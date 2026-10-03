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IND vs PAK Final Live: अभिषेक शर्मा की तूफानी फिफ्टी, 20 गेंदों में जड़ दिए 3 चौके और 6 छक्के, 6 ओवर में भारत का स्कोर 81/2

गोल्ड मेडल मैच में भारत पाकिस्तान आमने सामने
गोल्ड मेडल मैच में भारत पाकिस्तान आमने सामने (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2026 at 9:41 AM IST

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Updated : October 3, 2026 at 10:42 AM IST

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Asian Games Cricket Medal Match Live: एशियन गेम्स 2026 मेंस क्रिकेट के गोल्ड मेडल मैच के लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. आज भारत और पाकिस्तान फाइनल मैच में आमने सामने हैं. जहां श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. इससे पहले आज सुबह को खेले गए ब्रॉन्ज मेडल मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को हरा दिया है. गोल्ड मेडल मैच से जुड़ी पल-पल की जानकारी के लिए ईटीवी भारत स्पोर्ट्स टीम के लाइव पेज से जुड़े रहे.

LIVE FEED

10:32 AM, 3 Oct 2026 (IST)

IND vs PAK Final Live: अभिषेक की तूफानी फिफ्टी

अभिषेक शर्मा ने 20 गेंद में 3 चौके और 6 छक्कों की मदद से अपनी तूफानी फिफ्टी पूरी की. इसके साथ भारत ने 6 ओवर में 2 विकेट पर 81 रन बना लिए हैं. इस दमदार और शानदार पारी की वजह से भारत गोल्ड मेडल मैच में एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा है.

10:23 AM, 3 Oct 2026 (IST)

IND vs PAK Medal Match: संजू 2 रन बनाकर आउट

संजू सैमसन एक बार फिर फ्लॉप रहे. वो दूसरे मैच में भी वो कुछ खास नहीं कर सके और केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. भारत का दूसरा विकेट 51 के कुल स्कोर पर गिरा. उन्हें अहमद दानियान ने कैच आउट कराया.

10:21 AM, 3 Oct 2026 (IST)

IND vs PAK Live Score: अभिषेक की तूफानी पारी

अभिषेक के 10 गेंदों में 30 रनों की तेज पारी की वजह से भारत ने 3.2 ओवर में ही 50 रन पूरे कर लिए. अभिषेक अपनी पारी में 3 चौका और 3 छक्का लगा चुके हैं.

10:17 AM, 3 Oct 2026 (IST)

IND vs PAK Live Score: वैभव सूर्यवंशी 15 रन बनाकर आउट

भारत को पहला झटका 28 के कुल स्कोर पर वैभव के रूप में लगा जब साइम अयूब ने तीसरे ओवर में विकेट के पीछे कैच आउट करा दिया. वैभव स्विच हिट के प्रास में बॉल को कंट्रोल नहीं कर सके, जिससे वो कैच आउट हो गए. उन्होने 9 गेंदोंं में 15 रन बनाए. जिसमें 2 छक्का शामिल है.

10:11 AM, 3 Oct 2026 (IST)

IND vs PAK Live Score: भारत की तेज शुरुआत, दूसरे ओवर में जड़े 24 रन

साईम अयूब के पहले ओवर में केवल 3 रन बनने के बाद दूसरे ओवर में साद मसूद को भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर कूटा और कुल 24 रन बटोर लिए. जिसमें तीन छक्का और एक चौका शामिल था. भारत के दो ओवर के बाद कुल स्कोर बिना कोई विकेट खोए 28 रन हो गया है.

9:45 AM, 3 Oct 2026 (IST)

IND vs PAK Medal Match: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह.

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान (कप्तान), माज सदाकत, उस्मान खान (विकेटकीपर), सईम अयूब, हसन नवाज, अब्दुल समद, अराफात मिन्हास, अहमद दानियाल, साद मसूद, अबरार अहमद, सुफयान मोकिम.

9:42 AM, 3 Oct 2026 (IST)

IND vs PAK Medal Match: भारत ने जीता टॉस

एशियन गेम्स 2026 के क्रिकेट प्रतियोगिता के गोल्ड मेडल मैच में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम में कोई बदलाव नहीं किया है.

9:35 AM, 3 Oct 2026 (IST)

Asian Games Cricket: श्रीलंका ने जीता ब्रॉन्ज मेडल मैच

श्रीलंका ने शानदार ऑल-राउंड प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को 63 रनों से हराकर एशियाई खेल 2026 में पुरुषों के क्रिकेट में ब्रॉन्ज मेडल जीता लिया है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद, श्रीलंका ने 165/9 का स्कोर खड़ा किया. लेकिन बांग्लादेश लक्ष्य का पीछा करते समय लड़खड़ा गया और पूरी टीम 17.3 ओवर में 102 रन पर ऑलआउट हो गई. इस मेडल के साथ एशियाई खेलों में श्रीलंका के पदकों की संख्या तीन हो गई है. इससे पहले रुमेश थरंगा पथिराज ने पुरुषों की जैवलिन थ्रो में गोल्ड और महिला क्रिकेट टीम ने सिल्वर मेडल जीता था.

Last Updated : October 3, 2026 at 10:42 AM IST

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