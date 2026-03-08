ETV Bharat / sports

IND vs NZ Final Live: क्लोसिंग सेरेमनी के बाद होगा टॉस, अगर भारत बना चैंपियन तो बनेंगे ये 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड

IND vs NZ T20 World Cup Final 2026
भारत बनाम न्यूजीलैंड फाइनल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 8, 2026 at 5:01 PM IST

Updated : March 8, 2026 at 6:26 PM IST

IND vs NZ Final Live: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल और खिताबी मुकाबला आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा. जहां मैन इन ब्लू की नजर रिकॉर्ड तीसरे टी20 वर्ल्ड कप टाइटल पर होगी तो ब्लैककैप्स की नजर अपने पहले खिताब पर होगी. खिताबी मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन होगा, जिसमें भारतीय सिंगर समेत इंटरनेशनल पॉप स्टार रिकी मार्टिन भी परफॉर्म करेंगे.

LIVE FEED

6:17 PM, 8 Mar 2026 (IST)

IND vs NZ Live Updates: सुखबीर और रिकी मार्टिन का परफॉर्मेंस

पंजाबी पॉप आइकन सुखबीर और स्पेनिश पॉप आइकन रिकी मार्टिनके दमदार परफॉर्मेंस ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद भीड़ को झूमने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वे उनके हिट गानों पर झूम रहे थे. जबकि रिकी मार्टिन अपने हिट गाने पर परफॉर्म किया, जिससे टॉस से ठीक पहले माहौल और भी अच्छा हो गया है.

6:13 PM, 8 Mar 2026 (IST)

IND vs NZ Live Updates: IPL की डेट का हुआ ऐलान

इंडियान प्रीमियर लीग (IPL) के 19वे ऐडीशन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है. आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च को होगी.

6:06 PM, 8 Mar 2026 (IST)

IND vs NZ Live Updates: अगर भारत बना चैंपियन तो बनेंगे ये 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड

अगर टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को हरा देती है, तो वह चार वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगी. यहां देखें वो खास रिकॉर्ड कौन कौन से हैं?

1- तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने वाली बनेगी पहली टीम

2- अपने घरेलू मैदान पर टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली बनेगी पहली टीम

3- लगातार दो बार टी20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने वाली बनेगी पहली टीम

4- भारत पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हराने में होगी सफल

5:46 PM, 8 Mar 2026 (IST)

IND vs NZ Live Updates: टीम इंडिया के फाइनल तक का सफर

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करके फाइनल तक पहुंची है. टीम ने 8 मैच में से 7 मैच में जीत दर्ज की ही. उन्हें सिर्फ साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा था. यहां भारत के फाइनल तक के सफर पर एक नजर डालते हैं.

7 फरवरी: मुंबई में अमेरिका को 29 रन से हराया

12 फरवरी: दिल्ली में नामीबिया को 93 रन से हराया

15 फरवरी: कोलंबो में पाकिस्तान को 61 रन से हराया

18 फरवरी: अहमदाबाद में नीदरलैंड को 17 रन से हराया

22 फरवरी: अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका से 76 रन से हारा

26 फरवरी: चेन्नई में जिम्बाब्वे को 72 रन से हराया

1 मार्च: कोलकाता में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया

5 मार्च: मुंबई में इंग्लैंड को 7 रन से हराया (सेमीफाइनल)

5:37 PM, 8 Mar 2026 (IST)

T20 World Cup Final Live: रोहित शर्मा पहुंचे अहमदाबाद

भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा फाइनल मैच देखने के लिए अहमदाबाद पहुंच गए हैं. रोहित ने भारत को 2024 में दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जिताने में मदद की थी और अब वह मौजूदा एडिशन के ब्रांड एंबेसडर हैं. इसके अलावा टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप की पहली ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान धोनी भी मैच देखने के लिए अहमदाबाद पहुंच गए हैं. ये दोनों महान कप्तान अपनी टीम को अपनी आंखों के सामने फिर से वही कमाल करते देखने के लिए उत्सुक होंगे, जो उन्होंने मैदान पर रहकर 2007 और 2024 में किया था.

5:31 PM, 8 Mar 2026 (IST)

T20 World Cup Final Live: इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमें पहुंची स्टडियम

टीम इंडिया और न्यूजीलैंड इस अहम मुकाबले से पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंच गई है. जहां फैंस ने बड़े मैच से पहले खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया.

5:19 PM, 8 Mar 2026 (IST)

T20 World Cup Final Live: अहमदाबाद में फाइनल के लिए 3,000 पुलिस तैनात

अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने शनिवार को कहा कि रविवार रात भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3,000 से ज्यादा पुलिस वाले, करीब 1,000 होम गार्ड और तीन एंटी-ड्रोन सिस्टम तैनात किए जाएंगे. मलिक ने ये भी कहा कि सुरक्षा के कड़े इंतजीम किए गए हैं, जिसमें एक जॉइंट पुलिस कमिश्नर, 12 डिप्टी कमिश्नर और अलग-अलग रैंक के अधिकारी वेन्यू पर तैनात हैं. आठ बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वॉड टीमें भी तैनात की जाएंगी. पुलिस कमिश्नर ने यह भी चेतावनी दी कि अगर कोई टिकट की ब्लैक मार्केटिंग करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मैच के बाद दर्शकों को घर पहुंचाने में मदद के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस देर रात तक चालू रहेंगी.

4:55 PM, 8 Mar 2026 (IST)

T20 World Cup Final Live: क्लोजिंग सेरेमनी की डिटेल्स

आज रात नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि कई और शानदार नजारे भी देखने को मिलेंगे. टी20 वर्ल्ड कप 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी में इंटरनेशनल पॉप स्टार रिकी मार्टिन भी होंगे, जो दो बार ग्रैमी अवॉर्ड जीत चुके हैं और अपने मशहूर 1998 FIFA वर्ल्ड कप एंथम के लिए जाने जाते हैं. इसके अलावा इंडियन पॉप सिंगर सुखबीर पंजाबी भी क्लोसिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे, जबकि फोक सिंगर फाल्गुनी पाठक भी अपना जलवा बिखेरेंगे. जो शानदार फाइनल के आगाज से पहले एक शानदार परफॉर्मेंस के वादा करता है.

4:45 PM, 8 Mar 2026 (IST)

T20 World Cup Final Live: लाइव पेज में आपका स्वागत

ईटीवी भारत के टी20 वर्ल्ड कप फाइनल 2026 के लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. जिसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे. इसलिए मैच से जुड़ी पल-पल की जानकारी के लिए आप हमारे पेज से जुड़े रहें.

