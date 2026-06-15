IND A vs SL A Live: श्रीलंकाई गेंदबाजों की जबरदस्त शुरुआत, वैभव सूर्यवंशी 21 रन बनाकर लौटे पवेलियन

IND A vs SL A Live: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. उन्होंने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि भारत ने अपनी टीम में दो बड़े बदलाव किए हैं, यश ठाकुर और अनुकूल रॉय को प्लेइंग-11 में में शामिल किया है.

इंडिया A की प्लेइंग XI: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, निशांत सिंधु, अनुकूल रॉय, अरशद खान, विपराज निगम, यश ठाकुर।

श्रीलंका A की प्लेइंग XI: निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), अविष्का फर्नांडो, विशन हलंबागे, सदीरा समरविक्रमा, अहान विक्रमसिंघे, सहन अराचिगे (कप्तान), वनुजा सहन, विजयकांत व्यासकांत, कुगाथास मथुलन, चमिका करुणारत्ने, मोहम्मद शिराज।