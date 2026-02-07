IND vs USA: भारतीय टीम टाइटल डिफेंड करने के लिए तैयार, BCCI सचिव पहुंचे वानखेड़े स्टेडियम

IND vs USA Live Updates: भारत अमेरिका हेड टू हेड

भारत और अमेरिका अब तक केवल एक बार ही आमने सामने हुए हैं. पिछली बार 2024 टी 20 वर्ल्ड कप में जब भारत का सामना USA से हुआ था तो भारत ने जीत हासिल की है. टॉस जीतने के बाद भारत ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. USA ने 20 ओवरों में 110/8 रन ही बना सके. अर्शदीप सिंह ने मैच जिताने वाली गेंदबाजी करते हुए 9 रन दे कर 4 विकेट लिए. जवाब में, भारत ने लक्ष्य का पीछा आसानी से करते हुए 18.2 ओवर में 111 रन बनाकर 3 विकेट से जीत हासिल की. ​सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 50 रनों की पारी खेली. ​​अर्शदीप को उनकी शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.