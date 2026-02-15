ETV Bharat / sports

IND vs PAK: महामुकाबले से पहले कोलंबो स्टेडियम के बाहर भारी भीड़, सुरक्षा के भी हैं कड़े इंतजाम

IND vs PAK
भारत बनाम पाकिस्तान (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 15, 2026 at 4:21 PM IST

Choose ETV Bharat

IND vs PAK Live Updates: ईटीवी भारत के लाइव पेज में आपका स्वागत है. आज भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 27वां मैच कोलंबो में खेला जाएगा. दोनों टीमें टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में हैं, इसलिए फैंस को एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. मैच से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए ईटीवी भारत स्पोर्ट टीम के लाइव पेज से जुड़े रहें.

LIVE FEED

IND vs PAK Live Updates: ईटीवी भारत के लाइव पेज में आपका स्वागत है. आज भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 27वां मैच कोलंबो में खेला जाएगा. दोनों टीमें टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में हैं, इसलिए फैंस को एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. मैच से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए ईटीवी भारत स्पोर्ट टीम के लाइव पेज से जुड़े रहें.

4:15 PM, 15 Feb 2026 (IST)

IND vs PAK Live Updates: आर प्रेमदासा स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ जमा

भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड का ब्लॉकबस्टर मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा. तीन घंटा पहले ही स्टेडियम के बाहर फैंस की काफी ज्यादा भीड़ जमा हो गई है. इस बड़े मैच को देखते हुए श्रीलंका की सरकार ने स्टेडियम के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं.

TAGGED:

IND VS PAK MATCH UPDATES
IND VS PAK LIVE UPDATES
INDIA VS PAKISTAN LIVE UPDATES
IND VS PAK AT COLOMBO
IND VS PAK LIVE SCORE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.