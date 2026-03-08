IND vs NZ Final Live: क्लोसिंग सेरेमनी के बाद होगा टॉस, अगर भारत बना चैंपियन तो बनेंगे ये 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड

IND vs NZ Live Updates: टीम इंडिया के फाइनल तक का सफर

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करके फाइनल तक पहुंची है. टीम ने 8 मैच में से 7 मैच में जीत दर्ज की ही. उन्हें सिर्फ साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा था. यहां भारत के फाइनल तक के सफर पर एक नजर डालते हैं.

7 फरवरी: मुंबई में अमेरिका को 29 रन से हराया

12 फरवरी: दिल्ली में नामीबिया को 93 रन से हराया

15 फरवरी: कोलंबो में पाकिस्तान को 61 रन से हराया

18 फरवरी: अहमदाबाद में नीदरलैंड को 17 रन से हराया

22 फरवरी: अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका से 76 रन से हारा

26 फरवरी: चेन्नई में जिम्बाब्वे को 72 रन से हराया

1 मार्च: कोलकाता में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया

5 मार्च: मुंबई में इंग्लैंड को 7 रन से हराया (सेमीफाइनल)