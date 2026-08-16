IND vs SL Live: दूसरे दिन खेल शुरू, भारत का गिरा चौथा विकेट, पंत के बाद राहुल भी लौटे पवेलियन

IND vs SL Live Updates: पहले दिन भारत की शानदार बल्लेबाजी

गॉल में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने पहले दिन शानदार खेल का प्रदर्शन किया. पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट खोकर 288 रन बना लिए थे. जिसका पूरा क्रेडिट देवदत्त पडिक्कल और केएल राहुल को जाता है. पडिक्कल ने नाबाद 131 रन की शानदार पारी खेली. जिसमें 12 चौकों और एक छक्का शामिल है. उन्होंने 134 गेंदों में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक पूरा किया. उनके साथ ऋषभ पंत 27 रन पर खेल रहे थे और दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 52 रनों की अटूट साझेदारी कर ली है.

इससे पहले केएल राहुल 77 रन पर रिटायर हर्ट हुए. उन्होंने दूसरे विकेट के लिए पडिक्कल के साथ 150 रन जोड़े. राहुल ने 127 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. लेकिन उनको अंतिम सत्र में बांह में ऐंठन के कारण मैदान छोड़ना पड़ा. वहीं भारतीय कप्तान शुभमन गिल पहली पारी में कुछ खास नहीं कर सके और 16 रन बनाकर आउट हो गए. श्रीलंका को एकमात्र सफलता जयसूर्या को मिली. जबकि यशस्वी जायसवाल रन आउट हुए थे. उन्होंने 32 गेंद गेंद में 37 रनों की पारी खेली.