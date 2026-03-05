ETV Bharat / sports

IND vs ENG Semifinal: भारत की बल्लेबाजी शुरू, सैमसन-अभिषेक का शानदार आगाज

IND vs ENG Semifinal
भारत बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 5, 2026 at 6:15 PM IST

|

Updated : March 5, 2026 at 7:04 PM IST

Choose ETV Bharat

IND vs ENG Semi Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आमने सामने हैं. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. इस मैच का विनर टूर्नामेंट के फाइनल में 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा. दोनों टीमें दो-दो बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं.

LIVE FEED

6:59 PM, 5 Mar 2026 (IST)

IND vs ENG Live Updates: इंग्लैंड के जोस बटलर की बड़ी उपलब्धि

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार खेलने वालों की लिस्ट में इंग्लैंड के जोस बटलर 43 मैच के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. इसके अलावा वो टी20 वर्ल्ड कप नॉकआउट में सबसे ज्यादा बार खेलने वाले भी संयुक्त रूप से दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं.

T20 वर्लड कप में सबसे ज्यादा बार खेलने वाले

47 - रोहित शर्मा

43 - शाकिब अल हसन

43 - जोस बटलर

41 - डेविड वॉर्नर

38 - आदिल राशिद

37 - महमूदुल्लाह

टी20 वर्ल्ड पक नॉकआउट में सबसे ज्यादा बार खेलने वाले

8 - रोहित शर्मा

7 - कुमार संगकारा

7 - महेला जयवर्धने

7 - तिलकरत्ने दिलशान

7 - लसिथ मलिंगा

7 - एंजेलो मैथ्यूज

7 - जोस बटलर

7 - आदिल राशिद

6:39 PM, 5 Mar 2026 (IST)

IND vs ENG Live Updates: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत की प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

इंग्लैंड की प्लेइंग XI: फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेट कीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद.

6:35 PM, 5 Mar 2026 (IST)

IND vs ENG Live Updates: इंग्लैंड ने जीता टॉस, गेंदबाजी का किया फैसला

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वैसा ही हुआ जैसा क्रिकेट पंडितों का मानना था कि टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला करेगी. वैसा ही इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने किया, जहां उनकी टीम पहले गेंदबाजी करेगी और भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी. इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग-11 में एक बदलाव किया है. रेहान अहमद की जगह जेमी ओवरटन को टीम में शामिल किया गया है, जबकि भारत ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है.

6:19 PM, 5 Mar 2026 (IST)

IND vs ENG Live: टी20 में दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड

क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट टी20 में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 29 टी20 मैच खेले जा चुके हैं. जिसमें भारत का पलड़ा काफी भारी रहा है. उन्होंने 29 में से 17 मैच जीते हैं जबकि इंग्लैंड को 12 मैचों में जीत मिली है.

6:16 PM, 5 Mar 2026 (IST)

IND vs ENG Live: वानखेड़े में दोनों टीमों का प्रदर्शन

भारत और इंग्लैंड के बीच ये सेमीफाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. इंग्लैंड ने अब तक इस स्टेडियम में 6 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें से तीन जीते हैं और इतने ही हारे हैं. वहीं, इंडिया ने इस मशहूर जगह पर 7 टी20 खेले हैं, जिनमें से पांच जीते हैं और दो हारे हैं. हालांकि, मेन इन ब्लू दिसंबर 2017 के बाद से इस जगह पर कोई T20 नहीं हारा है. इसके अलावा इंडिया और इंग्लैंड वानखेड़े में सबसे छोटे फॉर्मेट में दो बार भिड़े हैं, जिसमें दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीते है.

6:08 PM, 5 Mar 2026 (IST)

IND vs ENG Live: लाइव पेज में आपका स्वागत

ईटीवी भारत के टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल के लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. भारत और इंग्लैंड मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल 2 में आमने सामने हैं. इस मैच का विनर फाइनल मैच के लिए क्वालीफाई कर जाएगा, जहां उसका मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा. फाइनल मैच 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

Last Updated : March 5, 2026 at 7:04 PM IST

TAGGED:

IND VS ENG LIVE SCORE UPDATES
T20 WORLD CUP 2026 2ND SEMIFINAL
IND VS ENG LIVE SCORE
IND VS ENG LIVE UPDATES
IND VS ENG SEMIFINAL LIVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.