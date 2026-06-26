IND vs IRE Live: भारत-आयरलैंड के बीच पहला मैच आज, शाम 5:30 बजे होगा टॉस, क्या वैभव को डेब्यू का मिलेगा मौका?

IND vs IRE Live Updates: क्या वैभव को डेब्यू का मौका मिलेगा या नहीं?

आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में शामिल किए जाने का काफी ज्यादा चांस है. अगर वैभव को डेब्यू करने का मौका मिलता है तो वो 15 साल और 71 दिन की उम्र में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे. इसके साथ ही सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराने रिकॉर्ड टूट जाएगा. सचिन तेंदुलकर ने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ 16 साल और 205 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू किया था. वैसे T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी का रिकॉर्ड वॉशिंगटन सुंदर के नाम है. उन्होंने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ टी20 में डेब्यू किया था, तब उनकी उम्र 18 साल और 80 दिन थी. तेंदुलकर ODI क्रिकेट के इतिहास में भी सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी हैं. उन्होंने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ तब खेला था जब वे 16 साल और 238 दिन के थे.