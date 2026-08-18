IND vs SL Live: दूसरी पारी में भी श्रीलंका की खराब शुरुआत, 47 के स्कोर पर खोया चौथा विकेट

IND vs SL Live: तीसरे दिन के खेल पर एक नजर

पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन सुबह के समय ही भारत की पहली पारी 462 रनों पर ही सिमट गई थी. उसके बाद उन्होंने श्रीलंका की पहली पारी को भी दिन का खेल खत्म होने तक 284 रनों पर समेट दिया. जिससे भारत को 178 रनों को बड़ी बढ़त मिल गई.

तीसरे दिन श्रीलंका पर फॉलोऑन का खतरा मंडरा रहा था. लेकिन डिकवेला और दिनुशा ने छठे विकेट के लिए की 146 रनों की साझेदारी करके टीम को न सिर्फ मुश्किल हालत से निकाला बल्कि मेजबान टीम फॉलोऑन से भी बचा लिया.

भारतीय स्पिनरों के सामने श्रीलंका के बल्लेबाजों को काफी संघर्ष करना पड़ा और 90 रन पर अपने पांच विकेट गंवा दिये थे. उसके बाद सोनल दिनुशा ने शानदार शतकीय पारी खेली. उन्होंने 168 गेंदों पर चार चौकों और दो छक्कों की मदद से 100 रन बनाए. अपने चौथे टेस्ट में करियर का पहला शतक जड़ने वाले दिनुशा ने छठे विकेट के लिए निरोशन डिकवेला (80) के साथ 146 रन की साझेदारी कर टीम को खराब शुरुआत से उबारा.

लंबे समय के बाद टीम में वापसी कर रहे डिकवेला ने 115 गेंद की पारी में सात चौके लगाये. बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने 76 रन देकर चार विकेट और अनुभवी हरफनमौला रविंद्र जडेजा ने 57 रन देकर तीन विकेट लिए. जबकि मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को एक-एक सफलता मिली. श्रीलंका की पारी खत्म होते ही बारिश होने लगी और फिर तीसरे दिन का खेल समाप्त कर दिया गया.