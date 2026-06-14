INDW vs PAKW Live: भारत को लगा दूसरा बड़ा झटका, जेमिमा 1 रन बनाकर लौटी पवेलियन, पाकिस्तान का शनादार आगाज

INDW vs PAKW Live: क्या दोनों कप्तानों के बीच होगा हैंडशेक या नहीं?

भारत और पाकिस्तान मैच के दौरान एक बार फिर ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इस मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ी और टॉस के समय कप्तान हैंडशेक करेंगे या नहीं. रविवार के मैच से पहले जब हरमनप्रीत कौर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ज्यादा कुछ साफ नहीं किया. भारत की कप्तान ने जोर देकर कहा कि टीम का ध्यान सिर्फ क्रिकेट पर है. इस जवाब से ये साफ नहीं हो सका है कि खिलाड़ी मैच से पहले या बाद में हैंडशेक करेंगे या नहीं. लेकिन मैदान पर होने वाले एक्शन के साथ-साथ इस विवाद पर भी एक बार फिर ध्यान दिए जाने की संभावना है. भारतीय खिलाड़ी पुरुषों के एशिया कप 2025 से ही पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ नो-हैंडशेक का रुख अपनाया हुआ है.