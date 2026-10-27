IND vs NZ: अभिषेक-वैभव के तूफान में उड़ा न्यूजीलैंड, 13.2 ओवर में तीसरा मैच जीतकर भारत ने टी20 सीरीज की अपने नाम
Published : October 27, 2026 at 11:44 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 5:09 PM IST
IND vs NZ 3rd T20I: अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने तीसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड को बुरी तरह से मात दे दी. 199 रनों के लक्ष्य को भारत ने 13.2 ओवर में ही 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया. इस रिकॉर्ड जीत का पूरा क्रेडिट अभिषेक और वैभव को जाता है. दोनों ने 7.1 ओवर में ही पहले विकेट के लिए 133 रनों की धमाकेदार साझेदारी करके मैच को भारत की झोली में डाल दिया. अभिषेक ने 38 गेंदों में 9 चौकों और 11 छक्कों की मदद से 113 और वैभव ने 19 गेंदों में 4 चौके और उतने ही छक्कों की मदद से 45 रन बनाए. उसके बाद कप्तान अय्यर 5 और सैमसन 18 रन बनाकर आउट हो गए. इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है.
इससे पहले न्यूजीलैंड ने डेरिल मिचेल के 89 और बेवन जैकब के 39 रनों की बदौलत पूरे 20 ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बनाए और भारत के सामने जीत के लिए 199 रनों का लक्ष्य रखा था. मिचेल ने 52 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के लगाए. जबकि जैकब ने 23 गेंदों में 4 चौके और एक छक्का लगाया. दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 48 गेंदों में 75 रनों की साझेदारी हुई. इसके अलावा फिन एलन ने 25 गेंदों पर 40 रनों की तेज पारी खेली. वहीं भारत की तरफ से अर्शदीप, नीतीश और अक्षर ने एक-एक विकेट हासिल किए.
भारत ने पहले दो मैचों में 226 और 181 रन चेज करके जीत दर्ज थी. सीरीज का चौथा मैच अब 30 अक्टूबर को ऑक्लैंड में खेला जाएगा.
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IND vs NZ Live Score: भारत ने 6 विकेट से जीता मैच
तीसरे टी20 मैच में भारत ने 199 रनों के लक्ष्य को 13.2 ओवर में ही हासिल करके शानदार जीत दर्ज की और पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त भी बना ली. भारत की जीत की नींव अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने रखी. दोनों ने 7.1 ओवर में ही पहले विकेट के लिए 133 रनों की साझेदारी करके मैच का रुख भारत की तरफ कर दिया. अभिषेक ने 38 गेंदों पर 113 और वैभव ने 19 गेंदों में 45 रन बनाए. उसके बाद अय्यर 5 और सैमसन 18 रन बनाकर आउट हो गए. जिससे भारत 13.2 ओवर में 4 विकेट खोकर 199 रन बनाने में सफल रहा. अभिषेक शर्मा को उनकी शानदार पारी की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गिया.
IND vs NZ Live Score: अभिषेक का तूफानी शतक
अभिषेक शर्मा ने 35 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया है. जिसमें 8 चौके और 10 छक्के शामिल हैं. ये अभिषेक का टी20 इंटरनेशनल में चौथा शतक है, जबकि टी20 में 11वां शतक है. लेकिन शतक पूरा करने के बाद उसी ओवर में वो आउट हो गए. अभिषेक ने 38 गेंदों पर 113 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 11 छक्के लगाए. 10 ओवर के बाद भारत के स्कोर 2 विकेट पर 178 रन है.
टी20 क्रिकेट में सबसे ज्याद शतक
22 - क्रिस गेल
13- बाबर आजम
11- अभिषेक शर्मा
10 - क्विंटन डी कॉक
10-विराट कोहली
10 - डेविड वार्नर
T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक
5 - ग्लेन मैक्सवेल
5 - रोहित शर्मा
4- करणबीर सिंह
4 - फिल साल्ट
4- सूर्यकुमार यादव
4- अभिषेक शर्मा
IND vs NZ Live Score: वैभव 45 रन बनाकर हुए आउट
भारत का पहला विकेट 7.1 ओवर में 133 के कुल स्कोर पर गिरा, जब वैभव सूर्यवंशी 19 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो गए है. उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 4 छक्के लगाए.
