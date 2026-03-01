IND vs WI Live: भारत बनाम वेस्टइंडीज सुपर 8 मैच का सुपर शो कुछ देर में होगा शुरू

IND vs WI Live: भारत बनाम वेस्टइंडीज हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और वेस्टइंडीज अब तक 30 बार टी20 मैच में आमने सामने हुए हैं. जिसमें 19 बार भारतीय टीम को जीत मिली है जबकि 10 बार वेस्टइंडीज की टीम जीत दर्ज करने में सफल रही. एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकल सका. वहीं टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें 4 बार आमने सामने आई हैं. जिसमें वेस्टइंडीज ने 3 मैच जीते हैं जबकि भारत केवल एक मैच ही जीत पाया है.