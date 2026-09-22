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IND vs JPN Live: भारत बनाम जापान पहला टी20 मैच, बारिश की वजह से टॉस ने देरी, जानें अब कब होगा टॉस?

IND vs JPN T20I Match
भारत बनाम जापान पहला टी20 मैच (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2026 at 9:23 AM IST

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Updated : September 22, 2026 at 9:43 AM IST

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IND vs JPN Live Match Updates: भारत बनाम जापान टी20 मैच के लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम जापान के खिलाफ अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेल रही है. यह मैच देश की राजधानी टोक्यो से 120 किलोमीटर दूर सानो में खेला जा रहा है. इस ऐतिहासिक मैच से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए हमारी ईटीवी स्पोर्ट्स टीम के लाइव पेज से जुड़े रहें.

LIVE FEED

9:27 AM, 22 Sep 2026 (IST)

IND vs JPN Live Updates: वेदर रिपोर्ट

भारत बनाम जापान मैच से एक दिन पहले रात में सानो में टाइफून 'डुजुआन' की वजह से जोरदार बारिश हुई थी. जिसकी वजह से मैदान गीला है. लेकिन अभी स्टेडियम में तेज धूप खिली हुई है. उम्मीद है कि आज के इस ऐतिहासिक मैच में और ज्यादा बारिश खलल नहीं डालेगी. बता दें कि ये मैच टोक्यो से 120 किलोमीटर उत्तर में सानो में हो रहा है, जबकि एशियाई खेलों के मैच नागोया के निशिन में खेले जा रहे हैं.

9:13 AM, 22 Sep 2026 (IST)

IND vs JPN Live Updates: टॉस में देरी

भारत और जापान के बीच होने वाला ऐतिहासिक टी20 मैच तय समय पर शुरू नहीं हो सका है. बारिश की वजह से आउटफील्ड काफी ज्यादा गीली है. जिससे टॉस में देरी हुई है. अभी मैदान पर तेज धूप है, इसलिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए. BCCI ने बताया है कि सुबह 9:45 बजे (IST) अंपायर मैदान का निरीक्षण करेंगे उसके बाद ही टॉस हो सकता है.

9:09 AM, 22 Sep 2026 (IST)

IND vs JPN Live Updates: दोनों टीमों का स्क्वाड

श्रेयस अय्यर की भारतीय टीम, जो एशियाई खेलों में हिस्सा लेने के लिए जापान में है, मेजबान देश के साथ एक खास मैच खेल रही है, जिसे 'सुज़ुकी कप' का नाम दिया गया है. यह मैच टोक्यो से लगभग 120 किलोमीटर दूर सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर सुबह 9:30 बजे शुरू होगा.

भारत की टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वाशिंगटन सुंदर, विपराज निगम, वैभव सूर्यवंशी.

जापान की टीम
केंडेल काडोवाकी-फ्लेमिंग (कप्तान), शिराई पैटमोर (विकेटकीपर), एलेस्टर फ्लेमिंग, बेंजामिन इतो डेविस, रियो सकुरानो थॉमस, कोहेई कुबोटा, वातारू मियाउची, डेक्लान सुजुकी, इब्राहिम ताकाहाशी, मकोतो तनियामा, लचलान यामामोटो-लेक, सुयोशी ताकाडा, चार्ली हारा-हिन्ज़े, शोमा स्लेटर, जेक कुसुदा-नायरन.

Last Updated : September 22, 2026 at 9:43 AM IST

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