IND vs SL: पांचवें दिन का खेल शुरू, क्या श्रीलंका बचा पाएगा दूसरा टेस्ट या भारत करेगा क्लीन स्वीप

IND vs SL Live: भारत की नजर क्लीन स्वीप पर

कोलंबो में दूसरे टेस्ट के आखिरी दिन का खेल सुबह 9:45 बजे शुरू होगा. क्योंकि चौथे दिन बारिश के कारण समय से पहले ही खेल रोक दिया गया था. ओवर की भरपाई के लिए आज खेल 15 मिनट पहले शुरू करना पड़ा. आज का दिन दोनों टीमों के लिए बहुत अहम है. क्योंकि श्रीलंका को अभी सिर्फ 16 रनों की बढ़त हासिल है और उसके पास केवल चार विकेट ही शेष हैं. वहीं भारत चाहेगा कि जल्द से जल्द चार विकेट लेकर अपने बल्लेबाजों को छोट लक्ष्य दिया जाए. ताकि उनको चेस करने में कोई परेशानी न हो. चौथे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका का स्कोर 229/6 था. और वे भारत से अभी सिर्फ 16 रन आगे हैं. शुभमन गिल और उनकी टीम को बचे हुए विकेट लेकर, गिल-गंभीर युग में अपनी पहली विदेशी टेस्ट सीरीज जीतने की कोशिश करेगी. भारत ने पहला टेस्ट 165 रनो से जीता था.