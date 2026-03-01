IND vs WI Live: भारत बनाम वेस्टइंडीज सुपर 8 मैच का सुपर शो कुछ देर में होगा शुरू
IND vs WI Live: ईटीवी भारत स्पोर्ट्स टीम के लाइव पेज में आपका स्वागत है. भारत और वेस्टइंडीज टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने आखिरी सुपर 8 मुकाबले में कोलकाता के ईडन गार्डेंस में आमने सामने हैं. जहां दोनों टीमें मैच जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करेंगी. बड़े मैच से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए हमारे पेज से जुड़े रहें.
IND vs WI Live: भारत बनाम वेस्टइंडीज हेड टू हेड रिकॉर्ड
भारत और वेस्टइंडीज अब तक 30 बार टी20 मैच में आमने सामने हुए हैं. जिसमें 19 बार भारतीय टीम को जीत मिली है जबकि 10 बार वेस्टइंडीज की टीम जीत दर्ज करने में सफल रही. एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकल सका. वहीं टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें 4 बार आमने सामने आई हैं. जिसमें वेस्टइंडीज ने 3 मैच जीते हैं जबकि भारत केवल एक मैच ही जीत पाया है.