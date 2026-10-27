IND vs NZ: अभिषेक-वैभव के तूफान में उड़ा न्यूजीलैंड, 13.2 ओवर में तीसरा मैच जीतकर भारत ने टी20 सीरीज की अपने नाम

IND vs NZ Live Score: भारत की तूफानी शुरुआत

199 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने काफी तेज शुरुआत की और जैकब डफी के पहले ही ओवर में 25 रन जड़ दिए. जिसमें वैभव ने 1 छक्का और 1 चौका जड़ा, जबकि अभिषेक ने भी एक छक्का लगाया. उसके बाद दूसरे ओवर में भी 2 छक्के और एक चौके की मदद से 17 रन ठोक दिए. दोनों बल्लेबाजों के खतरनाक रुख को रोकने के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान ने तीसरा ओवर स्पिनर माइकल ब्रेसवेल को दिया. उस ओवर में भी भारतीय ओपनर ने दो छक्कों और दो चौकों की मदद से 21 रन जड़ दिए. भारत ने 3 ओवर में ही 64 रन बना दिए.

T20I में सबसे तेज टीम के 50 रन (ओवरों के हिसाब से)

2.2 - पापुआ न्यू गिनी बनाम वानुअतु, पोर्ट मोरेस्बी, 2019

2.2 - रोमानिया बनाम सर्बिया, सोफिया, 2021

2.2 - भारत बनाम न्यूज़ीलैंड, वेलिंगटन, 2026

2.3 - फिलीपींस बनाम इंडोनेशिया, बाली, 2023