IND vs PAK Final Live: अभिषेक शर्मा की तूफानी फिफ्टी, 20 गेंदों में जड़ दिए 3 चौके और 6 छक्के, 6 ओवर में भारत का स्कोर 81/2

Asian Games Cricket: श्रीलंका ने जीता ब्रॉन्ज मेडल मैच

श्रीलंका ने शानदार ऑल-राउंड प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को 63 रनों से हराकर एशियाई खेल 2026 में पुरुषों के क्रिकेट में ब्रॉन्ज मेडल जीता लिया है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद, श्रीलंका ने 165/9 का स्कोर खड़ा किया. लेकिन बांग्लादेश लक्ष्य का पीछा करते समय लड़खड़ा गया और पूरी टीम 17.3 ओवर में 102 रन पर ऑलआउट हो गई. इस मेडल के साथ एशियाई खेलों में श्रीलंका के पदकों की संख्या तीन हो गई है. इससे पहले रुमेश थरंगा पथिराज ने पुरुषों की जैवलिन थ्रो में गोल्ड और महिला क्रिकेट टीम ने सिल्वर मेडल जीता था.