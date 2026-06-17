IND vs AFG Live: अफगानिस्तान ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला, भारतीय टीम में हुए 3 बड़े बदलाव
Published : June 17, 2026 at 1:07 PM IST|
Updated : June 17, 2026 at 1:31 PM IST
IND vs AFG 2nd ODI Live: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है. अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. शुभमन गिल की टीम इंडिया ने सीरीज के पहले मैच में मेहमान टीम को 7 विकेट से मात दी थी. धर्मशाला में बारिश से बाधित 25-25 ओवर के मैच में भारत ने 195 रनों के लक्ष्य को 22.5 ओवर में 3 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया था. अब भारतीय टीम दूसरे मैच में भी जीत दर्ज करके सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाने की कोशिश करेगी.
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IND vs AFG Live Updates: सीरीज में तीसरे भारतीय खिलाड़ी का डेब्यू
दिल्ली की निवासी और आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव आज के मैच में डेब्यू कर रहे हैं. उन्हें टीम के युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के हाथों कैप दी गई. उन्होंने यह इंडिया कैप अपनी मेहनत से मिली है. IPL में प्रिंस का प्रदर्शन शानदार रहा था. उन्होंने लखनऊ के लिए 14 मैचों में 16 विकेट लिए थे. ये भी उल्लेखनीय है कि प्रिंस यादव इस सीरीज में डेब्यू करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं. इससे पहले हर्ष दुबे और गुरनूर बरार को पहले वनडे मैच में डेब्यू करने का मौका मिला था.
IND vs AFG Live Updates: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), दरविश रसूली, राशिद खान, नांगेयालिया खरोती, एएम गजनफर, मोहम्मद सलीम सफी, बिलाल सामी.
भारत की प्लेइंग इलेवन: यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव.
IND vs AFG Live Updates: अफगानिस्तान ने जीता टॉस
लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में अफगानिस्तान के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. उन्होंने अपनी टीम में तीन बड़े बदलाव किए हैं. वहीं भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी. उन्होंने अपनी टीम में भी टीम में तीन बदलाव किए हैं. तेज गेंदबाज प्रिंस यादव अपना डेब्यू कर रहे हैं. इसके अलावा कुलदीप और जायसवाल को भी टीम में शामिल किया गया है.