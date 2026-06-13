IND vs AFG Live: धर्मशाला में बारिश अभी भी जारी, क्या सीरीज का पहला मैच हो जाएगा रद्द?
Published : June 13, 2026 at 1:18 PM IST|
Updated : June 13, 2026 at 2:40 PM IST
ईटीवी भारत स्पोर्ट्स टीम के लाइव पेज में आपका स्वागत है. आज धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे मैच में आमने सामने होंगे. ये मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होने वाला है, लेकिन बारिश की वजह से टॉस में देरी हो रही है. मैच से जुड़ी पल पल की अपडेट जानने के लिए हमारे पेज से जुड़े रहें.
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IND vs AFG Live Updates: धर्मशाला से अच्छी खबर नहीं है
दोपहर 2 बजे के बाद बारिश में तेजी आ गई है, और अब मैदान में कवर को और ज्यादा लगाए जा रहा है. इसलिए धर्मशाला से अच्छी खबर नहीं है. अगर मैच अब भी शुरू होता है तो अब ओवर में कटौती होना कंफर्म है. दोनों टीमों के बीच 20-20 ओवर के मैच के लिए कट-ऑफ समय शाम 6:30 बजे है. यानी अगर मैच 6:30 बजे शुरू हो जाता है तो वो मैच 20-20 ओवर का हो जाएगा. एक्यूवेदर रिपोर्ट के अनुसार दोपहर 3 के बाद मौसम का पूर्वानुमान बेहतर होने की संभावना है, लेकिन चिंता की बात यह है कि धर्मशाला में सुबह से ही लगातार हल्की बारिश हो रही है.
IND vs AFG Live Updates: धर्मशाला में लगातार बारिश जारी
धर्मशाला में अभी भी बारिश हो रही है. ऐसा नहीं लगता कि खेल जल्द ही शुरू हो पाएगा. क्योंकि आउटफील्ड अभी भी गीली है और मैदान पर ज्यादा हलचल नहीं दिख रही है. फिलहाल स्टेडियम में मौसम का ही बोलबाला है. टीवी पर दिख रहे दृश्यों में खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ अभी भी ड्रेसिंग रूम में हैं. ड्रेसिंग रूम के अंदर शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और केएल राहुल बातचीत करते दिखे. उनमें से किसी ने भी मैच की किट नहीं पहनी है सबने ट्रेनिंग किट ही पहनी हुई है.
IND vs AFG Live Updates: धर्मशाला में बारिश के कारण टॉस मे देरी
एक्यूवेदर रिपोर्ट के अनुसार धर्मशाला में दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच बारिश की काफी संभावना है. दोपहर 1 बजे बारिश की संभावना 49% है. दोपहर 2 बजे यह 75% और 3 बजे 71% है. जिसकी वजह से टॉस में काफी ज्यादा देरी हो सकती है. खास बात यह है कि शाम 7 बजे के बाद बारिश की कोई संभावना नहीं है. साथ ही, मैच से एक दिन पहले भी इस वेन्यू पर भारी बारिश हुई थी.
IND vs AFG Live Updates: भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड
भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक कुल चार वनडे मैच खेले गए हैं, जिनमें से भारत ने तीन मैच जीते हैं और एक मैच टाई रहा है. दोनों टीमें आखिरी बार 2023 में मिली थीं, जब भारत ने वर्ल्ड कप मैच में अफगानिस्तान को आठ विकेट से हराया था. शुभमन गिल और उनकी टीम ने हाल ही में मेहमान टीम के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में शानदार जीत हासिल की थी और वे वनडे सीरीज में भी वैसा ही प्रदर्शन दोहराने की कोशिश करेंगे.