IND vs SL: तीसरे दिन का खेल खत्म, श्रीलंका की पूरी टीम 284 रनों पर सिमटी, भारत को मिली 178 रनों की भारी लीड
Published : August 17, 2026 at 12:51 PM IST|
Updated : August 17, 2026 at 5:45 PM IST
IND vs SL 1st Test Day 3 Live: भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन उनकी पहली पारी को 284 रनों पर समेट दिया. जिससे मेहमान टीम ने 178 रनों को भारी बढ़त हासिल कर ली है. हालांकि मेजबान टीम फॉलोऑन से बचने में सफल रही. जिसका पूरा क्रेडिट डिकवेला और दिनुशा के बीच छठे विकेट के लिए की 146 रनो की साझेदारी को जाता है. एक समय मेजबान टीम पर फॉलोऑन का खतरा मंडरा रहा था, जब लंच के समय उनका स्कोर 99/5 था.
बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने 76 रन देकर चार विकेट और अनुभवी हरफनमौला रविंद्र जडेजा ने 57 रन देकर तीन विकेट लिए. जबकि मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को एक-एक सफलता मिली. श्रीलंका की पारी खत्म होते ही बारिश होने लगी और फिर तीसरी दिन का खेल समाप्त कर दिया गया.
भारतीय स्पिनरों के सामने श्रीलंका के बल्लेबाजों को काफी संघर्ष करना पड़ा और टीम ने 90 रन तक पांच विकेट गंवा दिये थे. उसके बाद सोनल दिनुशा ने शानदार शतकीय पारी खेली. उन्होंने 168 गेंदों पर चार चौकों और दो छक्कों की मदद से 100 रन बनाए. अपने चौथे टेस्ट में करियर का पहला शतक जड़ने वाले दिनुशा ने छठे विकेट के लिए निरोशन डिकवेला (80) के साथ 146 रन की साझेदारी कर टीम को खराब शुरुआत से उबारा. लंबे समय के बाद टीम में वापसी कर रहे डिकवेला ने 115 गेंद की पारी में सात चौके लगाये. इससे पहले दिन की शुरुआत में भारत की पहली पारी 462 रन पर सिमट गयी थी.
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IND vs SL Live: श्रीलंका की पहली पारी 284 रनों पर सिमटी
श्रीलंका की पूरी टीम 284 रनों पर ऑलआउट हो गई. जिसमें रोशन डिकवेला के 80 और सोनल दिनुशा के 100 रन सबसे अहम थे. इन दोनों पारी की वजह से मेजबान टीम फॉलोऑन से बच गई, लेकिन वो भारत को 178 रनों की भारी बढ़त लेने से नहीं रोक सके. भारत की तरफ से सुथार ने चार विकेट लिए जबकि जडेजा को 3 विकेट मिले. वहीं कुलदीप, प्रसिद्ध और सिराज को एक-एक विकेट मिला.
IND vs SL Live: सोनल दिनुसा 100 रन बनाकर हुए आउट
श्रीलंका को फॉलोऑन से बचाने में अहम भूमिका निभाने वाले सोनुल दिनुशा 100 रन बनाकर आउट हो गए. ये उनका पहला टेस्ट शतक था. उन्हें जडेजा ने LBW आउट किया. इस से पहले सोनल 168 गेंदों में 4 चौके और दो छक्के जड़े. इसके अलावा छठे विकेट के लिए रोशन डिकवेला के साथ 146 रनों की अहम साझेदारी की. डिकवेला 80 रन बनाकर आउट हुए. श्रीलंका का स्कोर 274/9 है. सोनल का विकेट 9वें विकेट के रूप में गिरा जबकि 8वां विकेट प्रभात जयसूर्या का गिरा जिन्होंने 10 रन बनाए. उन्हें मानव सुथार ने जुरेल के हाथों कैच आउट कराया.
IND vs SL Live: श्रीलंका का गिरा 7वां विकेट
243 के स्कोर पर श्रीलंका ने अपना 7वां विकेट खो दिया है. केशरा नुवान्था 2 रन बनाकर जडेजा के शिकार बने. केशरा का किस्मत ने साथ नहीं दिया क्योंकि जब उन्होंने जडेज की गेंद को ऑफ साइड में तेजी से मारा तो उनको उम्मीद भी नहीं थी कि गेंद करीब में खड़े जायसवाल के पैट से टकरा कर हवा में उछल जाएगी और गिल एक आसान सा कैच लपक लेंगे.