IND vs NZ Live Score: पावरप्ले में भारत ने जड़े 118 रन
भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में 6 ओवर में 118 रन जड़ दिए. जो कि पावरप्ले में सबसे बड़ा स्कोर है. अभिषेक ने 67 और वैभव ने 44 रन बनाए.
T20I में 1-6 ओवरों के दौरान 100 से ज्यादा रन
118/0 - भारत बनाम न्यूज़ीलैंड, वेलिंगटन, 2026
116/0 - रोमानिया बनाम सर्बिया, सोफिया, 2021
113/1 - ऑस्ट्रेलिया बनाम स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, 2024
103/1 - ज़िम्बाब्वे बनाम गाम्बिया, नैरोबी (RSC), 2024
102/0 - दक्षिण अफ़्रीका बनाम वेस्ट इंडीज़, सेंचुरियन, 2023
IND vs NZ Live Score: भारत ने बनाया सबसे तेज 100 रन
न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में 199 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 5 ओवर में ही 100 रन बना लिए हैं. जिसके साथ भारत फुल मेंबर टीम में सबसे तेज 100 रन बनाने वाली टीम बन गई है. इस दौरान अभिषेक शर्मा 20 गेंदों में 67 रन और वैभव 14 गेंदों में 34 रन बनाकर खेल रहे हैं.
T20I में सबसे तेज टीम शतक
5 ओवर - भारत बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026
5.2 ओवर - रोमानिया बनाम सर्बिया, सोफिया, 2021
5.3 ओवर - दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज, सेंचुरियन, 2023
5.3 ओवर - ऑस्ट्रेलिया बनाम स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, 2024
5.5 ओवर - जिम्बाब्वे बनाम गैम्बिया, नैरोबी, 2024
5.5 ओवर - इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, ओल्ड ट्रैफर्ड, 2025
IND vs NZ Live Score: अभिषेक ने 15 गेंदों में जड़ी फिफ्टी
अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया. जिसमें उन्होंने 5 चौके और 6 छक्के लगाए. वहीं दूसरी तरफ से वैभव सूर्यवंशी 10 गेंदों में 25 रन बनाकर खेल रहे हैं. जिसमें 1 चौका और 3 छक्के शामिल हैं. इसके साथ भारत ने 4 ओवर में 84 रन बना लिए.
फुल मेंबर टीमों के बीच T20I मैचों में सबसे तेज फिफ्टी
12 गेंद - युवराज सिंह बनाम इंग्लैंड, डरबन, 2007
14 गेंद - कॉलिन मुनरो बनाम श्रीलंका, ऑकलैंड, 2016
14 गेंद - अभिषेक शर्मा बनाम न्यूज़ीलैंड, गुवाहाटी, 2026
15 गेंद - क्विंटन डी कॉक बनाम वेस्टइंडीज़, सेंचुरियन, 2023
IND vs NZ Live Score: भारत की तूफानी शुरुआत
199 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने काफी तेज शुरुआत की और जैकब डफी के पहले ही ओवर में 25 रन जड़ दिए. जिसमें वैभव ने 1 छक्का और 1 चौका जड़ा, जबकि अभिषेक ने भी एक छक्का लगाया. उसके बाद दूसरे ओवर में भी 2 छक्के और एक चौके की मदद से 17 रन ठोक दिए. दोनों बल्लेबाजों के खतरनाक रुख को रोकने के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान ने तीसरा ओवर स्पिनर माइकल ब्रेसवेल को दिया. उस ओवर में भी भारतीय ओपनर ने दो छक्कों और दो चौकों की मदद से 21 रन जड़ दिए. भारत ने 3 ओवर में ही 64 रन बना दिए.
