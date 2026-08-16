ETV Bharat / sports

IND vs SL Live: दूसरे दिन खेल शुरू, भारत का गिरा चौथा विकेट, पंत के बाद राहुल भी लौटे पवेलियन

बारिश रुकने के बाद दूसरे दिन का खेल शुरू
बारिश रुकने के बाद दूसरे दिन का खेल शुरू (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2026 at 9:56 AM IST

|

Updated : August 16, 2026 at 3:22 PM IST

Choose ETV Bharat

IND vs SL 1st Test Day 2 Live: भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल शुरू हो गया है. आज का पहला सेशन बारिश की वजह से नहीं हो सका. पहले दिन भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बना लिए थे. पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद हैं. राहुल ने भी पहले दिन अहम भूमिका निभाई, लेकिन उनको 77 रन बनाने के बाद हाथ में ऐंठन की वजह से 'रिटायर्ड हर्ट' होना पड़ा. साथ ही, पिच पर पहले दिन से ही टर्न मिल रहा था, इसलिए जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, इस पिच पर बैटिंग करना और मुश्किल होता जाएगा. श्रीलंका की तरफ से प्रभात जयसूर्या ने एक विकेट लिया, जबकि जायसवाल रन आउट हुए थे. दूसरे दिन मैच से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए हमारे लाइव पेज से जुड़े रहें.

LIVE FEED

3:18 PM, 16 Aug 2026 (IST)

IND vs SL Live: राहुल 82 रन बनाकर हुए आउट

भारत ने 319 के कुल स्कोर पर अपना चौथा विकेट खो दिया है. केएल राहुल 175 गेंद में 82 रन बनाकर आउट हुए. उन्हें केशरा नुवान्था ने शार्ट लेग पर निशान फर्नांडो के हाथो कैच आउट कराया. राहुल ने अपनी पारी में 10 चौका और एक छक्का लगाया. राहुल के आउट होने के बाद ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी करने आए हैं.

2:58 PM, 16 Aug 2026 (IST)

IND vs SL Live Updates: भारत को लगा तीसरा झटका

दूसरे दिन का खेल शुरू होने के कुछ समय बाद ही भारत को तीसरा झटका 307 के कुल स्कोर पर लगा. जब पंत 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. पंत केशरा नुवानथा की गेंद पर छक्का मारने का प्रयास कर रहे थे लेकिन सही टाइमिंग न होने की वजह से गेंद हवा में चली गई और और मिड-ऑफ से दाईं ओर दौड़ते हुए खिलाड़ी ने इसे आसानी से लपक लिया. पंत के आउट होने के बाद केएल राहुल मैदान पर वापस आ गए हैं.

2:34 PM, 16 Aug 2026 (IST)

IND vs SL Live Updates: दूसरे दिन का खेल शुरू

बारिश रुकने और ग्राउंड को खेलने के लायक बनाने के बाद दूसरे दिन का खेल दोपहर 2:35 बजे शुरू हो गया. धूप पूरी तरह से खिली हुई है. अजा के दिन बाकी बचे समय में कुल 43 ओवर फेंके जाने हैं.

आज के दिन सेशन का समय

दूसरा सेशन: 14:35-16:00

टी ब्रेक: 16:00-16:20

तीसरा सेशन: 16:20-17:45 (30 मिनट अतिरिक्त समय)

12:33 PM, 16 Aug 2026 (IST)

IND vs SL Live Updates: बारिश की वजह से दूसरा सेशन देर से शुरू होगा

गॉल में फिर से बारिश शुरू हो गई है, जिससे दूसरे दिन का दूसरा सेशन देर से शुरू होगा. आज मौसम के बार-बार रुकने और शुरू होने की वजह से, खिलाड़ियों को मैदान पर लौटने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा.