IND vs SL Live: प्रसिद्ध ने तोड़ी 146 रनों की साझेदारी
टी ब्रेक के बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने रोशन डिकवेला को विकेट के पीछे कैच आउट कराकर 146 रनों की शानदार साझेदारी को तोड़ दिया है. डिकवेला ने 115 गेंद में 80 रन बनाए, जिसमें 7 चौके शामिल हैं. इसके अलावा उन्होंने अपनी टीम को फॉलोऑन के खतरे से भी बाहर करने में अहम भूमिका निभाई. एक समय श्रीलंका का स्कोर 90/5 था उसके बाद उनका छठा विकेट 236 पर गिरा. दूसरी तरफ सोनल दिनुशा 75 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर डटा हुआ है.
IND vs SL Live Updates: टी ब्रेक
श्रीलंका ने लंच के बाद शानदार खेल का प्रदर्शन किया और टी ब्रेक तक एक भी विकेट नहीं खोया. 90 पर 5 विकेट खोने के बाद अब मेजबान टीम का स्कोर टी ब्रेक तक 215/5 हो गया है. डिकवेला 71 रन और दिनुशा 62 रन खेल रहे हैं. श्रीलंका ने 29 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 116 रन जोड़े हैं और प्रति ओवर चार रन की अच्छी गति से स्कोर किया है. जिसका पूरा क्रेडिट निरोश डिकवेला और सोनल दिनुशा को जाता है. दोनों छठे विकेट के लिए 124 रनों की साझेदारी कर चुके हैं. हालांकि वो अभी भी भारत से 248 रन पीछे हैं, लेकिन उनकी पारी ने श्रीलंका को फॉलोऑन के खतरे से लगभग बाहर कर दिया है.
IND vs SL Live Updates: डिकवेला-दिनुशा ने श्रीलंका की लड़खड़ाती पारी को संभाला
निरोशन डिकवेला ने सोनल दिनुशा ने अर्धशतकीय पारी खेलकर अपनी टीम की उम्मीद जगा दी है. 90 पर पांच विकेट खोने के बाद दोनों खिलाड़ियों ने छठे विकेट के लिए अब तक 94 रनों की साझेदारी कर चुके हैं. डिकवेला 54 और सोनल 51 रन बनाकर खेल रहे हैं. ये डिकवेला की 23वीं टेस्ट फिफ्टी है जबकि दूसरी टेस्ट फिफ्टी है. इसके साथ श्रीलंका का कुल स्कोर 184/5 हो गया है. भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे.
IND vs SL Live Updates: भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका के टॉप आर्डर को किया ध्वस्त
भारत की पहली पारी 462 रनों के जवाब में श्रीलंका तीसरे दिन लंच तक 99 रन 5 विकेट खोकर संघर्ष कर रहा है. मेजबान टीम अभी मेहमान टीम से 363 रन पीछे है. बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने दो जबकि जडेजा, कुलदीप और सिरजा को एक-एक विकेट मिला. स्पिन पिच पर श्रीलंका के बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए. जिसकी वजह से उनका टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप रहा. निशान फर्नांडो (0), दिनेश चांदीमल (4), लाहिरू उदरा (27), कामिंदु मेंडिस (14) और कप्तान धनंजय डिसिल्वा (21) रन बनाकर पवेलियन लौट गए. अभी सोनल दिनुशा 23 और रोशन डिकवला 18 रन बनाकर खेल रहे हैं. दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 29 रनो की साझेदारी भी हो चुकी है.
IND vs SL Live: श्रीलंका पर मंडराया फॉलोऑन का खतरा
तीसरे दिन लंच के समय तक भारत ने श्रीलंका के 99 के स्कोर पर 5 विकेट लेकर मैच में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है. जिसकी वजह से उन पर फॉलोऑन का खतरा भी मंडराने लगा है, क्योंकि वो अभी भी भारत की पहली पारी के जवाब में 363 रन पीछे है. जबकि फॉलोऑन से बचने के लिए उन्हें 263 रन बनाने होंगे. भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज, मानव सुथार, कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा सभी ने विकेट लिए हैं. सुथार को 2 और बाकी गेंदबाजों को एक-एक विकेट मिला है.
IND vs SL Live: भारत की पहली पारी 462 पर सिमटी
टीम इंडिया ने तीसरे दिन अपने दूसरे दिन के स्कोर 460 में केवल 2 रन ही जोड़ सकी. जिसके साथ भारत की पहली पारी 462 रनों पर ऑलआउट हो गई. जिसमें देवदत्त पडिक्कल (167), केएल राहुल (82) और ध्रुव जुरेल (51) ने अहम भूमिका निभाई. वहीं श्रीलंका की तरफ से प्रभात जयसूर्या (4) और केशरा नोवन्था (3) विकेट लेकर सफल गेंदबाज रहे. जबकि असिथा फर्नांडो भी 2 विकेट लेने में सफल रहे.