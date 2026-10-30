IND vs NZ Live: मयंक ने पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड को दिया बड़ा झटका, टिम सिफर्ट लौटे पवेलियन

IND vs NZ Live Updates: वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग-11 में होंगे या नहीं?

चौथे टी20 मैच में टीम इंडिया के लिए प्लेइंग-11 चुनना सिरदर्द बन गया है. क्योंकि ईशान किशन भी अब फिट हो गए हैं, तो सवाल ये है कि क्या हेड कोच गैतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर वैभव को प्लेइंग-11 में बरकरार रखेंगे या किशन को टीम में वापस लाएंगे और संजू से ओपनिंग कराएंगे. पिछले मैच में संजू सैमसन, सूर्यवंशी को जगह देने के लिए वेलिंगटन में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए थे. उस मैच में वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार शुरुआत ने उन्हें टॉप ऑर्डर में बनाए रखने के दावे को मजबूत कर दिया है. सूर्यवंशी ने वेलिंगटन में 19 गेंदों पर उनकी 45 रनों की पारी खेली थी और अभिषेक के साथ पावरप्ले में 118 रन जोड़ दिए थे, जो पुरुषों के T20I में किसी भी टीम द्वारा पावरप्ले में बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं. अब देखना ये है कि चौथे टी20 में भारत की प्लेइंग-11 कैसी होती है?