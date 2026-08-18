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IND vs SL Live: दूसरी पारी में भी श्रीलंका की खराब शुरुआत, 47 के स्कोर पर खोया चौथा विकेट

भारत की दूसरी पारी 193 रनों पर सिमटी
भारत की दूसरी पारी 193 रनों पर सिमटी (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2026 at 9:45 AM IST

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Updated : August 18, 2026 at 5:35 PM IST

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IND vs SL 1st Test Day 4 Live: श्रीलंका ने गॉल टेस्ट के चौथे दिन भारत की दूसरी पारी को 193 रनों पर समेट दिया है. जिसकी वजह से अब उन्हें ये मैच जीतने के लिए 372 रन बनाने होंगे. भारत की तरफ से दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए. जबकि पडिक्कल ने 44 और केएल राहुल ने 35 रनों का योगदान दिया. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सका. वहीं श्रीलंका की तरफ से असिथा फर्नांडो सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने कुल 4 विकेट लिए. इसके अलावा प्रभात जयसूर्या ने तीन विकेट हासिल किया. जबकि लहिरू कुमार को दो विकेट और केशरा को एक विकेट मिला. भारत को पहली पारी में 178 रनों की बड़ी बढ़त मिली थी. मेजबान टीम ने पहली पारी में 284 रन बनाए थे जबकि भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे. मैच से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए हमारे लाइव पेज से जुड़े रहें.

LIVE FEED

4:26 PM, 18 Aug 2026 (IST)

IND vs SL Live Updates: श्रीलंका ने 21 पर खोया तीसरा विकेट

दूसरी पारी में श्रीलंका का टॉप ऑर्डर बिखरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने 21 के ही कुल स्कोर पर अपना तीसरा विकेट भी खो दिया है. कमिंडू मेंडिस 2 रन बना कर प्रसिद्ध कृष्णा के शिकार बने. बता दें कि मेजबान टीम को ये मैच जीतने के लिए 372 रन बनाने हैं.

4:00 PM, 18 Aug 2026 (IST)

IND vs SL Live: श्रीलंका की खराब शुरुआत

372 रनो के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने अपना पहला विकेट 13 के स्कोर पर खो दिया है. निशान मदुष्का 27 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हुए. उनको मोहम्मद सिराज ने प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट कराया. इसके बाद दांए हाथ से बल्लेबाज पसिंदु सोरियाबंडारा क्रीज पर आए, जिनको चांडीमल की जगह कन्कशन के तौर पर रिप्लेस किया गया था. ये सोरियाबंदरा का पहला टेस्ट मैच है. लेकिन वो ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और शून्य पर आउट हो गए. उनको मानव सुथार ने LBW आउट किया. इसके साथ श्रीलंका ने 14 के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट भी खो दिया.

3:09 PM, 18 Aug 2026 (IST)

IND vs SL Live: भारत की दूसरी पारी 193 रनों पर सिमटी

श्रीलंका ने गॉल टेस्ट के चौथे दिन भारत की दूसरी पारी को 193 रनों पर समेट दिया. श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो 4 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे. इसके अलावा स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने तीन, लहिरू कुमार ने दो और केशरा को एक विकेट मिला. वहीं भारत की तरफ से दूसरी पारी में ऋषभ पंत सबसे ज्यादा 66 रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. जबकि पडिक्कल ने 44 और केएल राहुल ने 35 रनों का योगदान दिया. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सका. अब श्रीलंका को ये मैच जीतने के लिए 372 रन बनाने होंगे.

1:53 PM, 18 Aug 2026 (IST)

IND vs SL Live: ऋषभ पंत की शानदार फिफ्टी

भारत का छठा विकेट ऋषभ पंत के रूप में 174 के स्कोर पर गिरा. पंत ने 69 गेंद में 66 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 8 चौके और दो छक्के भी लगाए. इसके साथ भारत की कुल लीड 350 के पार पहुंच गई है.

12:53 PM, 18 Aug 2026 (IST)

IND vs SL Live Updates: जुरेल 7 रन बनाकर आउट

चौथे दिन लंच के बाद असिथा फर्नांडो ने भारत को पांचवां झटका दिया. जब ध्रुव जुरेल 7 रन बनाकर विकेट के पीछे कैच आउट हो गए. उसके बाद जडेजा बल्लेबाजी करने आए है. भारत का इस समय स्कोर 120/5 है. जिससे उनकी कुल लीड 298 रन हो गई है.

12:06 PM, 18 Aug 2026 (IST)

IND vs SL Live Updates: चौथे दिन लंच का हुआ ऐलान

लंच ब्रेक तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 116 रन बना लिए हैं. जिससे उनकी कुल बढ़त 294 रनों की हो गई है. जुरेल 5 और पंत 21 रन बनाकर खेल रहे हैं. श्रीलंका की तरफ से प्रभात जयसूर्या ने दो विकेट लिए, जबकि केशरा और फर्नांडो को एक-एक विकेट मिला.

