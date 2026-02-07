IND vs USA: भारतीय टीम टाइटल डिफेंड करने के लिए तैयार, BCCI सचिव पहुंचे वानखेड़े स्टेडियम
Published : February 7, 2026 at 5:33 PM IST|
Updated : February 7, 2026 at 5:42 PM IST
ईटीवी भारत स्पोर्ट्स टीम के लाइव पेज में आपका स्वागत है. भारतीय टीम आज टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करने वाली है. ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा. इससे पहले 6 बजे से उद्घाटन समारोह का आयोजन भी होगा. इस मैच के बारे में पल-पल की अपडेट के लिए हमारे पेज के साथ जुड़े रहें.
LIVE FEED
IND vs USA Live Updates: भारत अमेरिका हेड टू हेड
भारत और अमेरिका अब तक केवल एक बार ही आमने सामने हुए हैं. पिछली बार 2024 टी 20 वर्ल्ड कप में जब भारत का सामना USA से हुआ था तो भारत ने जीत हासिल की है. टॉस जीतने के बाद भारत ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. USA ने 20 ओवरों में 110/8 रन ही बना सके. अर्शदीप सिंह ने मैच जिताने वाली गेंदबाजी करते हुए 9 रन दे कर 4 विकेट लिए. जवाब में, भारत ने लक्ष्य का पीछा आसानी से करते हुए 18.2 ओवर में 111 रन बनाकर 3 विकेट से जीत हासिल की. सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 50 रनों की पारी खेली. अर्शदीप को उनकी शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.
IND vs USA Live Updates: BCCI सचिव पहुंचे वानखेड़े स्टेडियम
भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव देवजीत साइकिया वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने टीम इंडिया की आखिरी मिनट की तैयारियों का जायजा लिया और उन पर चर्चा की, साथ ही उन्होंने आज मुंबई के मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए होस्टिंग इंतजामों का भी रिव्यू किया.