IND vs NZ Live: न्यूजीलैंड ने आखिरी टी20 में जीता टॉस, भारत की पहले बल्लेबाजी, टीम में हुए दो बड़े बदलाव
Published : November 1, 2026 at 11:50 AM IST|
Updated : November 1, 2026 at 12:15 PM IST
IND vs NZ 5th T20I Live Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मैच आज (1 नवंबर) हैमिल्टन में खेला जा रहा है. कीवी टीम के कप्तान मिशेल सेंटनर ने सीरीज में पहली बार टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसाला किया है. टीम इंडिया सीरीज में 3-1 से आगे है, लेकिन भारतीय टीम पांचवें टी20 मैच में जीत दर्ज करके 4 नवंबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज में कदम रखना चाहेगी. वहीं मेजबान टीम सीरीज में अपनी दूसरी जीत दर्ज करके सीरीज के हार के अंतर को 3-2 करना चाहेगी. पांचवें मैच से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए ईटीवी स्पोर्ट्स टीम के लाइव पेज से जुड़े रहें.
LIVE FEED
IND vs NZ Live Updates: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर.
भारत की प्लेइंग XI: संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वरुण चक्रवर्ती.
IND vs NZ Live Updates: न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला
आखिरकार पांचवें टी20 मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. सीरीज में पहली बार भारतीय पहले बल्लेबजी करेगी. न्यूजीलैंड ने अपनी प्लेइंग-11 में एक बदलाव किया है. जबकि भारत ने अपनी प्लेइंग-11 में दो बड़े बदलाव किया है. भुवनेश्वर और वरुण को अक्षर और मयंक की जगह टीम में शामिल किया गया है.
IND vs NZ Live Streaming: पांचवां मैच कहां देखें?
भारत और न्यूजीलैंड पांचवां टी20 मैच का सीधा प्रसारण TV पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनलों पर किया जाएगा. इसके अलावा भारतीय फैंस दूरदर्शन के डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भी ये मैच देख सकते हैं. मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप व वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.
IND vs NZ Live Updates: टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में बदलाव की संभावना
पांचवें और आखिरी T20I मैच में भारत अपनी प्लेइंग इलेवन में कुछ रणनीतिक बदलाव करने पर विचार कर सकता है. भारत सीरीज में 3-1 से आगे है, लेकिन ऑकलैंड में उसे 87 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. इस हार के बाद टीम मैनेजमेंट अपनी प्लेइंग इलेवन को लेकर बनी पुरानी सोच पर फिर से विचार कर सकता है, क्योंकि वे इस सीरीज का अंत जीत के साथ करना चाहते हैं. संभावित बदलाव के रूप में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल किया जा सकता है. क्राइस्टचर्च में सीरीज के पहले मैच में 67 रन बनाने के बाद, सैमसन ने अगली पारियों में 14, 18 और 4 रन ही बनाए हैं. कप्तान श्रेयस अय्यर का फॉर्म भी, लखनऊ में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला T20I शतक लगाने के बाद से, कुछ खास नहीं रहा है. इस फॉर्मेट में अपनी पिछली आठ पारियों में अय्यर ने 40, 1, 16, 22, 42, 7, 5 और 22 रन बनाए हैं. ODI सीरीज पर ध्यान लगाने से पहले, वह इस सीरीज में एक बड़ी पारी खेलना चाहेंगे. नमन धीर और नीतीश कुमार रेड्डी ने निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी की है, लेकिन गेंदबाजी में वे अभी तक कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं. स्पिन-बॉलिंग कोच साईराज बहुतुले ने संकेत दिया है कि अगर हालात की मांग हुई, तो हैमिल्टन में कलाई के स्पिनर (रिस्ट-स्पिनर) कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. लेकिन ऐसा करने के लिए नमन धीर को बाहर करना पड़ेगा, जिससे टीम की बल्लेबाजी की गहराई कम हो जाएगी और साथ ही पार्ट-टाइम ऑफ-स्पिन का विकल्प भी खत्म हो जाएगा.
IND vs NZ Live Updates: सीरीज के चार मैचों के नतीजों पर एक नजर
पहला टी20
भारत ने 226 रनों के रिकॉर्ड लक्ष्य को 19.4 ओवर में हासिल करके 4 विकेट से जीत दर्ज की.
दुसरा टी20
भारत ने 181 रनों के लक्ष्य को 19.5 ओवर में चेज करके 4 विकेट से शानदार जीत हासिल की.
तीसरा टी20
भारत ने 199 रनों के लक्ष्य को 13.2 ओवर में चेज करके 6 विकेट से रिकॉर्ड जीत दर्ज की.
चौथा टी20
न्यूजीलैंड ने 259 रन बनाने के बाद भारत को 172 रनों पर रोककर 87 रनों से मैच जीत लिया
IND vs NZ Live Updates: पांचवें मैच के लिए दोनों टीमों का स्क्वाड
भारत: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, इशान किशन, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, कुमार कुशाग्र, मयंक यादव.
न्यूजीलैंड: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, जैकब डफी, एडम मिल्ने, ब्लेयर टिकनर, मैथ्यू फिशर, डेवोन कॉनवे, जोश क्लार्कसन.
IND vs NZ Live Updates: भारत-न्यूजीलैंड आखिरी टी20 मैच आज
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मैच के लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. पांचवां टी20 मैच हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाएगा. भारत पहले ही टी20 सीरीज अपने नाम कर चुका है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम ने शुरू को तीनों मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली थी, लेकिन ऑकलैंड में खेले गए चौथे मैच में न्यूजीलैंड ने 87 रनों से धमाकेदार जीत करके क्लीन स्वीप के खतरे को टाल दिया. अब दोनों टीमें आखिरी मैच को जीतकर वनडे सीरीज में कदम रखने की कोशिश करेंगी.