T20I में सबसे तेज टीम के 50 रन (ओवरों के हिसाब से)
2.2 - पापुआ न्यू गिनी बनाम वानुअतु, पोर्ट मोरेस्बी, 2019
2.2 - रोमानिया बनाम सर्बिया, सोफिया, 2021
2.2 - भारत बनाम न्यूज़ीलैंड, वेलिंगटन, 2026
2.3 - फिलीपींस बनाम इंडोनेशिया, बाली, 2023
IND vs NZ Live Score: वैभव को मिला ओपनिंग का स्थान, संजू नंबर 3 पर
दूसरे मैच से सबक सीखते हुए भारतीय टीम ने तीसरे मैच में वही गलती नहीं दोहराई और वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग कराने का फैसला किया. जिसकी वजह से संजू सैमसन को अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी. वैभव ने पिछले मैच में 8 गेंदों पर केवल 4 रन बनाए.
IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड ने 3 विकेट पर बनाए 198 रन
न्यूजीलैंड ने डेरिल मिचेल के 89 और बेवन जैकब के 39 रनों की बदौलत पूरे 20 ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बनाए और भारत के सामने जीत के लिए 199 रनों का लक्ष्य रखा. मिचेल ने 52 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के लगाए. जबकि जैकब ने 23 गेंदों में 4 चौके और एक छक्का लगाया. दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 48 गेंदों में 75 रनों की साझेदारी हुई. इसके अलावा फिन एलन ने 25 गेंदों पर 40 रनों की तेज पारी खेली. वहीं भारत की तरफ से अर्शदीप, नीतीश और अक्षर ने एक-एक विकेट हासिल किए.
IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड का गिरा तीसरा विकेट
न्यूजीलैंड ने 12वें ओवर में 123 के कुल स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खो दिया है. पिछले दो मैचों में शानदार बल्लेबाजी करने वाले ग्लेन फिलिप्स को अक्षर पटेल ने अपनी गेंद पर कैच आउट करके पवेलियन भेज दिया. वो 14 गेंदों में केवल 17 रन बना पाए थे.
IND vs NZ Live Score: डेरिल मिचेल की शानदार फिफ्टी
न्यूजीलैंड की तरफ से डेरिल मिचेल शानदार पारी खेल रहे हैं. जिससे कीवी टीम एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है. मिचेल ने 26 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल हैं.
IND vs NZ Live Score: नीतीश रेड्डी ने न्यूजीलैंड को दिया दूसरा झटका
न्यूजीलैंड ने 90 के कुल स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खो दिया है. जब खतरनाक दिख रहे फिन ऐलन को नीतीश कुमार रेड्डी ने नमन धीर के हाथों कैच आउट कराया. उन्होंने 25 गेंदों में 5 छक्कों की मदद से 40 रन बनाए, साथ में उन्होंने डैरिल मिचेल के साथ दूसरे विकेट के लिए 43 गेंदों में 86 रनों की अहम साझेदारी भी की.
IND vs NZ Live Score: पावरप्ले में न्यूजीलैंड का स्कोर 58/1
6 ओवर के खत्म होने के बाद न्यूजीलैंड ने एक विकेट के नुकसान पर 58 रन बना लिए हैं. फिन एलन और डैरिल मिचेल 24-24 रन बनाकर खेल रहे हैं. दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए अब तक 54 रनों की साझेदारी हो चुकी है.
IND vs NZ Live Score: अर्शदीप सिंह की बड़ी उपलब्धि
तीसरे टी20 में एक विकेट लेते ही अर्शदीप सिंह ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वो अब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में तेज गेंदबाजों द्वारा सबसे ज्यादा विकटे लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गे हैं. उनसे ऊपर अब सिर्फ न्यूजीलैंड के टिम साउथी और बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान हैं.
