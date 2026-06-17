IND vs AFG Live: अफगानिस्तान ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला, भारतीय टीम में हुए 3 बड़े बदलाव

IND vs AFG Live Updates: सीरीज में तीसरे भारतीय खिलाड़ी का डेब्यू

दिल्ली की निवासी और आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव आज के मैच में डेब्यू कर रहे हैं. उन्हें टीम के युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के हाथों कैप दी गई. उन्होंने यह इंडिया कैप अपनी मेहनत से मिली है. IPL में प्रिंस का प्रदर्शन शानदार रहा था. उन्होंने लखनऊ के लिए 14 मैचों में 16 विकेट लिए थे. ये भी उल्लेखनीय है कि प्रिंस यादव इस सीरीज में डेब्यू करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं. इससे पहले हर्ष दुबे और गुरनूर बरार को पहले वनडे मैच में डेब्यू करने का मौका मिला था.