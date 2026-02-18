IND vs NED: भारत को लगा बड़ा झटका, अभिषेक लगातार तीसरी बार डक पर हुए आउट
Published : February 18, 2026 at 6:35 PM IST|
Updated : February 18, 2026 at 7:16 PM IST
IND vs NED: ईटीवी भारत स्पोर्ट्स के लाइव पेज में आपका स्वागत है. आज के तीसरे मैच में भारत और नीदरलैंड्स आमने सामने हैं. ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. मैच से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए हमारे लाइव पेज से जुड़े रहें.
IND vs NED Updates: अभिषेक लगातार तीसरी बार डक पर हुए आउट
भारत को पहला झटका शून्य पर लगा जब अभिषेक शर्मा एक बार फिर शून्य पर आउट हो गए. उन्हें आर्यन दत्त ने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया. ये अभिषेक का वर्ल्ड कप में लगातार तीसरा डक है.
IND vs NED Updates: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
नीदरलैंड्स की प्लेइंग XI: माइकल लेविट, मैक्स ओ'डॉड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स (विकेट कीपर/कप्तान), ज़ैक लायन-कैशेट, नोआ क्रोस, रोएलोफ़ वैन डेर मर्व, लोगन वैन बीक, आर्यन दत्त, काइल क्लेन.
भारत की प्लेइंग XI: ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.
IND vs NED Updates: भारत ने जीत टॉस
भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. उन्होंने अपनी टीम में दो बड़े बदलाव किए हैं. अर्शदीप सिंह को कुलदीप की जगह जबकि वाशिंगटन सुंदर को अक्षर पटेल की जगह प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है,