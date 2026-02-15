IND vs PAK: महामुकाबले से पहले कोलंबो स्टेडियम के बाहर भारी भीड़, सुरक्षा के भी हैं कड़े इंतजाम

IND vs PAK Live Updates: ईटीवी भारत के लाइव पेज में आपका स्वागत है. आज भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 27वां मैच कोलंबो में खेला जाएगा. दोनों टीमें टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में हैं, इसलिए फैंस को एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. मैच से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए ईटीवी भारत स्पोर्ट टीम के लाइव पेज से जुड़े रहें.