IND vs AFG: भारत-अफगानिस्तान के बीच तीसरा वनडे आज, मेहमान टीम पर मंडराया व्हाइटवॉश का खतरा, जानें कब और कहां खेला जाएगा मैच?

IND vs AFG live Updates: हर्षित राणा की टीम इंडिया में वापसी

घुटने की सर्जरी के कारण T20 वर्ल्ड कप और IPL 2026 से बाहर रहने के बाद तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हर्षित राणा की टीम में वापसी हो गई है. तीसरे वनडे मैच से एक दिन पहले उनको टीम में शामिल किया गया. इसलिए उन्हें तीसरे मैच में खेलने का मौका मिल सकता है. इसके अलावा टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच टेन डोशेट ने यह भी कंफर्म किया कि नीतीश रेड्डी, जो पिछला मैच नहीं खेल पाए थे, अब फिट हैं और उन्हें खेलने का मौका मिलेगा. वहीं, केएल राहुल को आराम दिया जा सकता है और ईशान विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं. वहीं अफगानिस्तान की तरफ से मोहम्मद नबी बीमार और अजमतुल्लाह ओमरजई नेट्स में चोटिल होने की वजह से पिछला मैच में नहीं खेल पाए थे, लेकिन अगर वे पूरी तरह ठीक हो जाते हैं तो उनकी भी टीम में वापसी हो सकती है.