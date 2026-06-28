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IND vs IRE Live: भारत के खिलाफ आयरलैंड की बल्लेबाजी शुरू, अर्शदीप के पहले ही ओवर में जड़े 18 रन

भारत-आयरलैंड के बीच दूसरा टी20 मैच आज
भारत-आयरलैंड के बीच दूसरा टी20 मैच आज (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 28, 2026 at 5:17 PM IST

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Updated : June 28, 2026 at 6:14 PM IST

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Ireland vs India 2nd T20I: ईटीवी भारत स्पोर्ट्स टीम के लाइव पेज में आप स्वागत है. आज भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा और अंतिम मैच बेलफास्ट में खेला जा रहा है. जहां भारत ने टॉस जीतकर एक बार फिर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे ने अपना डेब्यू किया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं मिला और उन्हें अपनी पहली इंडिया कैप के लिए इंतजार करना होगा. पहले मैच में चौकाने वाली हार का सामना करने के बाद भारत पर सीरीज बचाने और मैच जीतने का दबाव होगा. भारतीय टीम टी20 विश्व कप जीत के बाद अपने पहले मैच में 182 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 148 रन पर सिमट गई थी. यह किसी भी प्रारूप में आयरलैंड की भारत पर पहली जीत थी. दूसरे टी20 मैच से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए हमारे पेज से जुड़े रहें.

LIVE FEED

6:10 PM, 28 Jun 2026 (IST)

IND vs IRE Live Score: दूसरे ओवर राणा ने आयरलैंड को दिया पहला झटका

अर्शदीप का पहला ओवर महंगा होने के बाद हर्षित राणा ने दूसरा ओवर काफी शानदार और किफायती किया. जिसमें उन्होंने केवल 4 रन देकर एक विकेट भी लिया. हर्षित राणा ने टिम टेक्टर को कैच आउट कराया. अभिषेक शर्मा ने कैच पकड़ा. हर्षित राणा ने अपनी लेंथ थोड़ी पीछे खींची और ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी अतिरिक्त उछाल हासिल की. ​​टेक्टर ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगकर मिड-विकेट पर खड़े अभिषेक शर्मा के हाथों में चली गई. टिम टेक्टर 6 गेंद पर 5 रन बनाए. इस तरह से आयरलैंड ने 22 के कुल स्कोर पर अपना पहला विकेट खो दिया है.

6:05 PM, 28 Jun 2026 (IST)

IND vs IRE Live Score: पहले ही ओवर में पड़े 18 रन

आयरलैंड के बल्लेबाजों ने काफी तेज शुरुआत की है, और अर्शदीप के पहले ही ओवर में 18 रन जड़ दिए. जिसमें दो छक्के भी शामिल है.

5:40 PM, 28 Jun 2026 (IST)

IND vs IRE Live Updates: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

आयरलैंड की प्लेइंग इलेवन: टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर (विकेटकीपर/कप्तान), बेंजामिन कैलिट्ज़, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, लियाम मैक्कार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, जय मूंदड़ा, मैथ्यू होलार्ड.

भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव.

5:33 PM, 28 Jun 2026 (IST)

IND vs IRE Live Updates: भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. टीम में दो बदलाव किए गए हैं. तेज गेंदबाज प्रिंस यादव और ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे को पहली बार टी20 टीम की प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है. जबकि आयरलैंड ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है.

5:23 PM, 28 Jun 2026 (IST)

IND vs IRE Live Updates: प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे का डेब्यू

जब से टीम का ऐलान हुआ है, तब से टीनएज सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू की संभावना को लेकर काफी उत्साह है. हालांकि, ऐसा लगता है कि इंतजार अभी और लंबा हो सकता है. बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने मैच से एक दिन पहले साफ कर दिया कि किसी ऐसे खिलाड़ी को बाहर करना जो पहले से ही रन बना रहा है, सिर्फ किसी और को मौका देने के लिए, गलत होगा. हालांकि भारत इस मैच में दो बदलाव किया है, खासकर बॉलिंग डिपार्टमेंट में, जिसमें प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे T20 डेब्यू करेंगे. इसके साथ सूर्यांश शेडगे और प्रिंस यादव T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए डेब्यू करने वाले 120वें और 121वें खिलाड़ी बन गए. इस फार्मेट में सिर्फ पाकिस्तान के पास ही ज्यादा कैप्स (125) हैं.

5:18 PM, 28 Jun 2026 (IST)

IND vs IRE Live Updates: बेलफास्ट का वेदर रिपोर्ट

मैच के दिन रविवार (28 जून) शाम बेलफास्ट के मौसम का पूर्वानुमान उत्तरी आयरलैंड की गर्मियों के आम मौसम जैसा है. आसमान में ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और शाम 6:00 बजे (IST) मैच शुरू होने के समय तापमान 15°C के आसपास रहने की उम्मीद है. इसलिए मौसम अच्छा रहने की उम्मीद है और मैच के दौरान किसी रुकावट की संभावना नहीं है.

5:10 PM, 28 Jun 2026 (IST)

IND vs IRE Live Updates: दोनों टीमों के स्क्वाड

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, सुर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी.

आयरलैंड: लोर्कान टकर (कप्तान और विकेटकीपर), रॉस एडेयर, बेन कैलिट्ज, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहनी, मैथ्यू हंपहरेज, गेविन होई, मैथ्यू हॉलार्ड, लियाम मैकार्थी, जय मूंदड़ा, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर, रूबेन विल्सन.

Last Updated : June 28, 2026 at 6:14 PM IST

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