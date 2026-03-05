IND vs ENG Semifinal: भारत की बल्लेबाजी शुरू, सैमसन-अभिषेक का शानदार आगाज

IND vs ENG Live Updates: इंग्लैंड के जोस बटलर की बड़ी उपलब्धि

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार खेलने वालों की लिस्ट में इंग्लैंड के जोस बटलर 43 मैच के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. इसके अलावा वो टी20 वर्ल्ड कप नॉकआउट में सबसे ज्यादा बार खेलने वाले भी संयुक्त रूप से दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं.

T20 वर्लड कप में सबसे ज्यादा बार खेलने वाले

47 - रोहित शर्मा

43 - शाकिब अल हसन

43 - जोस बटलर

41 - डेविड वॉर्नर

38 - आदिल राशिद

37 - महमूदुल्लाह

टी20 वर्ल्ड पक नॉकआउट में सबसे ज्यादा बार खेलने वाले

8 - रोहित शर्मा

7 - कुमार संगकारा

7 - महेला जयवर्धने

7 - तिलकरत्ने दिलशान

7 - लसिथ मलिंगा

7 - एंजेलो मैथ्यूज

7 - जोस बटलर

7 - आदिल राशिद