11:57 AM, 18 Aug 2026 (IST)

IND vs SL Live Updates: पडिक्कल 44 रन बनाकर हुए आउट

भारत ने अपना चौथा विकेट 111 के कुल स्कोर पर खो दिया है. पहली पारी के शतकवीर पडिक्कल दूसरी पारी में 75 गेंद पर 6 चौके की मदद से 44 रन बनाकर आउट हो गए. उन्हे केशरा नुवान्था ने LBW आउट किया. वहीं भारत की कुल लीड 289 रनो की हो गई.

11:23 AM, 18 Aug 2026 (IST)

IND vs SL Live Updates: गिल 8 रन बनाकर लौटे पवेलियन

81 के कुल स्कोर पर भारत ने दूसरी पारी में अपना तीसरा विकेट कप्तान गिल के रूप में खो दिया है. गिल 8 रन बनाकर प्रभात जयसूर्या के शिकार बने. गिल पहली पारी में भी फ्लॉप रहे थे और 16 रन बनाकर आउट हो गए. भारत की कुल लीड 259 रनों तक पहुंच गई है.

10:59 AM, 18 Aug 2026 (IST)

IND vs SL Live Updates: राहुल 35 रन बनाकर हुए आउट

भारत ने दूसरी पारी में 65 के कुल स्कोर अपना दूसरा विकेट केएल राहुल के रूप में खो दिया है. उन्होंने 47 गेंद में 35 रन बनाए, जिसमें 2 चौका और 2 छक्का भी शामिल था. राहुल को जयसूर्या ने कैच आउट कराया. भारत की कुल लीड 246 रनो की हो गई है.

10:50 AM, 18 Aug 2026 (IST)

IND vs SL Live: राहुल-पडिक्कल की शानदार बल्लेबाजी

भारत ने अपनी दूसरी पारी में पहला विकेट शून्य पर खो दिया था. उसके बाद केएल राहुल 30 और पडिक्कल 22 रन बनाकर खेल रहे हैं. जिससे टीम का कुल स्कोर एक विकेट पर 55 रन हो गया है और कुल बढ़त 233 रनों की हो गई.

9:55 AM, 18 Aug 2026 (IST)

IND vs SL Live: जायसवाल बिना खाता खोले लौटे पवेलियन

चौथे दिन का खेल शुरू होते ही भारत को पहला झटका पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर लग गया. जब जायसवाल बिना खाता खोले असिथा फर्नांडो की गेंद पर विकेट के पीछे कैच आउट हो गए. उस समय टीम का स्कोर भी शून्य था.

9:33 AM, 18 Aug 2026 (IST)

IND vs SL Live: क्या चौथे दिन बारिश बिगाड़ेगी भारत का खेल?

चौथे दिन के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गॉल का मौसम बारिश की जीत में सबसे बड़ी अड़चन बनने वाली है. क्योंकि पहले दो दिन बारिश की वजह से मैच को बीच बीच में रोकना पड़ा था. दूसरे दिन तो पहले सेशन के खेल पूरी तरह से नहीं हो सका था, लेकिन तीसरे दिन मौसम साफ रहा. हालांकि आज चौथे दिन सुबह बारिश की आशंका बनी हुई है. फिलहाल गॉल में धूप खिली हुई है और भारतीय टीम मैदान पर हेड कोच गौतम गंभीर के साथ चर्चा कर रही है.

9:25 AM, 18 Aug 2026 (IST)

IND vs SL Live: तीसरे दिन के खेल पर एक नजर

पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन सुबह के समय ही भारत की पहली पारी 462 रनों पर ही सिमट गई थी. उसके बाद उन्होंने श्रीलंका की पहली पारी को भी दिन का खेल खत्म होने तक 284 रनों पर समेट दिया. जिससे भारत को 178 रनों को बड़ी बढ़त मिल गई.

तीसरे दिन श्रीलंका पर फॉलोऑन का खतरा मंडरा रहा था. लेकिन डिकवेला और दिनुशा ने छठे विकेट के लिए की 146 रनों की साझेदारी करके टीम को न सिर्फ मुश्किल हालत से निकाला बल्कि मेजबान टीम फॉलोऑन से भी बचा लिया.

भारतीय स्पिनरों के सामने श्रीलंका के बल्लेबाजों को काफी संघर्ष करना पड़ा और 90 रन पर अपने पांच विकेट गंवा दिये थे. उसके बाद सोनल दिनुशा ने शानदार शतकीय पारी खेली. उन्होंने 168 गेंदों पर चार चौकों और दो छक्कों की मदद से 100 रन बनाए. अपने चौथे टेस्ट में करियर का पहला शतक जड़ने वाले दिनुशा ने छठे विकेट के लिए निरोशन डिकवेला (80) के साथ 146 रन की साझेदारी कर टीम को खराब शुरुआत से उबारा.

लंबे समय के बाद टीम में वापसी कर रहे डिकवेला ने 115 गेंद की पारी में सात चौके लगाये. बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने 76 रन देकर चार विकेट और अनुभवी हरफनमौला रविंद्र जडेजा ने 57 रन देकर तीन विकेट लिए. जबकि मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को एक-एक सफलता मिली. श्रीलंका की पारी खत्म होते ही बारिश होने लगी और फिर तीसरे दिन का खेल समाप्त कर दिया गया.

Last Updated : August 18, 2026 at 5:35 PM IST

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