11:53 AM, 16 Aug 2026 (IST)

IND vs SL Live Updates: पहला सेशन बारिश से धुला

बारिश के कारण पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन सुबह का सेशन पूरी तरह धुल गया. इस बीच अंपायर ने लंच की घोषणा कर दी है, और अब बारिश भी रुक गई है और कवर हटाए जा रहे हैं. दोपहर में मौसम बेहतर रहने की उम्मीद है. अगर मैदान की स्थिति ठीक रही, तो मैच दोपहर 12:20 बजे फिर से शुरू होगा.

10:15 AM, 16 Aug 2026 (IST)

IND vs SL Live: गॉल में रुक-रुक कर बारिश

गॉल स्टेडियम को पूरी तरह से ढक दिया गया है. रुक-रुक कर बारिश होने की वजह से दूसरे दिन का खेल अभी तक शुरू नहीं हो सका है. पहले दिन भी बारिश ने मचै में खलल डाला था, जिसकी वजह से पूरे ओवर नहीं हो सका था, और दूसरे दिन भी खराब मौसम की वजह से खेल तय समय पर शुरू नहीं हो पाया. भारत का स्कोर 288/2 पर ही अटका हुआ है और टीम इंतजार कर रही है कि कवर पूरी तरह हट जाएं और हल्की बारिश भी बंद हो जाए. वेदर रिपोर्ट के अनुसार आज गॉल में रुक-रुक कर बारिश की संभावना है, जिसकी वजह से दूसरे दिन के खेल में बारिश सबसे बड़ी रुकावट बनी रहेगी.

9:44 AM, 16 Aug 2026 (IST)

IND vs SL Live Updates: राहुल की इंजरी पर आया बड़ा अपडेट

केएल राहुल पहले दिन 77 रन बनाकर 'रिटायर्ड हर्ट' हो गए थे, क्योंकि उन्हें हाथ में ऐंठन की समस्या हो रही थी. अब राहुल की इंजरी पर बड़ा अपडेट आया है. भारत के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने कहा कि केएल ने बहुत अच्छी बैटिंग की, उन्हें हर जगह ऐंठन हो रही थी. अब वह ठीक हैं. ऐसे में यह फैसला टीम मैनेजमेंट को लेना है कि क्या वे केएल राहुल को बैटिंग के लिए भेजने का रिस्क लेना चाहते हैं, जबकि भारत पहले से ही मजबूत स्थिति में है.

9:38 AM, 16 Aug 2026 (IST)

IND vs SL Live Updates: पहले दिन भारत की शानदार बल्लेबाजी

गॉल में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने पहले दिन शानदार खेल का प्रदर्शन किया. पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट खोकर 288 रन बना लिए थे. जिसका पूरा क्रेडिट देवदत्त पडिक्कल और केएल राहुल को जाता है. पडिक्कल ने नाबाद 131 रन की शानदार पारी खेली. जिसमें 12 चौकों और एक छक्का शामिल है. उन्होंने 134 गेंदों में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक पूरा किया. उनके साथ ऋषभ पंत 27 रन पर खेल रहे थे और दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 52 रनों की अटूट साझेदारी कर ली है.

इससे पहले केएल राहुल 77 रन पर रिटायर हर्ट हुए. उन्होंने दूसरे विकेट के लिए पडिक्कल के साथ 150 रन जोड़े. राहुल ने 127 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. लेकिन उनको अंतिम सत्र में बांह में ऐंठन के कारण मैदान छोड़ना पड़ा. वहीं भारतीय कप्तान शुभमन गिल पहली पारी में कुछ खास नहीं कर सके और 16 रन बनाकर आउट हो गए. श्रीलंका को एकमात्र सफलता जयसूर्या को मिली. जबकि यशस्वी जायसवाल रन आउट हुए थे. उन्होंने 32 गेंद गेंद में 37 रनों की पारी खेली.

Last Updated : August 16, 2026 at 3:22 PM IST

TAGGED:

IND VS SL 1ST TEST DAY 2 LIVE SCORE
IND VS SL LIVE SCORE
INDIA VS SRI LANKA LIVE UPDATES
IND VS SL WEATHER REPORTS
IND VS SL LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.