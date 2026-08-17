IND vs SL: तीसरे दिन का खेल खत्म, श्रीलंका की पूरी टीम 284 रनों पर सिमटी, भारत को मिली 178 रनों की भारी लीड

IND vs SL Live Updates: टी ब्रेक

श्रीलंका ने लंच के बाद शानदार खेल का प्रदर्शन किया और टी ब्रेक तक एक भी विकेट नहीं खोया. 90 पर 5 विकेट खोने के बाद अब मेजबान टीम का स्कोर टी ब्रेक तक 215/5 हो गया है. डिकवेला 71 रन और दिनुशा 62 रन खेल रहे हैं. श्रीलंका ने 29 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 116 रन जोड़े हैं और प्रति ओवर चार रन की अच्छी गति से स्कोर किया है. जिसका पूरा क्रेडिट निरोश डिकवेला और सोनल दिनुशा को जाता है. दोनों छठे विकेट के लिए 124 रनों की साझेदारी कर चुके हैं. हालांकि वो अभी भी भारत से 248 रन पीछे हैं, लेकिन उनकी पारी ने श्रीलंका को फॉलोऑन के खतरे से लगभग बाहर कर दिया है.