी बेट्स (न्यूजीलैंड)
183 - डैनी वायट-हॉज (इंग्लैंड)
177 - एलिस पेरी (ऑस्ट्रेलिया)
169 - स्मृति मंधाना (भारत)
INDW vs SAW Live Updates: हरमनप्रीत को किया गया सम्मानित
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को उनके ऐतिहासिक 200वें महिला T20 इंटरनेशनल मैच से पहले एक खास जर्सी देकर सम्मानित किया किया गया. उप-कप्तान स्मृति मंधाना मुस्कुराते हुए आगे आती हैं और कप्तान को यादगार जर्सी भेंट करती हैं, जिसके पीछे 200 नंबर लिखा है. इस सम्मान से अभिभूत हरमनप्रीत जब बीच में खड़ी होती हैं, तो साथी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ गर्मजोशी से तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाते हैं.
INDW vs SAW Live Updates: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
दक्षिण अफ्रीका महिला टीम: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तज़मिन ब्रिट्स, एनेरी डर्कसेन, डेन वैन नीकेर्क, मारिज़ैन कप्प, नादिन डी क्लार्क, क्लो ट्रायॉन (विकेटकीपर), सिनालो जाफ्ता, शबनीम इस्माइल, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा
भारतीय महिला टीम: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, श्री चरणी, नंदनी शर्मा.
INDW vs SAW Live Updates: भारत ने जीता टॉस
भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. इस अहम मुकाबले में सबकी नजरें भारतीय टीम पर हैं, क्योंकि प्रेमा रावत अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर रही हैं. युवा स्पिनर के लिए यह वर्ल्ड स्टेज पर कदम रखने का एक बड़ा मौका है. बॉलिंग यूनिट में भी एक अहम बदलाव हुआ है. अरुंधति रेड्डी की प्लेइंग-11 में वापसी हुई है और उन्होंने क्रांति गौड़ की जगह ली है, जिससे भारत के पेस अटैक को अनुभव मिलेगा. वहीं साउथ अफ्रीका ने भी टीम में कुछ खास बदलाव किए हैं. उन्होंने डेन वैन नीकर्क और तजमिन ब्रिट्स को शामिल किया है, जो सुने लूस और कायला रेनेके की जगह लेंगी.