ETV Bharat / sports

IND vs IRE Live: भारत-आयरलैंड के बीच पहला मैच आज, शाम 5:30 बजे होगा टॉस, क्या वैभव को डेब्यू का मिलेगा मौका?

वैभव सूर्यवंशी
वैभव सूर्यवंशी (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 26, 2026 at 4:52 PM IST

Choose ETV Bharat

IND vs IRE 1st T20 Match: ईटीवी भारत स्पोर्ट्स टीम के लाइव पेज में आपका स्वागत है. आज भारत और आयरलैंड दो मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में बेलफास्ट में आमने सामने होंगे. तो सबकी नजरें 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी पर होंगी. यह मैच श्रेयस अय्यर के लिए भी खास है, क्योंकि वो बतौर कप्तान आज डेब्यू करने जा रहे हैं. मैच से जुड़ी पल-पल की जानकारी के लिए हमारे लाइव पेज पर विजिट करते रहें.

LIVE FEED

4:44 PM, 26 Jun 2026 (IST)

IND vs IRE Live Updates: क्या वैभव को डेब्यू का मौका मिलेगा या नहीं?

आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में शामिल किए जाने का काफी ज्यादा चांस है. अगर वैभव को डेब्यू करने का मौका मिलता है तो वो 15 साल और 71 दिन की उम्र में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे. इसके साथ ही सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराने रिकॉर्ड टूट जाएगा. सचिन तेंदुलकर ने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ 16 साल और 205 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू किया था. वैसे T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी का रिकॉर्ड वॉशिंगटन सुंदर के नाम है. उन्होंने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ टी20 में डेब्यू किया था, तब उनकी उम्र 18 साल और 80 दिन थी. तेंदुलकर ODI क्रिकेट के इतिहास में भी सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी हैं. उन्होंने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ तब खेला था जब वे 16 साल और 238 दिन के थे.

4:40 PM, 26 Jun 2026 (IST)

IND vs IRE Live Updates: दोनों टीमों के स्क्वाड

भारतीय टीम: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, सूर्यांश शेडगे, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव.

आयरलैंड टीम: टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर (विकेटकीपर/कप्तान), गैरेथ डेलानी, स्टीफन डोहेनी, जॉर्ज डॉकरेल, बेंजामिन कैलित्ज, मैथ्यू हम्फ्रीज, रूबेन विल्सन, गेविन होए, जय मूंदड़ा, लियाम मैक्कार्थी, मैथ्यू होलार्ड.

TAGGED:

IND VS IRE 1ST T20 LIVE STREAMING
IND VS IRE LIVE SCORE
VAIBHAV SOORYAVANSHI DEBUT MATCH
IND VS IRE LIVE MATCH UPDATES
IND VS IRE LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.