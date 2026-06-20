IND vs AFG: भारत-अफगानिस्तान के बीच तीसरा वनडे आज, मेहमान टीम पर मंडराया व्हाइटवॉश का खतरा, जानें कब और कहां खेला जाएगा मैच?
Published : June 20, 2026 at 9:47 AM IST|
Updated : June 20, 2026 at 11:09 AM IST
IND vs AFG 3rd ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा. भारत शुरू को दो मैच जीतकर सीरीज पर पहले ही कब्जा जमा चुका है. आज का मैच भारतीय टीम को अपने बेंच को आजमाने का एक और मौका देगा. इसलिए इस मैच में काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इससे पहले भारत अपने दो में तीन खिलाड़ियों को डेब्यू करा चुका है, जिसमें हर्ष दुबे, गुरनूर बरार और प्रिंस यादव का नाम शामिल है. वहीं, अफगानिस्तान की टीम 'व्हाइटवॉश' से बचने की पूरी कोशिश करेगी.
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IND vs AFG live Updates: चेन्नई की पिच रिपोर्ट
चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों के लिए अच्छी होती है. हालांकि, खेल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पिच धीमी होती जाएगी, जिससे मैच में स्पिनरों की भूमिका अहम हो जाती है. यहां पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 275 रहा है. इस मैदान पर 39 वनडे मैच खेले गए हैं, जिनमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 18 मैच जीते हैं और लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमें 20 बार जीती हैं. हालांकि, फ्लडलाइट्स में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आम तौर पर आसान रहा है, फिर भी यहां की पिच पर कप्तान एक बड़ा स्कोर खड़ा करना पसंद कर सकते हैं, क्योंकि मैच आगे बढ़ने के साथ पिच धीमी हो जाती है.
IND vs AFG live Updates: भारत के खिलाड़ियों में जबरदस्त स्किल है
अफ़गानिस्तान के फील्डिंग कोच जॉन मूनी ने तीसरे मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस सीरीज से सबसे बड़ी सीख यह मिली है कि स्किल के मामले में, इस भारतीय टीम के स्तर तक पहुंचने के लिए हमें अभी और काम करने की जरूरत है. भारत के खिलाड़ियों में जबरदस्त स्किल है. मेरा मानना है कि हमारे खिलाड़ियों में भी स्किल है, लेकिन बेहतरीन खिलाड़ी बुनियादी चीजों को बार-बार दोहराते रहते हैं. यही वह क्षेत्र है जिसमें हमें सुधार करने की जरूरत है.
IND vs AFG live Updates: सीरीज पर भारत का कब्जा
भारतीय टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले दो मैच जीतकर सीरीज पर पहले ही कब्जा जमा चुकी है. धर्मशाला में खेले गए 25-25 ओवर के पहले मैच में भारत ने 195 रनों के लक्ष्य को 22.5 ओवर में 3 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया था. उसके बात लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रनों का विशाल स्कोर बनाया, जिसके जवाब में मेहमान टीम 44.3 ओवर में 232 रनों पर ही ढेर हो गई. इन दोनों ही मैच में कप्तान शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. पहले मैच में उन्होंने 66 गेंद में नाबाद 84 रन बनाए थे, जबकि दूसरे मैच में 110 गेंदों में 154 रनों की शानदार पारी खेली थी.
IND vs AFG live Updates: हर्षित राणा की टीम इंडिया में वापसी
घुटने की सर्जरी के कारण T20 वर्ल्ड कप और IPL 2026 से बाहर रहने के बाद तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हर्षित राणा की टीम में वापसी हो गई है. तीसरे वनडे मैच से एक दिन पहले उनको टीम में शामिल किया गया. इसलिए उन्हें तीसरे मैच में खेलने का मौका मिल सकता है. इसके अलावा टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच टेन डोशेट ने यह भी कंफर्म किया कि नीतीश रेड्डी, जो पिछला मैच नहीं खेल पाए थे, अब फिट हैं और उन्हें खेलने का मौका मिलेगा. वहीं, केएल राहुल को आराम दिया जा सकता है और ईशान विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं. वहीं अफगानिस्तान की तरफ से मोहम्मद नबी बीमार और अजमतुल्लाह ओमरजई नेट्स में चोटिल होने की वजह से पिछला मैच में नहीं खेल पाए थे, लेकिन अगर वे पूरी तरह ठीक हो जाते हैं तो उनकी भी टीम में वापसी हो सकती है.
IND vs AFG 3rd ODI: तीसरे वनडे के लिए दोनों टीमों का स्क्वाड
भारतीय टीम: यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, प्रिंस यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्ष दुबे.
अफगानिस्तान टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, दरविश रसूली, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), नांगेयालिया खरोटी, राशिद खान, एएम गजनफर, मोहम्मद सलीम सफी, बिलाल सामी, इकराम अलिखिल, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, फरीद अहमद मलिक, जिया उर रहमान शरीफी.