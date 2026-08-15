IND vs SL: बारिश के कारण लंच के बाद का खेल नहीं हो सका शुरू, भारत का स्कोर 101/1

IND vs SL Live Updates: दोनों कप्तानों ने क्या कहा?

टॉस के समय भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा, 'पिच अच्छी लग रही है और मौसम भी अच्छा है, इसलिए उम्मीद है कि हमारे लिए क्रिकेट का यह दिन अच्छा रहेगा. हमारे पास पांच गेंदबाज हैं - दो तेज गेंदबाज और तीन स्पिनर.' उन्होंने आगे कहा, 'अपने देश की कप्तानी करने का मौका मिलना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है, और इस खास मौके पर तो यह और भी खास हो जाता है, क्योंकि आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है जबकि भारत 600वां टेस्ट मैच खेल रहा. इसलिए हम इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.'

वहीं श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने कहा, 'यह (पिच) अच्छी लग रही है, हम भी पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे. यह पिच काफी सूखी भी है. टीम में दो तेज गेंदबाज, दो स्पिनर और दो ऑलराउंडर (मैं और सोनल दिनुशा) शामिल हैं. इस टेस्ट मैच का हिस्सा बनना और इस शानदार मैदान पर खेलना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है.'