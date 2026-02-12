ETV Bharat / sports

IND vs NAM: टी20 वर्ल्ड कप में भारत का दूसरा मैच कुछ देर में होगा शुरू, सबकी नजर टीम की प्लेइंग-11 पर

IND vs NAM Match
भारत बनाम नामीबिया मैच (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 12, 2026 at 5:51 PM IST

IND vs NAM T20 World Cup: ईटीवी भारत के लाइव पेज में आपका स्वागत है. भारतीय टीम टूर्नामेंट के अपने दूसरे ग्रुप मैच में नामीबिया से भिड़ने के लिए तैयार है. ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. जहां की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल होती है. इसलिए फैंस को एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है. मैच से जुड़ी पल-पल की अपडेट और ताज जानकारी के लिए हमारे लाइव पेज से जुड़े रहें.

LIVE FEED

5:49 PM, 12 Feb 2026 (IST)

IND vs NAM live Updates: दोनों टीमों का स्क्वाड

इंडिया स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), ईशान किशन, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा.

नामीबिया स्क्वॉड: गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जेन ग्रीन, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, जान फ्राइलिंक, जेजे स्मिट, बर्नार्ड शोल्ट्ज, रूबेन ट्रम्पेलमैन, बेन शिकोंगो, जैक ब्रासेल, मैक्स हेइंगो, विलेम मायबर्ग, मालन क्रूगर, लॉरेन स्टीनकैंप, डायलन लीचर, जान बाल्ट.

