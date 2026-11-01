IND vs NZ Live: न्यूजीलैंड ने आखिरी टी20 में जीता टॉस, भारत की पहले बल्लेबाजी, टीम में हुए दो बड़े बदलाव

IND vs NZ Live Updates: टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में बदलाव की संभावना

पांचवें और आखिरी T20I मैच में भारत अपनी प्लेइंग इलेवन में कुछ रणनीतिक बदलाव करने पर विचार कर सकता है. भारत सीरीज में 3-1 से आगे है, लेकिन ऑकलैंड में उसे 87 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. इस हार के बाद टीम मैनेजमेंट अपनी प्लेइंग इलेवन को लेकर बनी पुरानी सोच पर फिर से विचार कर सकता है, क्योंकि वे इस सीरीज का अंत जीत के साथ करना चाहते हैं. संभावित बदलाव के रूप में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल किया जा सकता है. क्राइस्टचर्च में सीरीज के पहले मैच में 67 रन बनाने के बाद, सैमसन ने अगली पारियों में 14, 18 और 4 रन ही बनाए हैं. कप्तान श्रेयस अय्यर का फॉर्म भी, लखनऊ में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला T20I शतक लगाने के बाद से, कुछ खास नहीं रहा है. इस फॉर्मेट में अपनी पिछली आठ पारियों में अय्यर ने 40, 1, 16, 22, 42, 7, 5 और 22 रन बनाए हैं. ODI सीरीज पर ध्यान लगाने से पहले, वह इस सीरीज में एक बड़ी पारी खेलना चाहेंगे. नमन धीर और नीतीश कुमार रेड्डी ने निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी की है, लेकिन गेंदबाजी में वे अभी तक कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं. स्पिन-बॉलिंग कोच साईराज बहुतुले ने संकेत दिया है कि अगर हालात की मांग हुई, तो हैमिल्टन में कलाई के स्पिनर (रिस्ट-स्पिनर) कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. लेकिन ऐसा करने के लिए नमन धीर को बाहर करना पड़ेगा, जिससे टीम की बल्लेबाजी की गहराई कम हो जाएगी और साथ ही पार्ट-टाइम ऑफ-स्पिन का विकल्प भी खत्म हो जाएगा.