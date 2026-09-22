IND vs JPN Live: भारत बनाम जापान पहला टी20 मैच, बारिश की वजह से टॉस ने देरी, जानें अब कब होगा टॉस?

IND vs JPN Live Updates: दोनों टीमों का स्क्वाड

श्रेयस अय्यर की भारतीय टीम, जो एशियाई खेलों में हिस्सा लेने के लिए जापान में है, मेजबान देश के साथ एक खास मैच खेल रही है, जिसे 'सुज़ुकी कप' का नाम दिया गया है. यह मैच टोक्यो से लगभग 120 किलोमीटर दूर सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर सुबह 9:30 बजे शुरू होगा.

भारत की टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वाशिंगटन सुंदर, विपराज निगम, वैभव सूर्यवंशी.

जापान की टीम

केंडेल काडोवाकी-फ्लेमिंग (कप्तान), शिराई पैटमोर (विकेटकीपर), एलेस्टर फ्लेमिंग, बेंजामिन इतो डेविस, रियो सकुरानो थॉमस, कोहेई कुबोटा, वातारू मियाउची, डेक्लान सुजुकी, इब्राहिम ताकाहाशी, मकोतो तनियामा, लचलान यामामोटो-लेक, सुयोशी ताकाडा, चार्ली हारा-हिन्ज़े, शोमा स्लेटर, जेक कुसुदा-नायरन.