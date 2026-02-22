IND vs SA live: दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11
Published : February 22, 2026 at 6:25 PM IST|
Updated : February 22, 2026 at 6:38 PM IST
IND vs SA live score: ईटीवी भारत स्पोर्ट्स टीम के लाइव पेज में आपका स्वागत है. टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड में आज भारत अपने अभियान का आगाज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कर रहा है. ये महामुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. ये बड़ा मैच 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल का रीमैच है, जिसमें भारत ने जीत दर्ज की थी. अब इस सुपर 8 के मुकाबले से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए हमारे लाइव पेज के साथ बने रहें.
IND vs SA live: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
भारत की प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेट कीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.
साउथ अफ्रीका की प्लेइंग XI: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी
IND vs SA live: दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस
दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. उन्होंने अपनी टीम में चार बड़े बदलाव किए है. वहीं भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलावा नहीं किया है.
IND vs SA live: स्टेडियम में दर्शकों की भारी भीड़
इस बड़े मैच को देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ स्टेडियम में पहुंच चुकी है. दोनों टीमें शानदार हैं इसलिए एक बड़े और कड़े मुकाबले की उम्मीद की जा सकती है. दोनों टीमें अभी तक टूर्नामेंट में अजय रही हैं. इसके अलावा इस मैच में भारत की बल्लेबाजी का कड़ा इम्तेहान भी होने वाला है.