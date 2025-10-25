IND vs AUS: टॉस हारने के बाद भारत की पहले गेंदबाजी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

IND vs AUS live: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में एक बदलाव किए हैं. जेवियर बार्टलेट की जगह नाथन एलिस को वापस टीम में शामिल किया गया है. वहीं भारत ने अपनी टीम में दो बदलाव किए हैं. अर्शदीप सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी की जगह बाएं हाथ के रिस्ट-स्पिनर कुलदीप यादव और सीमर प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया है.

भारत की प्लेइंग-11: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, और प्रसिद्ध कृष्णा

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11: मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, नाथन एलिस, मिशेल स्टार्क, एडम ज़म्पा, और जोश हेजलवुड