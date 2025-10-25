ETV Bharat / sports

IND vs AUS: टॉस हारने के बाद भारत की पहले गेंदबाजी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

India vs Australia 3rd ODI
भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरा वनडे (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 25, 2025 at 9:11 AM IST

|

Updated : October 25, 2025 at 9:24 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ईटीवी भारत स्पोर्ट्स टीम के लाइव पेज में आपका स्वागत है. ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच आज तीसरा वनडे मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है. मेहमान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. ऑस्ट्रेलिया पहले ही पर्थ और एडिलेड में जीत के बाद सीरीज अपने नाम कर चुका है, और अब पहली बार वनडे में भारत को क्लीन स्वीप करना चाहेगा. तीसरे मैच से जुड़ी पल पल की अपडेट्स के लिए ईटीवी भारत से जुड़े रहें.

LIVE FEED

9:21 AM, 25 Oct 2025 (IST)

IND vs AUS live: ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने क्या कहा?

टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श ने कहा कि यह एक बहुत अच्छी पिच लग रही है. सिडनी में आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है. जिस तरह से युवा खिलाड़ियों ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया, यह हमारी टीम के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं. आज सीरीज में 3-0 से आगे बढ़ने का शानदार मौका है. कॉनोली कूपर एक शांत स्वभाव के खिलाड़ी हैं और उन्होंने पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था.

9:11 AM, 25 Oct 2025 (IST)

IND vs AUS live: भारतीय कप्तान ने क्या कहा?

टॉस के समय भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा, 'हम पहले गेंदबाजी करना चाहते थे. मुझे लगता है कि हमें वही मिला जो हम चाहते थे. हमारे पास पिछले मैच में बोर्ड पर काफी रन थे और हमारे पास कुछ मौके भी आए जिन्हें हम भुना नहीं पाए. क्रिकेट के खेल में ऐसा होता रहता है, आपको अपने मौके भुनाने होते हैं. खेल लगभग 40वें ओवर तक काफी बराबरी पर चल रहा था. आखिर में उन्होंने अच्छा खेला. उम्मीद है कि यह मैच हमारे लिए अच्छा होगा'

9:02 AM, 25 Oct 2025 (IST)

IND vs AUS live: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में एक बदलाव किए हैं. जेवियर बार्टलेट की जगह नाथन एलिस को वापस टीम में शामिल किया गया है. वहीं भारत ने अपनी टीम में दो बदलाव किए हैं. अर्शदीप सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी की जगह बाएं हाथ के रिस्ट-स्पिनर कुलदीप यादव और सीमर प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया है.

भारत की प्लेइंग-11: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, और प्रसिद्ध कृष्णा

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11: मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, नाथन एलिस, मिशेल स्टार्क, एडम ज़म्पा, और जोश हेजलवुड

Last Updated : October 25, 2025 at 9:24 AM IST

TAGGED:

INDIA VS AUSTRALIA 3RD ODI
IND VS AUS LIVE SCORE
IND VS AUS LIVE UPDATE
INDIA VS AUSTRALIA SCORE
INDIA VS AUSTRALIA 3RD ODI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबकी बार मोदी सरकार, ठंडा मतलब कोका-कोला ऐड स्लोगन देने वाले पीयूष पांडे का निधन

दूषित भोजन खाने से पांच लोगों की मौत, अबूझमाड़ में अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग

Microsoft Edge में अब सभी के लिए लॉन्च हुआ AI Copilot मोड, क्या ChatGPT Atlas को मिलेगी टक्कर?

फ्रेंच ओपन: भारतीय बैडमिंटन के लिए निराशाजनक दिन, दूसरे राउंड में ही खत्म हुई भारत की चुनौती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.