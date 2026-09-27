Asian Games Day 8 Live: पीवी सिंधु भी क्वार्टरफाइनल में हारीं, बैडमिंटन मे भारत का निराशाजनक सफर खत्म
Published : September 27, 2026 at 11:35 AM IST|
Updated : September 27, 2026 at 11:56 AM IST
Asian Games 2026 Day 8 Live: एशियाई खेल 2026 के आठवें दिन भारत ने अब तक कोई मेडल नहीं जीत पाया है, लेकिन दिन भर में कई मेडल इवेंट्स होने वाले हैं. हरजिंदर कौर महिलाओं के 69 किग्रा वेटलिफ्टिंग फाइनल में हिस्सा लेंगी. साथ ही, अभय सिंह और अनाहत सिंह स्क्वैश सिंगल्स इवेंट के अपने-अपने फाइनल खेलेंगे, इसलिए भारत के पास दिन के आखिर में दो गोल्ड मेडल जीतने का मौका है. खास बात यह है कि गोल्ड मेडल जीतने पर दोनों स्क्वैश खिलाड़ियों को लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक में जगह भी मिल जाएगी. इसके एलावा शैली सिंह और एंसी सोजन महिलाओं की लॉन्ग जंप फाइनल में हिस्सा लेंगी और दोनों ही भारतीय दल की ओर से मेडल की दावेदार हैं.
मेडल टैली में भारत अभी 10वें स्थान पर है. कुल मेडल 30 (4 गोल्ड, 12 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज)
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Asian Games Day 8 Live: पीवी सिंधु भी क्वार्टरफाइनल में हारी
भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के क्वार्टरफाइनल में हारने के साथ एशियन गेम्स में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों का निराशाजनक सफर खत्म हो गया. पीवी सिंधु को महिला सिंगल्स के क्वार्टरफाइनल मैच में चीन की चेन यू फेई से 21-11, 18-21, 10-21 से हार का सामना करना पड़ा. इस टूर्नामेंट में भारत के बैडमिंटन अभियान में केवल पुरुष टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल मिला, क्योंकि सिंगल्स, डबल्स या मिक्स्ड डबल्स में से कोई भी खिलाड़ी अपने-अपने व्यक्तिगत इवेंट में मेडल नहीं जीत सका.
इससे पहले, उन्नति को तीन बार की वर्ल्ड चैंपियन अकाने यामागुची से 16-21, 21-14, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा. वहीं दूसरी ओर, वर्ल्ड चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद को क्वार्टर फाइनल मैच में दुनिया की नंबर 5 मलेशियन जोड़ी थिनाह मुरलीधरन और पर्ली टैन से 21-18, 21-8 से हार का सामना करना पड़ा. बाद में, भारत की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी तनीषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला को क्वार्टर फाइनल मैच में दुनिया की नंबर 1 चीनी जोड़ी यान झे फेंग और डोंगपिंग हुआंग से 14-21, 21-18, 18-21 से हार मिली.
Asian Games Day 8 Live: मिक्स्ड कंपाउंड आर्चरी टीम सेमीफाइनल में पहुंची
धीरज बोम्मादेवरा और कुमकुम मोहोद की भारतीय मिक्स्ड रिकर्व आर्चरी जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई है. उन्होंने क्वार्टर फाइनल में वियतनाम को 6-0 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है.
Asian Games Day 8 Live: अंकुश पंघाल ने मुक्केबाजी में भारत का पहला पदक पक्का किया
भारत के अंकुश पंघाल ने मुक्केबाजी में भारत का पहला पदक पक्का कर दिया है. उन्होंने पुरुषों के 80 किलो क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के नेकरूज सालिमोव को 5 . 0 से हराया. ग्लास्गो में पिछले महीने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले अंकुश ने सालिमोव को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की. इसके साथ उन्होंने एक मेडल पक्का कर दिया है.