IND vs SL: बारिश के कारण लंच के बाद का खेल नहीं हो सका शुरू, भारत का स्कोर 101/1
Published : August 15, 2026 at 9:50 AM IST|
Updated : August 15, 2026 at 1:21 PM IST
IND vs SL 1st Test Day 1: भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से शुरू हो रही है. जहां भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है वहीं टीम इंडिया गाले में पहले टेस्ट मैच की शुरुआत कर रही है. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. ये शुभमन गिल का बतौर कप्तान और बतौर खिलाड़ी पहला श्रीलंका का दौरा है. इसके अलावा ये भारत का 600वां टेस्ट भी है. मैच से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए हमारे लाइव पेज से जुड़े रहें.
LIVE FEED
IND vs SL Live Updates: बारिश से रुका मैच
बारिश की वजह से लंच के बाद मैच शुरू नहीं हो सका है. लेकिन फैंस के लिए अच्छी खबर ये हैं कि अब बारिश रुक गई है, आसमान साफ दिख रहा है. लेकिन ग्राउंड पर काफी ज्यादा पानी जमा हो गया है. जिसको हटाने का काम जारी है.
IND vs SL Live Score: पहले दिन लंच का हुआ समय
भारत ने लंच ब्रेक तक एक विकेट खोकर 101 रन बना लिए हैं. केएल राहुल 32 और देवदत्त पडिक्कल 35 रन बनाकर खेल रहे हैं. दोनों के बीच अब तक 54 रनों की साझेदारी हो चुकी है. भारत का पहला विकेट 47 के स्कोर पर गिरा था, जब यशस्वी जायसवाल 37 गेंद में 32 रन बनाकर रन आउट हो गए.
IND vs SL Live Updates: जायसवाल रन आउट
टीम इंडिया को पहले झटका 47 के कुल स्कोर पर लगा, जब जायसवाल अच्छे टच में नजर आ रहे थे और वो टीम के कुल 47 रनों में से 32 रन बनाकर खेल रहे थे तभी राहुल के साथ ताल मेल न बिठा पाने की वजह से वो रन आउट हो गए. उसके बाद तीसरे नंबर पर देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने आए है. जबकि केएल रहुल 14 रन बनकर खेल रहे हैं.
IND vs SL Live Updates: दोनों कप्तानों ने क्या कहा?
टॉस के समय भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा, 'पिच अच्छी लग रही है और मौसम भी अच्छा है, इसलिए उम्मीद है कि हमारे लिए क्रिकेट का यह दिन अच्छा रहेगा. हमारे पास पांच गेंदबाज हैं - दो तेज गेंदबाज और तीन स्पिनर.' उन्होंने आगे कहा, 'अपने देश की कप्तानी करने का मौका मिलना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है, और इस खास मौके पर तो यह और भी खास हो जाता है, क्योंकि आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है जबकि भारत 600वां टेस्ट मैच खेल रहा. इसलिए हम इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.'
वहीं श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने कहा, 'यह (पिच) अच्छी लग रही है, हम भी पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे. यह पिच काफी सूखी भी है. टीम में दो तेज गेंदबाज, दो स्पिनर और दो ऑलराउंडर (मैं और सोनल दिनुशा) शामिल हैं. इस टेस्ट मैच का हिस्सा बनना और इस शानदार मैदान पर खेलना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है.'
IND vs SL Live Updates: भारत का 600वां टेस्ट
भारत अपना 600वां टेस्ट मैच भी उसी दिन खेल रहा है जब देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इसके साथ भारत ये आंकड़ा छूने वाला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद तीसरा देश बन गया है.
सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाली टीमें
1097 - इंग्लैंड
883 - ऑस्ट्रेलिया
600 - भारत
596 - वेस्टइंडीज
487 - न्यूजीलैंड
IND vs SL Live Updates: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. श्रीलंका ने ऑफ-स्पिनर केशरा नुवान्था को इंटरनेशनल डेब्यू का मौका दिया है. वहीं भारतीय कप्तान ने पुष्टि की कि चोटिल साई सुदर्शन की जगह तीसरे नंबर पर देवदत्त पडिक्कल खेलेंगे, जबकि रवींद्र जडेजा की भी वापसी हुई है और स्पिन गेंदबाजी विभाग में कुलदीप यादव और मानव सुथार के साथ मिलकर खेलेंगे.
भारत: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.
श्रीलंका: लाहिरू उदारा, निशान मदुष्का, दिनेश चंडीमल, कामिंडु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (डब्ल्यू), केशरा नुवांथा, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा, असिथा फर्नांडो.