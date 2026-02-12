IND vs NAM: टी20 वर्ल्ड कप में भारत का दूसरा मैच कुछ देर में होगा शुरू, सबकी नजर टीम की प्लेइंग-11 पर

IND vs NAM T20 World Cup: ईटीवी भारत के लाइव पेज में आपका स्वागत है. भारतीय टीम टूर्नामेंट के अपने दूसरे ग्रुप मैच में नामीबिया से भिड़ने के लिए तैयार है. ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. जहां की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल होती है. इसलिए फैंस को एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है. मैच से जुड़ी पल-पल की अपडेट और ताज जानकारी के लिए हमारे लाइव पेज से जुड़े रहें.