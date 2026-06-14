INDW vs PAKW Live: भारत को लगा दूसरा बड़ा झटका, जेमिमा 1 रन बनाकर लौटी पवेलियन, पाकिस्तान का शनादार आगाज
Published : June 14, 2026 at 6:31 PM IST|
Updated : June 14, 2026 at 7:22 PM IST
ईटीवी भारत स्पोर्ट्स टीम के लाइव पेज में आपका स्वागत है. आज महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 के बेहद ही रोमांचक मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें बर्मिंघम के एजबेस्टन में आमने सामने होंगी. मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा. इस बड़े और कड़े मुकाबले पर नजर बनाए रखने के लिए हमारे लाइव पेज से जुड़े रहें.
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INDW vs PAKW Live Updates: भारत को लगा दूसार झटका
18 के कुल स्कोर पर भारत का दूसरा विकेट गिर गया है. जेमिमा रोड्रिग्स 7 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गई. उनको तस्मिया रुबाब ने नतालिया परवेज के हाथों कैच आउट कराया. नतालिया ने वो कैच छोड़ते छोड़ते दूसरे प्रयास में पकड़ लिया. 4 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 20 रन है.
INDW vs PAKW Live Updates: भारत को लगा बड़ा झटका
शेफाली वर्मा ने मैच की पहली ही गेंद पर पाकिस्तान की स्पिनर सादिया इकबाल को लॉन्ग ऑफ पर छक्का लगाकर तेज शुरुआत की, लेकिन पांचवीं गेंद पर इकबाल ने उन्हें अपनी स्पिन जाल में फंसाकर विकेट के पीछे कैच आउट कराकर पाकिस्तान को ड्रीम स्टार्ट दे दिया है. शेफाली 5 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गई.
INDW vs PAKW Live Updates: पाकिस्तान की प्लेइंग-11
पाकिस्तान महिला टीम की प्लेइंग इलेवन: गुल फिरोजा, मुनीबा अली (विकेटकीपर), आयशा जफर, सायरा जबीन, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, नाशरा संधू, तस्मिया रुबाब, सादिया इकबाल.
INDW vs PAKW Live Updates: भारत की प्लेइंग-11
भारतीय महिला टीम की प्लेइंग इलेवन: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, क्रांति गौड़.
INDW vs PAKW Live: भारत ने जीता टॉस, नहीं हुआ हैंडशेक
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. इस बीच दोनों कप्तानों ने टॉस के समय हैंडशेक नहीं किया, जिससे ये साफ हो गया कि भारतीय टीम नो हैंडशेक की पॉलिसी पर बरकरार है.
INDW vs PAKW Live: क्या दोनों कप्तानों के बीच होगा हैंडशेक या नहीं?
भारत और पाकिस्तान मैच के दौरान एक बार फिर ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इस मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ी और टॉस के समय कप्तान हैंडशेक करेंगे या नहीं. रविवार के मैच से पहले जब हरमनप्रीत कौर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ज्यादा कुछ साफ नहीं किया. भारत की कप्तान ने जोर देकर कहा कि टीम का ध्यान सिर्फ क्रिकेट पर है. इस जवाब से ये साफ नहीं हो सका है कि खिलाड़ी मैच से पहले या बाद में हैंडशेक करेंगे या नहीं. लेकिन मैदान पर होने वाले एक्शन के साथ-साथ इस विवाद पर भी एक बार फिर ध्यान दिए जाने की संभावना है. भारतीय खिलाड़ी पुरुषों के एशिया कप 2025 से ही पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ नो-हैंडशेक का रुख अपनाया हुआ है.
INDW vs PAKW Live: भारत बनाम पाकिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड
महिला T20 इंटरनेशनल मैच में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 16 मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत का पलड़ा भारी रहा है. उन्होंने 16 में से कुल 13 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान केवल तीन मैच ही जीत सकी है. जबकि टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें 8 बार आमने सामने आई हैं. जिसमें भारत ने 6 मैच में जीत हासिल की है, जबकि पाकिस्तान को केवल 2 मैच में जीत मिली है.