T20I में तेज गेंदबाजों द्वारा सबसे ज्यादा विकेट
164 - टिम साउथी (SR: 16.7)
163 - मुस्तफिजुर रहमान (SR: 17.1)
149* - अर्शदीप सिंह (SR: 14)
148 - रिज़वान बट (SR: 14.1)
142 - मार्क अडायर (SR: 15.1)
IND vs NZ Live Score: दूसरे ओवर में न्यूजीलैंड का गिरा पहला विकेट
अर्शदीप सिंह ने दूसरे ही ओवर में न्यूजीलैंड को बड़ा झटका दे दिया है. उन्होंने टिम सीफर्ट को 2 के निजी स्कोर पर अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेजे. उस समय न्यूजीलैंड का कुल स्कोर 4 रन था. भुवनेश्वर कुमार ने पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी करके दोनों ओपनरों पर दबाव बनाया था, जिसका पूरा फायदा अर्शदीप ने विकेट निकाल कर उठाया.
IND vs NZ Live Updates: पिछले दो मैचों के नतीजों पर एक नजर
पांच मैचों की सीरीज के पहले दो मैचों में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का ही फैसला किया था. क्राइस्टचर्च में खेले गए दोनों मैचों में भारत ने चेस करते हुए शानदार जीत दर्ज की थी. पहले मैच में टीम इंडिया ने 6 विकेट खोकर 230 रनों का पहाड़ चेज किया था जबकि दूसरे मैच में उन्होंने 181 रनो चेज करके 4 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की थी. पहले मैच में संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द मैच बने थे जबकि दूसरे मैच के हीरो तिलक वर्मा रहे थे.
IND vs NZ Live Updates: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
भारत की प्लेइंग XI: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव.
न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर.
IND vs NZ Live Updates: भारत ने जीता टॉस
तीसरे टी20 में भी भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि न्यूजीलैंड ने अपने अंतिम - 11 में तीन बड़े बदलाव किए हैं. मैट हेनरी, लॉकी और स्मिथ बाहर हैं; उनकी जगह फिशर, जैमीसन और मिल्ने को टीम में शामिल किया गया है.
IND vs NZ Live Updates: दोनों टीमों के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारत का पलड़ा भारी है. अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 33 टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 21 और न्यूजीलैंड ने 11 मैच जीते हैं. जबकि एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकल सका. वहीं न्यूजीलैंड में दोनों टीमें 14 बार आमने-सामने आई हैं, जिसमें भारत ने 9 और मेजबान टीम को 4 में जीत मिली है, एक में टाई रहा. हालांकि वेलिंग्टन में मेहमान टीम न्यूजीलैंड से पीछे हैं. क्योंकि इस ग्राउंड पर भारत ने अब तक 3 मैच खेले हैं, जिनमें उसे दो में हार का सामना करना पड़ा है.
IND vs NZ Live Updates: वैभव को किस नंबर पर मिलेगा मौका?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज होने वाले तीसरे टी20 में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को आज के मैच में किस नंबर पर बल्लेबाजी का मौका मिलेगा? पिछले मैच में उन्हें तीसरे नंबर पर खेलने का मौका मिला था, जहां वो 8 गेंदों पर 4 रन ही बना सके थे. उसके बाद कई पूर्व क्रिकेटरों ने टीम मैनेजमेंट के इस फैसले की कड़ी आलोचना की और कहा कि इस युवा बल्लेबाज की बैटिंग पोजीशन बदलना समझ से परे है. क्योंकि इससे पहले जब भी वैभव और संजू साथ में खेले हैं तो संजू को नंबर 3 पर भेजा गया है और वो सीनियर खिलाड़ी भी है. इसलिए वैभव के बजाय संजू को नंबर तीन पर भेजना चाहिए. बता दें कि ईशान किशन के चोटिल होने की वजह से वैभव को प्लेइंग-11 में शामिल करने का मौका मिला है.
IND vs NZ Live Updates: तीसरे टी20 के लिए दोनों टीमों के स्क्वाड पर एक नजर
भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर).
न्यूजीलैंड: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, जैकब डफी, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, ब्लेयर टिकनर, मैथ्यू फिशर, डेवोन कॉनवे.