IND vs NZ Live: मयंक ने पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड को दिया बड़ा झटका, टिम सिफर्ट लौटे पवेलियन
Published : October 30, 2026 at 11:29 AM IST|
Updated : October 30, 2026 at 12:41 PM IST
IND vs NZ 4th T20I Match: भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथे टी20 मैच के लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. दोनों टीमें ऑकलैंड के ईडन पार्क में आमने-सामने हैं. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. स्टेडियम के सारे टिकट पहले ही बिक चुके हैं, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दो दिन पहले कहा था कि चौथे मैच को देखने के लिए 40 हजार से ज्यादा दर्शक पहुंचने वाले हैं. भारत पांच मैचों की सीरीज में 3-0 से आगे है. भारत आज के मैच में जीत दर्ज करके क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ना चाहेगी जबकि न्यूजीलैंड के लिए आज का मैच अपनी साख को बचाने के लिए जीतना होगा. मैच से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए ईटीवी भारत स्पोर्ट्स टीम के लाइव पेज से जुड़े रहें.
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IND vs NZ Live Score: मयंक ने पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड को दिया झटका
मयंक यादव ने न्यूजीलैंड को पहले ही ओवर में बड़ा झटका दे दिया है. उन्होंने टिम सिफर्ट को प्रिंस यादव के हाथों कैच आउट कराया. उस समय मेजबान टीम को कुल स्कोर 5 रन था और सिफर्ट ने 3 रन बनाए थे. ये लगातार चौथे मैच में सिफर्ट बड़ी पारी खेलने में असफल रहे हैं.
IND vs NZ Live Updates: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर.
भारत की प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव, प्रिंस यादव.
IND vs NZ Live Updates: भारत ने जीता टॉस, वैभव-भुवी प्लेइंग-11 से बाहर
भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने लगातार चौथे मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. टीम में दो बड़े बदलाव भी किए गए हैं. वैभव सूर्यवंशी और भुवनेश्वर कुमार को प्लेइंग-11 से बहर रखा गया है, जबकि ईशान किशन और मयंक यादव की वापसी हुई है. वहीं न्यूजीलैंड की टीम में एक बदलाव हुआ है. काइल जैमिसन की जगह नेथन स्मिथ को टीम में शामिल किया गया है.
IND vs NZ Live Updates: वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग-11 में होंगे या नहीं?
चौथे टी20 मैच में टीम इंडिया के लिए प्लेइंग-11 चुनना सिरदर्द बन गया है. क्योंकि ईशान किशन भी अब फिट हो गए हैं, तो सवाल ये है कि क्या हेड कोच गैतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर वैभव को प्लेइंग-11 में बरकरार रखेंगे या किशन को टीम में वापस लाएंगे और संजू से ओपनिंग कराएंगे. पिछले मैच में संजू सैमसन, सूर्यवंशी को जगह देने के लिए वेलिंगटन में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए थे. उस मैच में वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार शुरुआत ने उन्हें टॉप ऑर्डर में बनाए रखने के दावे को मजबूत कर दिया है. सूर्यवंशी ने वेलिंगटन में 19 गेंदों पर उनकी 45 रनों की पारी खेली थी और अभिषेक के साथ पावरप्ले में 118 रन जोड़ दिए थे, जो पुरुषों के T20I में किसी भी टीम द्वारा पावरप्ले में बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं. अब देखना ये है कि चौथे टी20 में भारत की प्लेइंग-11 कैसी होती है?
IND vs NZ Live Updates: सीरीज की तीन मैचों के नतीजों पर एक नजर
पहला टी20
भारत ने 226 रनों के रिकॉर्ड लक्ष्य को 19.4 ओवर में हासिल करके 4 विकेट से जीत दर्ज की.
दुसरा टी20
भारत ने 181 रनों के लक्ष्य को 19.5 ओवर में चेज करके 4 विकेट से शानदार जीत हासिल की.
तीसरा टी20
भारत ने 199 रनों के लक्ष्य को 13.2 ओवर में चेज करके 6 विकेट से रिकॉर्ड जीत दर्ज की.
IND vs NZ Live Updates: ऑकलैंड स्टेडियम में दर्शक बनाएंगे रिकॉर्ड
न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) ने दो दिन पहले कहा था की शुक्रवार रात ईडन पार्क में 40,000 से ज्यादा प्रशंसक पहुंचेंगे, क्योंकि इस मैच के सभी टिकट बिक चुके हैं. ऑकलैंड के इस मैदान के इतिहास में यह तीसरी बार होगा जब इतनी बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहेंगे. अब तक सिर्फ दो बार ही ऑकलैंड में 40,000 से ज्यादा प्रशंसक जुटे थे. पहली बार 1982 में, जब सर रिचर्ड हैडली, जॉन राइट और मार्टिन क्रो वाली न्यूजीलैंड टीम ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे मैच में 46 रनों से हराया था. दूसरा मौका 2015 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, जो न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की थी. अब 2026 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे टी20 में तीसरी बार इतनी ज्यादा भीड़ जुटेगी.
IND vs NZ Live Updates: चौथे मैच के लिए दोनों टीमों का स्क्वाड
भारत: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, इशान किशन, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, कुमार कुशाग्र, मयंक यादव.
न्यूजीलैंड: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, जैकब डफी, एडम मिल्ने, ब्लेयर टिकनर, मैथ्यू फिशर, डेवोन कॉनवे, जोश क्लार्कसन.