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IND vs SL: पांचवें दिन का खेल शुरू, क्या श्रीलंका बचा पाएगा दूसरा टेस्ट या भारत करेगा क्लीन स्वीप

IND vs SL 2nd Test Day 5
भारत बनाम श्रीलंका दूसरे टेस्ट मैच का पांचवां दिन (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2026 at 10:05 AM IST

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Updated : August 27, 2026 at 10:19 AM IST

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IND vs SL 2nd Test Day 5 Live: भारत और श्रीलंका बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और अंतिम मैच कोलंबो में खेला जा रहा है. आज मैच का पांचवा और आखिरी दिन है. श्रीलंका ने फॉलोऑन खेलते हुए चौथे दिन स्टंप तक अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाकर 16 रन की बढ़त हासिल कर ली थी. सोनल दिनुशा 7 रन और केशारा नुवांथा 3 रन से आगे खेलना शुरू किया है. मेजबान टीम की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी. जबकि भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन पर घोषित की थी. मैच से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए हमारे लाइव पेज से जुड़े रहें.

LIVE FEED

10:12 AM, 27 Aug 2026 (IST)

IND vs SL Live: आसान नहीं होगा 100 से ज्यादा का टारगेट

पांचवें दिन अगर श्रीलंका भारत को 100 से ज्यादा रनों का टारगेट देने में सफल हो जाता है तो इस टर्न लेती पिच पर भारतीय बल्लेबाजों को चौथी पारी में चेस करना आसान नहीं होगा. मेजबान टीम के दोनों बल्लेबाज दिनुशा और केशरा शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. दोनों 17-17 रन बनाकर खेल रहे हैं और अपनी टीम की लीड को 40 रनों तक पहुंचा दिया है. दिनुशा शानदार फॉर्म में भी हैं. वो लगातार तीन परी में 80 प्लस स्कोर कर चुके हैं. इसलिए उनका विकेट हासिल करना भारतीय गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी.

9:50 AM, 27 Aug 2026 (IST)

IND vs SL Live: भारत की नजर क्लीन स्वीप पर

कोलंबो में दूसरे टेस्ट के आखिरी दिन का खेल सुबह 9:45 बजे शुरू होगा. क्योंकि चौथे दिन बारिश के कारण समय से पहले ही खेल रोक दिया गया था. ओवर की भरपाई के लिए आज खेल 15 मिनट पहले शुरू करना पड़ा. आज का दिन दोनों टीमों के लिए बहुत अहम है. क्योंकि श्रीलंका को अभी सिर्फ 16 रनों की बढ़त हासिल है और उसके पास केवल चार विकेट ही शेष हैं. वहीं भारत चाहेगा कि जल्द से जल्द चार विकेट लेकर अपने बल्लेबाजों को छोट लक्ष्य दिया जाए. ताकि उनको चेस करने में कोई परेशानी न हो. चौथे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका का स्कोर 229/6 था. और वे भारत से अभी सिर्फ 16 रन आगे हैं. शुभमन गिल और उनकी टीम को बचे हुए विकेट लेकर, गिल-गंभीर युग में अपनी पहली विदेशी टेस्ट सीरीज जीतने की कोशिश करेगी. भारत ने पहला टेस्ट 165 रनो से जीता था.

Last Updated : August 27, 2026 at 10:19 AM IST

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