IND vs AFG Live: धर्मशाला में बारिश अभी भी जारी, क्या सीरीज का पहला मैच हो जाएगा रद्द?

IND vs AFG Live Updates: धर्मशाला से अच्छी खबर नहीं है

दोपहर 2 बजे के बाद बारिश में तेजी आ गई है, और अब मैदान में कवर को और ज्यादा लगाए जा रहा है. इसलिए धर्मशाला से अच्छी खबर नहीं है. अगर मैच अब भी शुरू होता है तो अब ओवर में कटौती होना कंफर्म है. दोनों टीमों के बीच 20-20 ओवर के मैच के लिए कट-ऑफ समय शाम 6:30 बजे है. यानी अगर मैच 6:30 बजे शुरू हो जाता है तो वो मैच 20-20 ओवर का हो जाएगा. एक्यूवेदर रिपोर्ट के अनुसार दोपहर 3 के बाद मौसम का पूर्वानुमान बेहतर होने की संभावना है, लेकिन चिंता की बात यह है कि धर्मशाला में सुबह से ही लगातार हल्की बारिश हो रही है.