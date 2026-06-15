IND A vs SL A Live: श्रीलंकाई गेंदबाजों की जबरदस्त शुरुआत, वैभव सूर्यवंशी 21 रन बनाकर लौटे पवेलियन
Published : June 15, 2026 at 10:06 AM IST|
Updated : June 15, 2026 at 10:23 AM IST
IND A vs SL A Live: ईटीवी भारत स्पोर्ट्स टीम के लाइव पेज में आपका स्वागत है. भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही 50 ओवर के मैच की ट्राई सीरीज का चौथा मैच आज इंडिया ए और मेजबान श्रीलंका ए के बीच दांबुला में खेला जा रहा है. श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. मैच से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए हमारे पेज से जुड़े रहें
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IND A vs SL A Live: वैभव 21 रन बनाकर हुए आउट
वैभव सूर्यवंशी ट्राई सीरीज के तीसरे मैच में भी कुछ खास नहीं कर सके और 14 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो गए. उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और एक छक्का लगाया. 4 ओवर के बाद भारत का कुल स्कोर एक विकेट पर 30 रन है.
IND A vs SL A Live: क्या आज चलेगा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला?
पिछले दोनों मैच में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला उस तरह से नहीं चला जैसा उनका बल्ला आईपीएल में चल रहा था. फिर भी उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 22 गेंद में 44 रन और सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ 12 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए थे.
IND A vs SL A Live: ट्राई सीरीज में भारत का प्रदर्शन
श्रीलंका में खेली जा रही इस ट्राई सीरीज में भारत ए ने अब तक दो मैच खेले हैं, जिसमें उसे एक मैच में जीत और एक में हार का सामना करना पड़ा है. श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 8 रनों से जीत दर्ज की थी, जबकि अफगानिस्तान के खिलाफ उन्हें DLS नियम के तहत 4 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. अंक तालिका में भारत अभी दूसरे नंबर पर है, जबकि श्रीलंका पहले और अफगानिस्तान तीसरे नंबर पर है. टॉप टू टीमों के बीच सीरीज का फाइनल मैच 21 जून को खेला जाएगा.
IND A vs SL A Live: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. उन्होंने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि भारत ने अपनी टीम में दो बड़े बदलाव किए हैं, यश ठाकुर और अनुकूल रॉय को प्लेइंग-11 में में शामिल किया है.
इंडिया A की प्लेइंग XI: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, निशांत सिंधु, अनुकूल रॉय, अरशद खान, विपराज निगम, यश ठाकुर।
श्रीलंका A की प्लेइंग XI: निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), अविष्का फर्नांडो, विशन हलंबागे, सदीरा समरविक्रमा, अहान विक्रमसिंघे, सहन अराचिगे (कप्तान), वनुजा सहन, विजयकांत व्यासकांत, कुगाथास मथुलन, चमिका करुणारत्ने, मोहम्मद शिराज।