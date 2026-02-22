IND vs SA live: दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

IND vs SA live score: ईटीवी भारत स्पोर्ट्स टीम के लाइव पेज में आपका स्वागत है. टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड में आज भारत अपने अभियान का आगाज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कर रहा है. ये महामुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. ये बड़ा मैच 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल का रीमैच है, जिसमें भारत ने जीत दर्ज की थी. अब इस सुपर 8 के मुकाबले से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए हमारे लाइव पेज के साथ बने रहें.