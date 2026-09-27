Asian Games Day 8 Live: पीवी सिंधु भी क्वार्टरफाइनल में हारीं, बैडमिंटन मे भारत का निराशाजनक सफर खत्म

Asian Games Day 8 Live: पीवी सिंधु भी क्वार्टरफाइनल में हारी

भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के क्वार्टरफाइनल में हारने के साथ एशियन गेम्स में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों का निराशाजनक सफर खत्म हो गया. पीवी सिंधु को महिला सिंगल्स के क्वार्टरफाइनल मैच में चीन की चेन यू फेई से 21-11, 18-21, 10-21 से हार का सामना करना पड़ा. इस टूर्नामेंट में भारत के बैडमिंटन अभियान में केवल पुरुष टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल मिला, क्योंकि सिंगल्स, डबल्स या मिक्स्ड डबल्स में से कोई भी खिलाड़ी अपने-अपने व्यक्तिगत इवेंट में मेडल नहीं जीत सका.

इससे पहले, उन्नति को तीन बार की वर्ल्ड चैंपियन अकाने यामागुची से 16-21, 21-14, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा. वहीं दूसरी ओर, वर्ल्ड चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद को क्वार्टर फाइनल मैच में दुनिया की नंबर 5 मलेशियन जोड़ी थिनाह मुरलीधरन और पर्ली टैन से 21-18, 21-8 से हार का सामना करना पड़ा. बाद में, भारत की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी तनीषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला को क्वार्टर फाइनल मैच में दुनिया की नंबर 1 चीनी जोड़ी यान झे फेंग और डोंगपिंग हुआंग से 14-21, 21-18, 18-21 से हार मिली.