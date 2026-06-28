IND vs IRE Live: भारत के खिलाफ आयरलैंड की बल्लेबाजी शुरू, अर्शदीप के पहले ही ओवर में जड़े 18 रन

IND vs IRE Live Updates: प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे का डेब्यू

जब से टीम का ऐलान हुआ है, तब से टीनएज सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू की संभावना को लेकर काफी उत्साह है. हालांकि, ऐसा लगता है कि इंतजार अभी और लंबा हो सकता है. बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने मैच से एक दिन पहले साफ कर दिया कि किसी ऐसे खिलाड़ी को बाहर करना जो पहले से ही रन बना रहा है, सिर्फ किसी और को मौका देने के लिए, गलत होगा. हालांकि भारत इस मैच में दो बदलाव किया है, खासकर बॉलिंग डिपार्टमेंट में, जिसमें प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे T20 डेब्यू करेंगे. इसके साथ सूर्यांश शेडगे और प्रिंस यादव T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए डेब्यू करने वाले 120वें और 121वें खिलाड़ी बन गए. इस फार्मेट में सिर्फ पाकिस्तान के पास ही ज्यादा कैप्स (125) हैं.